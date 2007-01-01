紫光集团获国开行及国家集成电路大基金1500亿元投融资

彭博社表示，美国企业高管和政府官员已警告称这可能会损害美国的利益。

CNET科技资讯网 3月29日 国际报道：3月28日，国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》。根据协议，在“十三五”期间，国家开发银行将为紫光集团提供各类金融产品及服务，意向支持紫光集团融资总量1000亿元；作为国家集成电路产业投资基金唯一管理机构，华芯投资拟对紫光集团意向投资不超过500亿元人民币，重点支持紫光集团发展集成电路相关业务板块。

在以集成电路为核心的新一代信息通信领域取得创新突破，是明确列入国家“十三五”规划纲要的国家战略。今年两会政府工作报告也指出：全面实施战略性新兴产业发展规划，加快人工智能、集成电路、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

紫光集团方面并未表示将如何部署这笔资金。这家企业是清华大学国有资产管理公司——清华控股有限公司旗下的大型骨干企业之一，现已成为原本依赖于进口高性能处理器和3D-NAND FLASH存储芯片等组件的中国最大的半导体制造商。前身是成立于1988年的清华大学科技开发总公司，1993年改称清华紫光总公司。

2009年6月，紫光集团增资扩股并引进新的管理团队，清华控股有限公司占51%，民营企业健坤集团占49%，成为按照混合所有制模式，建立市场化机制的国有控股企业。

紫光集团的主要业务部门和子公司包括集成电路开发商紫光国芯（Unigroup Guoxin Co.）——由一系列合并形成的国有企业。而价值28亿美元的长江存储，则是紫光集团在2016年将该公司旗下的芯片业务与一家国有控股公司合并形成的。

紫光集团非常善于并购。2013年7月，紫光以17亿美元收购美国纳斯达克上市公司展讯通信；2013年10月，紫光9.1亿美金收购美国纳斯达克上市公司RDA锐迪科；2015年5月，紫光以不低于25亿美元收购惠普旗下H3C“新华三”公司51%的股权，成为该公司的控股股东；2016年9月，紫光携手美国西部数据公司成立合资企业，进军大数据存储领域；2015年12月 紫光集团收购同方国芯36.39%的股权；2016年7月紫光集团和武汉新芯联手进军存储器市场等等；2014年9月，紫光获得了英特尔投资Intel Capital的15亿美元投资。

目前，该公司正于南京建立一个300亿美元的存储芯片产业综合基地，待项目完成，它将成为中国最大的芯片产业基地，公司也准备在武汉扩大其内存和存储基地。

此次签订协议后，紫光集团在一份声明中表示，这笔注入资本“将为紫光集团在行业内的迅速扩张提供强有力的支持”并“将加速技术升级的过程、提升我们的核心竞争力”。未来10年，中国预计将支出约1500亿美元，试图在半导体设计和制造领域达到领先地位，这是一项雄心勃勃的计划——彭博社表示，美国企业高管和政府官员已警告称这可能会损害美国的利益。