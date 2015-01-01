传滴滴正在权衡是否接受软银投资，规模60亿美金

据彭博社消息称，“滴滴出行目前正在权衡是否接受软银60亿美元的融资，因为这可能会稀释苹果等现有股东的股权。”CNET第一时间向滴滴官方求证，滴滴方面对此不予置评。

CNET科技资讯网 3月28日 北京消息（文/世界和平姐姐）：据彭博社消息透露，“滴滴出行目前正在权衡是否接受软银60亿美元的融资，因为这可能会稀释苹果等现有股东的股权。”CNET第一时间向滴滴官方求证，滴滴方面对此不予置评。

该消息称，已经把Uber赶出中国市场的滴滴出行，当前需要平衡现有超过100名股东之间的利益。滴滴出行的投资人包括阿里巴巴集团、中国主权财富基金等。为避免股权被稀释，包括苹果、腾讯等现有投资人正考虑，是否按比例与软银共同对滴滴出行进行投资。

目前尚不清楚这份60亿美元的投资是来自软银，还是软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）——该项科技投资基金由软银和沙特主权财富基金合建，规模1000亿美元，不过这笔基金尚未完成，初始投资很可能包括来自沙特阿拉伯的450亿美元、来自软银的250亿美元，以及来自各种各样科技公司较小金额的投资。

消息还称，如果拿到这比融资后，滴滴CEO程维在公司内部的股份或将只剩不到3%。

另外，滴滴去年积累了100亿美元的现金和现金等价物，该公司将决定是否通过进一步的融资，与Uber、Alphabet等公司在无人驾驶技术领域进行对抗。

截至目前，滴滴出行、苹果及软银发言人均对此报道未予置评。

滴滴的上一笔融资发生在2016年12月，获得律格资本的F轮数千万美元上市前融资；最大的一笔融资发生在去年6月，融了45亿美金，当时软银中国是投资方之一。公司的估值达到约340亿美元。那么如果该消息属实，本次融资将会是滴滴出行成立以来最大一笔融资。

另一方面，软银董事长孙正义（Masayoshi Son）正试图完成Vision Fund基金的募资，除去软银、沙特阿拉伯主权财富基金和阿联酋阿布扎比穆巴达拉发展公司（Mubadala Development Company）主投外，苹果、高通和甲骨文董事会执行主席拉里·埃里森（Larry Ellison）都可能对该基金投入10亿美元。该基金的成立旨在支持下一代技术的发展，如人工智能和物联网。

此外，苹果也将注意力转向了自动驾驶汽车软件及相关平台。例如，去年10月，苹果从黑莓旗下的QNX挖走一些工程师，开发其增强现实汽车导航系统。此外，业界也盛传苹果将在泰坦项目（Project Titan）中发展自己的自动驾驶汽车项目，但在进展遇到了不可预见障碍的阻碍，并且当苹果的自动驾驶汽车部门员工扩增至一千多名之后，新一轮严格的裁员行动也削减不少人。

而滴滴出行在收购了Uber中国业务之后，坐拥中国最大的网约车服务提供商。滴滴出行的绝大多数营收来自于向乘客收取的佣金。滴滴出行今年3月在天津拿下首张线下运营资质认可，标志着其业务的合法化。但是该公司在北京、上海等城市的业务仍是受到很大程度的制约，如专车司机必须有当地居住证。

为进一步发展已成为行业趋势的自动驾驶技术，滴滴出行同时还在扩展无人驾驶汽车技术的研发，于本月在美国加利福尼亚州山景城成立了一座人工智能实验室，并挖来了数十位产业精英，其中包括Uber前汽车安全专家查理·米勒（Charlie Miller），实验室将专注于开发智能驾驶系统和基于人工智能的运输安全保障。

不得不说，软银、苹果和滴滴出行三方最近在自动驾驶、人工智能等新技术的摸索，都直指这项交易的可能性。