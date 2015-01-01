硅谷狂人伊隆·马斯克（Elon Musk）又有了一家新公司，名为Neuralink，专门开发通过技术增强大脑的功能。

CNET科技资讯网 3月29日 国际报道：硅谷狂人伊隆·马斯克（Elon Musk）又有了一家新公司，名为Neuralink的“医疗研究公司”，专门研究如何通过技术增强大脑。而业界所传的，马斯克正致力于将脑-机接口技术作为一种手段，来确保人类可以跟上人工智能的加速发展，其实就是这家公司。

据悉，马斯克这个项目是受到科幻小说的启发——在英国小说家 Iain M. Banks 的《Culture》系列科幻小说里，他打造了一款名为“神经织网”的设备。剧情中，人们在大脑皮层上植入了半有机的电子网格设备，能够和人工智能实现无线连接，并创建自己的大脑思维备份。

在Banks的科幻小说里，安装了“神经织网”的人基本上可以获得永生——如果他们的肉体死亡了，他们可以从大脑备份中“复活”。但，马斯克成立Neurallink公司的初衷，并不是想追求永生，而是希望实现人类想法的上传和下载，这样将有助于对抗人工智能的潜在危机——他本人不止一次的公开表达了这个观点。

马斯克在去年的编程大会（Code Conference）上提出“神经织网”(neural lace)的前景，就是通过手术连接到一个人类的大脑，并在没有带宽挑战以及当前输入方法（包括键盘、鼠标和触摸板）的情况下，允许用户与计算机进行交互。他曾在Twitter上表示，这一技术取得了进展，而且最近有传闻，他计划寻找另一家公司一起专注于这个项目。

然而，据《华尔街日报》报道，Neuralink并不打算专注于提升普通人类智力。相反，它将探索如何用大脑接口减轻危险症状和慢性病症。

这些病症可能包括癫痫症和严重的抑郁症。起初，Neurallink公司将以现有治疗帕金森患者的方法为基础——将电极植入到人类大脑里，通过调节大脑电子活动来缓解症状，寻求一个更科学和更易于人类使用的方式为出发点。扫除这个较低的障碍后，就会把人类机能增进，作为公司的长期目标。

根据《华尔街日报》的报道，Neurallink 公司的启动资金很可能会由马斯克本人、或是硅谷创投大佬皮特•泰尔旗下的 Founders Fund 创投基金提供。目前公司已经招募了三名员工，分别是来自美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的Vanessa Tolosa——一位柔性电极专家；来自加收大学旧金山分校的教授Philip Sabes——研究方向是如何让大脑控制运动；以及来自波士顿大学的Timothy Gardner教授——他最著名的研究成果，是将一块微型电极植入到了麻雀大脑中，研究鸟儿如何唱歌。

在过去的十年时间里，科学家们已经开发出了一些成功的脑机接口（BCI），而Neurallink公司的三位专家将会基于这些接口开展工作，他们首先选择的脑机接口是——脑门（BrainGate），这款早期脑机接口技术允许人们通过大脑思维，在电脑屏幕上一个一个选择字母，然后拼凑成一个句子信息。通过在大脑初级运动皮层植入电极，脑门系统能够将人们的思想转换为运动操作，当人类大脑开始发出运动信号的时候，这种思维就会被转换成为电脑光标的运动。不过，该技术目前的研发进度非常缓慢，马斯克显然等不及了，他希望在Neurallink公司的支持下，加快开发。

或许听起来像是天方夜谭，但事实上这基本上是马斯克创办每一个新公司的标准剧本。SpaceX和特斯拉两个公司也是基于相同模式建立的，都是从近期可实现的产品出发，然后逐步以可持续发展的路径实现马斯克本人的伟大计划，例如在火星着陆，或是大量生产的远程电动汽车等。

在特斯拉和SpaceX之后，马斯克肯定为Neuralink也做好了完整的规划，与此同时还有他身边通过隧道研究解决城市交通问题的The Boring Company公司。这个硅谷狂人一直认为，人工智能可能存在影响人类的潜在危机，而且对他来说，寻求这种潜在解决方案是非常有必要的。