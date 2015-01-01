当提到骁龙835这颗处理器时，高通改用“骁龙835移动平台”描述，之所以更名是因为，“移动平台”，正是高通对于骁龙品牌的最新定位。

CNET科技资讯网 3月28日 北京消息（文/周雅）：继1月3日在CES2017（国际消费电子展）亮相之后，高通骁龙835于22日在北京迎来了它的亚洲首秀。但这次与往常不同，当提到骁龙835这颗处理器时，高通改用“骁龙835移动平台”描述，之所以更名是因为，“移动平台”，正是高通对于骁龙品牌的最新定位。

对于这个改变，高通产品营销副总裁Don McGuire曾撰文向外界做出了十分详细的解读：

“数十年来，半导体行业一直用‘处理器’，来称呼为最先进的终端带来动力的这一组件。在过去几年，高通在骁龙品牌上也采用了这个单词，就是我们常说的‘高通骁龙处理器’。然而，这个单词并未体现技术的真正内涵，也不足以概括我们公司数万名创新者努力打造的各种解决方案。”“事实上，骁龙绝不仅仅是一个组件，一块硅片，更不是被许多人所曲解的只是‘CPU’。骁龙是技术集大成者，其中包含了硬件、软件和服务，而‘处理器’一词远远不能够涵盖以上所有内容。这也正是高通要完善我们的命名，把骁龙称为‘平台’而非‘处理器’的原因。”“通过‘骁龙移动平台’的命名，我们明确表达了我们向终端制造厂商所提供的价值——从为支持高质量图片和视频所开发的算法，到确保电池续航时间更为持久的技术。更重要的是，‘平台’一词将用于阐释我们的核心技术所实现的整合的关键用户体验——拍摄、连接、续航、安全、沉浸式体验。而这些体验也不再仅为智能手机所独享，它们还将适用于汽车、物联网和移动PC等垂直领域。”

实际上，骁龙835，恰恰是高通骁龙品牌从“处理器”到“移动平台”的分水岭。

从模拟终端到数字终端，从功能手机到智能手机，高通的骁龙品牌一直跟随市场在创新。现在世界上有数以百亿计的终端被连接在一起，这些终端包括了汽车、洗衣机、电网、移动POS机以及智能手机，它们不仅与网络相连，而且相互连接。而骁龙处理器，也有了更大的规模、更低的成本、迅速的设计周期、终端及网络性能的集成与优化。

这种创新，也推动着中国移动生态系统发展。大概六年前，全球前10大智能手机生产厂商中，只有一家公司是中国厂商。而到了2016年，全球前10大3G/4G手机厂商中，有7家公司来自于中国。而他们，无一例外都是高通的合作伙伴。目前，全球范围内已有超过200款基于骁龙820/821处理器的设计终端已经推出或正在研发中。

高通骁龙品牌的助推力，也让一批中国OEM合作伙伴实现真正意义上的“走向全球”。美国知名半导体市场调研机构IC Insights统计了2016年手机厂商出货量全球前12强，其中有8家是中国企业；而在2016年七月份公布的发明专利申请数量榜单上，前10名中也大多是手机企业。中兴、华为等公司不仅在亚太、拉美等发展中国家取得主导份额，更与多家全球领先运营商签订合作协议，使中国厂商制造、使用高通芯片技术的手机和系统设备扬帆驶进国际市场。

高通高级副总裁兼QCT中国区总裁武商杰（Sanjay Mehta）

所以，高通高级副总裁兼QCT中国区总裁武商杰（Sanjay Mehta）可以自信的总结道：“在推动创新升级的过程中，高通扮演着十分重要的角色。在中国市场，高通通过技术支持、生态系统关系、技术与知识产权咨询、广泛的解决方案组合等方式，助力终端厂商产品走向世界。”

但单拎出来骁龙835，确实是高通骁龙品牌一个实质性的跨越。

说到骁龙835移动平台，武商杰形容“率先突破了10纳米制程工艺的瓶颈”，旨在为顶级系列的消费与企业级终端提供下一代娱乐体验和联网云服务支持，这些终端包括智能手机、VR/AR头显设备、联网摄像头、平板电脑、移动PC以及其他终端。

“制程工艺”是处理器最关键的部分，几乎每一代骁龙处理器都做到了“制程工艺”的升级。例如骁龙801采用了28纳米制程工艺，骁龙810采用了20纳米，去年最热门的旗舰平台骁龙820/821采用了14纳米。这并不是升级换代那么简单，而是呈几何倍的难度递增。

10纳米是一个什么概念？它甚至连一根头发直径的1/1000都还不到，为了这个工艺，高通和三星公司延续了十年之久的战略性晶圆代工合作。与其上一代14纳米相比，10纳米可以在减少30%芯片尺寸的基础上，实现性能提升27%或功耗降低40%。

有了10纳米，高通骁龙835就可以做更小的封装，大小就相当于一个水分子那么小，还能做更小的主板，这样留给整个手机电池方面的空间就会更大，在整个结构上也给ID设计师更大的灵活度，比如设计出超薄的终端外形。虽然它的体积小巧，但里头集成了超过30亿个晶体管，在功耗方面较上一代骁龙821降低了25%。

武商杰说，这个平台，可以放进智能手机，也可以用于VR/AR产品，甚至可以用来开发全新的市场——即移动Windows PC。这样，它将既可以运行现在的应用程序，也可以运行此前的运行程序。对消费电子公司来说，他们只需要一笔投资——投资骁龙835移动平台，就可以对产品进行重新使用，打造VR/AR终端，甚至移动PC。

而且，按照高通惯例，通常会把骁龙产品的先进技术扩展到更多骁龙产品上。比如，骁龙820/821实现了14纳米，很快就被扩展到骁龙625。

说到底，这已经不止是一颗颗处理器那么简单，移动平台的性质呼之欲出。

骁龙835在核心处理器方面，继续沿用Kyro架构，但是在时钟频率和核心数量大有不同，高通骁龙835将其称为Kyro280。高通产品市场高级总监张云说，骁龙835所支持的Kryo 280是目前骁龙平台中性能最强的CPU，也是能耗比最优的CPU架构，它包括4颗主频高达2.45 GHz的性能核心，和4颗主频高达1.9GHz的效率核心。

对于外界的疑问“骁龙820/821都是四核设计，为什么到骁龙835会回到八核？”，张云接受CNET采访时回应：

“骁龙旗舰平台无论是CPU、GPU或是其他模块的选择，都是根据当时的市场接受程度，以及对用户体验的影响来考虑的。我们一直认为，核数并不重要，现在我们也保持同样的态度。但有一点我们发现，在很多低负载应用的情况下，小核起到的作用相当大。因为手机在日常使用中，玩游戏或使用高负载应用的情况并不会一直都很多。为了在低负载的时候把功耗降下来，我们多做了效率丛集的设计，希望能在整体性能与功耗之间做得更平衡一些。”

另外，和其他所有骁龙800系列旗舰平台一样，骁龙835可以支持到的最大显示分辨率是4K@60fps显示。但是与之前相比的一个区别是，这次的60fps是指RGB每一个颜色分量都支持10比特颜色分量，与8比特RGB的相比多了64倍颜色。这样，就可以支持更多庞大的游戏，画面也会更加绚丽多彩。

而高通官方对于骁龙835的形容除了这些复杂的参数、“10纳米”等等之外，还包括“千兆网速”、“沉浸体验”和“智慧之心”三个主打亮点，用来支撑用户体验。

1、千兆级LTE

千兆级LTE和5G有一个重要的关系：千兆级LTE为5G的应用和服务、市场和产业、用户体验做了一个启动和铺路的作用。像3G到4G过渡时一样。

此时此刻，全球千兆级 LTE 发展势头强劲，3款千兆级终端、全球 15 家运营商、37个国家都在积极部署千兆级 LTE 网络，183张商用LTE-A网络中约86%支持CAT6及以上标准。索尼、中兴与摩托罗拉计划或已发布千兆手机，Telstra已在澳大利亚提供千兆LTE服务，Sprint也在美国新奥尔良积极部署千兆LTE网络。37个国家的运营商正试验或部署支持性的调制解调器特性。

高通产品市场高级总监沈磊介绍，千兆级 LTE 网络通过载波聚合、下行链路 256-QAM 以及 4x4 MIMO 这三大技术提升数据吞吐量，最终将网速推向千兆级。

而这其中，骁龙835集成的 X16 LTE 调制解调器将手机的网速提升至全新高度，让千兆级体验无处不在。X16 LTE调制解调器，也是高通第一颗实现了1 Gbps下载速率的SoC（系统级芯片）。

千兆级LTE的用户体验是什么样？比如下载娱乐媒体文件，以现在LTE Cat.4或Cat.6的能力，下载一个3个多小时的无损音质播放列表，或者下载一个高清的视频，基本需要几十分钟的时间，但如果用千兆级LTE，就可以在五分钟之内完成。

另外，骁龙835集成了Qualcomm Hexagon 682 DSP，与前一代相比在DSP方面的运算能力以及运算比重都大幅增加。DSP所实现的功能，是最好地处理多维数组的矩阵运算，比如人工神经网络、人工智能图像数据处理和音频数据处理等。

2、沉浸式体验

提到沉浸式体验的时候，我们往往会强调三个体验：视觉；声音，3D声音、基于位置的声音；交互。高通产品市场资深经理郭鹏说，骁龙835针对性的做了改进。

视觉方面，在虚拟现实场景中，人的视野从使用手机时的15-30度视角，扩展到超过90度甚至是100度视角，这就需要极大的分辨率及比较高的刷新率。同时因为视野的扩展，显示的平面也变成一个球面，这就需要色差校正或者是对形状畸变的处理。骁龙 835 支持的 HDR 10 技术能够提升画面色彩；新的注视点渲染技术提升画面精细度，并降低时延；增强的 Adreno 540 GPU 能带来高达 25% 的图形渲染速度提升。

听觉方面，骁龙 835 支持基于对象和基于场景的音频体验；移动平台内建的 Aqstic 音频编解码器能够提供高保真级别的 DSD 音频；Snapdragon 835 Fluence 技术可以减少背景噪音和回声，带来清晰明亮的声音。

交互方面，高通开发出适用于骁龙 835 移动平台的快速和准确的 6DOF VIO 系统，并与 Leap Motion 合作推出手势追踪功能，让玩家获得更加身临其境的沉浸式体验。

另外，骁龙835 搭载Adreno 540 GPU支持为OpenGL ES、DX 12以及Vulkan VR应用，带来更高效率的3D视觉图形渲染。

作为即将在中国上映的美国狮门影业公司（Lionsgate）全新影片《超凡战队（Power Rangers）》的特别彩蛋，搭载骁龙820的vivo Xplay 6手机上可以体验沉浸式VR，这个彩蛋将在全国200多家唯见VR线下体验店中对外公开。

张云在回答CNET提问时介绍，具体的VR体验是一个升级体验：“当VR头盔戴在头上的时候，头动一下你就能看到整个画面跟着头动的方向去调整。这个时间的延迟是非常关键的。一般超过20毫秒的时延，就会使人感到眩晕。骁龙821在最好的情况下可以做到18毫秒，而骁龙835会进一步缩短时间达到15毫秒。”

3、智慧之心

骁龙835如何让手机更智能？主要体现在双摄、防抖、安全、机器学习等方面。

骁龙 835 能够通过智能变焦、快速对焦和 EIS 3.0 图像稳定技术，智能捕捉画面，即使是在最具挑战性的光照条件下，也能捕捉逼真的色彩。

此外针对移动终端的安全，高通有两种保护方式：一个是用户认证，实现了完整的认证机制，包括传统的密码，以及如指纹、声纹和虹膜等生物识别方式。这是从数据读取的角度来看；二是，基于硬件的保护、用户认证和终端认证的 Qualcomm Haven 安全平台，可以自动检测、防止恶意软件和非法入侵，基于硬件把所有的程序、数据等跟加密相关的内容都放在安全环境里，保证它们不会受到攻击。

而在骁龙835上，高通提供了一个机器学习平台，可以让手机不断学习用户的使用模式，更主动地了解使用环境，以调用最好的配置。在机器学习平台做了一个神经处理引擎软件开发工具包（SDK），利用这个软件开发工具包（SDK）可以把各种人工智能算法很好地分配到CPU、GPU、DSP以及各个处理单元里，使整个神经网络更好地在手机侧运行，而不用访问云端算法，直接迅速地在本地取得识别的效果。

通过机器学习技术，搭载骁龙 835 的智能手机还能在通话时帮助消除背景噪音，并识别你的语音，提供高质量的语音通话水平。

值得一提的是，“2017 京东骁龙专列合作启动仪式”同步开启，进入加速升级的全新阶段。京东集团副总裁、3C 事业部总裁胡胜利介绍，“ 此次‘京东骁龙专列’合作的深化，不仅契合京东与高通双方的企业愿景，更将有助于京东为 OEM 厂商与消费者打造更加智能的线上购机体验，同时为双方未来探索融入更多科技元素的合作打下基础。

可以预见，骁龙835移动平台的不仅仅是高通骁龙品牌的一个分水岭，还将是未来无线通信技术的一个新开始。一颗小小的芯片不再只适用于智能手机，还将被扩展到物联网、人工智能、企业级云服务等等应用领域。就像武商杰所说，“过去30年，我们通过手机连接你我，随着系统设计、系统级芯片和连接领域的不断升级，在未来30年，我们将连接万物。”