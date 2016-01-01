UC揭晓金松果奖，要将内容生态建设进行到底

3月27日，UC在北京举办“盎然”UC金松果奖颁奖盛典，为过去一年平台杰出表现创作者颁奖，同时答谢与其共建内容生态的各方伙伴。

CNET科技资讯网 3月28日 北京消息（文/齐丰润）： 去年年底，UC发布了“W+量子计划”，以激励自媒体然创作出更多优质的内容。经过三个月的积累，万元量子奖金激励金额2965万，五星账号广告总收益1806.5万，单个账号最高收益88396元。

正是在内容建设上的大刀阔斧，让UC成为了众多优质媒体资源的立足点，内容生态的打造也顺风顺水。3月27日，UC在北京举办“盎然”UC金松果奖颁奖盛典，为过去一年平台杰出表现创作者颁奖，同时答谢与其共建内容生态的各方伙伴。





在典礼上，阿里巴巴文化娱乐集团UC总经理陈超公布了自去年8月UC升级为内容平台以来，在数据上取得的成绩。截至目前，UC订阅号总入驻量已突破30万，阅读量过亿账号有24个；信息流内容日曝光量逾90亿，订阅号文章日阅读总时长825万小时，累计订阅用户半年内增长12倍。

同时他还透露，近期“W+”量子计划在“万元量子奖金+广告分成”的基础上还将有重大升级。

此次颁奖典礼上，UC颁发了垂直类、媒体类、短视频类和综合类四大类奖项，来自各领域的59位创作者获得了“年度原创先锋奖”、“最具媒体价值奖”、“光影创造力大奖”、“最具收益力大奖”等12类单项奖。

值得一提的是，本次颁奖典礼最具重量级的奖项“年度创作者大奖”由UC与新榜联合颁出。盛典也对过去一年在窄众领域具有发展潜力的数十个新锐优质原创号颁发奖项。垂直、短视频已经成为了新媒体内容的重要增长点，也是丰富平台生态的关键，能长期持续产出高品质内容的创作者，一般在其领域都有独到见解，并善于用户中发现价值内容。

面对如此庞大的数据增长，UC在内容生态方面的基础建设也将在2017年走向下一步的进阶。据介绍，2017年，UC间从以下六个方面建设内容生态。

原创保护功能进阶：优化订阅号内容原创度的评估机制；建立第三方机构全网维权机制；严厉打击内容抄袭行为及抄袭者，建立退出机制。

数据服务促产促活：粉丝管理功能，提供粉丝画像，潜在粉丝与生命周期分析等服务；数读舆情2.0，提供舆论话题受众画像，推送实时热点，辅助挖掘创作选题，提供数据支撑等。

创作者圈层建设：自建垂类联盟享有功能内测、推荐引导、影响力共建等权限，为垂直领域创作者搭建创作家园；同时与地方联盟合作，以三级合作机制深化地方性圈层建设。

“W+”量子计划升级：视频创作者参与广告分成，深化原创收益加权，收益开放范围扩大，同时结合大文娱发展进一步升级。

机构媒体赋能：强化媒体号建设，机构媒体将可拥有订阅号的所有赋能，形成属于机构的内容店铺，同时享有加V认证、本地定向推送等功能。

泛娱乐内容，开启明星号：目前已有李冰冰、柳岩、李健、张含韵、张亮等150多位明星号入驻，充分挖掘明星资源，开发泛娱乐内容。

多重的保障展示出了UC在内容建设上的决心，在UC看来，2017年将会迸发出更多的优秀内容创作者，这将包括自媒体、各领域专业机构、主流媒体等等，而对于这些创作者来说一个能让他们展示优秀创做的平台也将是至关重要的一环，而UC在2017年将会继续专注内容平台和生态的打造，真正的将能量赋予越来越多的优质内容创作者们。