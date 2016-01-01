对于这款即将到来的新品，三星并不仅仅寄予厚望，还希望把它作为一个“新的起点”，重起炉灶。

CNET科技资讯网 3月29日 国际报道：手机世界已经变得有些可以预见，而三星希望做些能改变现状的事情。本周，三星将推出最新旗舰智能手机Galaxy S8，对于这款即将到来的新品，该公司并不仅仅寄予厚望，还希望把它作为一个“新的起点”，重起炉灶。

三星Galaxy Note 7手机起火爆炸事件一度在消费者心中久久不能抹去，问题之严重让三星曾经不得不两次召回这款手机，而这家企业似乎也一直希望能够盖过这个污点，能不能打好这场翻身仗，成败就在Galaxy S8了。东部时间周三上午11点（太平洋时间上午8点），三星将在纽约林肯中心举办Galaxy S8新品发布会。

全球数据（Global Data）公司消费类电子产品分析师阿维·格林加特（Avi Greengart）表示：“对三星而言，把Galaxy S8做好极其重要，而且这并不仅仅是为了给Galaxy Note 7赎罪。”

不过，并不只有三星一家公司需要有一个“新的起点”，总体而言，手机行业需要一个新的起点、一缕创新的火花，让用户再次兴奋起来。而三星显然希望Galaxy S8就是那份催化剂。

面对现实我们会发现，随着不同版本的手机间创新跳跃性越来越少，手机行业正逐渐变得委靡不振。当然，手机配置的处理器越来越快，相机越来越好，显示屏越来越亮，但看似好看的参数，目前来说都只是意料之中的升级。

在上个月的全球移动大会（MWC）上，众多新发布的手机中有一款手机吸引了每个人的注意——17岁的功能手机诺基亚3310的重新启动。而在全球移动大会上，众多家喻户晓的品牌都会推出他们的新手机，例如，LG和索尼都推出了大屏手机，黑莓希望通过中国手机制造商TCL提供的KeyOne再次回归。

但是，鲜有人沸腾。

消费者正在忍受着某种极端形式的手机疲劳，几乎每个月都有手机新品出现，但都不是“下一个最伟大的智能手机”。2016年，这种疲劳似乎达到了顶峰。

三星去年的旗舰手机Galaxy S7各项功能几乎都达到了它的目标，但实际上表现平平，Galaxy S7最亮眼的功能就是，防水机身和microSD内存扩展槽的回归。而三星并不是一个独例，iPhone 7和iPhone 7 Plus的出现，让我们恍然，苹果也连续三年用着同样的机身。

此外，从销量上我们也还可以看出这种迹象：据市场调研公司Gartner统计，全球智能手机市场在2016年增长了7%，其增幅仅约去年的一半。而且所剩下的那一点点增长主要发生在亚太地区。

调研公司Jackdaw Research的分析师简·道森（Jan Dawson）表示：“现在智能手机市场已经成熟，过去的最大的难点已经解决了，目前主要是渐进式改进。”他指出，对于那些每两到三年才换一次手机的人而言，飞跃式创新更有意义。

不过，2017年或许就已经可以让包括已经厌倦的科技记者在内的每个人再次兴奋起来。虽然它将始于本周的三星发布会，但人们普遍期待苹果在今年晚些时候的十周年庆典上推出有极大创新的iPhone。

加加减减

关于Galaxy S8，三星最重大的调整或将是取消物理Home键。

每一条传闻和曝光的照片都指出，三星将取消Home键并削减边框，以便将更大的屏幕塞进一个更小的机身。甚至在三星自己的宣传视频中都出现了一个据说是Galaxy S8的剪影。

据悉，小版Galaxy S8或将配置一个5.8英寸的显示屏，而大版或将配置6.2英寸的显示屏。相比之下，其Note 7显示屏为5.7英寸，而iPhone 7 Plus的屏幕也“仅仅”5.5英寸。

对三星而言，尽管并非第一次走这条路线，但这可能标志着一次激进的设计转变。小米Mi Mix机身前面几乎采用全屏幕设计，而LG上个月推出的G6也同样削减了边框。

然而对越来越高需求的消费者来说，这算是飞跃式创新吗？有些人对此持怀疑态度。

道森表示：“我所看到的任何关于Galaxy S8的曝光，没有让我认为进行了大幅改进的。”

Galaxy S8概念机

其他相关的主要传闻还包括位于手机背面的Home键、USB-C端口和面部识别，以及配备可以令手机更快更省电的高通骁龙835处理器。

三星对这些传闻和猜测并未予以置评。

埃文·布拉斯(@evleaks)曝光的三星Galaxy S8，有三种颜色“星空黑”“兰花灰”和“北极银”

未知因素

我们知道，三星的全新语音助理Bixby或将出现在Galaxy S8中。

Bixby将在很大程度上决定Galaxy S8是否取得了突出的进展。至少在早期，Bixby能做的似乎有限，它并没有Google Assistant那样强大的搜索引擎功能，只是多了一个帮你控制手机的“助手”。

三星也坦言，目前还处于其人工智能助理的早期阶段。该公司计划通过去年的收购为Bixby新增更多功能，例如由Siri的原始制造商之一共同创建的人工智能初创企业Viv Labs。

当然，另一个未知因素就是下一代iPhone。据报道，苹果公司也在设法减少手机边框，取消Home键。这种较大的变化因素或将导致那些寻求高端手机的消费者暂缓入手三星的产品。

当然，或许三星这次的新产品会再次令我们感到兴奋呢。周三，我们拭目以待。