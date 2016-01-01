360手机N5体验评测：一款有诚意的手机就应该是这样

互联网手机的“下半场”让许多厂商走上了涨价之路，不过当主流的动向有所改变时，总有一些少数派在保持着自己的自己的初衷。

CNET科技资讯网 3月27日 北京消息（文/齐丰润）： 互联网手机的“下半场”让许多厂商走上了涨价之路，无论是以性价比出道的小米，还是追随着性价比之路的一众互联网手机品牌，在面对着配件供应商的涨价态势，打造高端产品线成为了大部分手机厂商的应对之法，高性能就要付出高价格已经成为了当下主流的产品理念。

不过当主流的动向有所改变时，总有一些少数派在保持着自己的自己的初衷，在互联网手机迎来变革的当下，或许360手机就是个特例，其N系最新作N5就用实际的售价和配置表示出了“主流不是360要追求的，性价比才是”。

符合“看脸”时代审美的“颜值”

一款手机被消费者拿到手中时，“好不好看”绝对是留下第一印象最主要的参考点。在这个看脸的时代，无论是什么产品，颜值首先要过关。

360 手机N5拿在手中的第一感觉就是轻、薄，正面设计简洁，顶部除听筒、摄像头、感光器外，还有一颗隐藏在面板下的柔光灯，可以在自拍时自动进行补光。

机身下部是三颗虚拟按键，中间是圆形HOME键，其余两颗按键被设计在了HOME键的两侧，小点设计，不仔细看的话还是很难发现的。

屏幕5.5寸，2.5D设计，整体来看，360手机 N5的正面颜值符合当下的主流设计，简洁、圆润，能够被大部分消费者所接受。

手机背面采用金属机身设计，拉丝处理让手感和观感都得到了提升。上半部分设置了摄像头、闪光灯和指纹识别器，下半部分则是360的Logo。

机身左侧是SIM卡槽，支持双卡双待，右侧则是音量键和电源键。

配置性能堪称千元机首席

“性价比”一直是360手机 N5最强调的一个词汇，1399元的售价让其并入到了千元机的行列。近两年，千元机市场一直是各大手机厂商抢占市场份额的重要发力点，不过随着行业整体的变革，千元机市场已不再有当年的火爆局面，性价比似乎也不再是大家的追逐目标。

但360却依然执着于性价比这条路。360手机总裁李开新就曾在360手机N5的发布会上表示，360手机会一直坚持性价比的路线，让用户得到真正的实惠。N5也确实做到了这一点。

首先，360 手机N5采用了高通骁龙653处理器，性能表现在千元机中还是相当不错的，对于游戏和娱乐的需求，基本都能够满足。在测试的几款游戏表现中，360 手机N5都能够流畅运行，游戏体验出色。

其次就是360 手机N5本次主打的6GB大内存，这在千元机中可以算得上是“独一家”的表现，因为就市面上的手机产品来看，6GB内存也并没有普及开。

而针对如此的大内存设计，360也在N5中加入了针对性的专属功能。

FastZone可以根据用户对程序的使用频率,利用机身运行空间,自动将常用程序驻留在内存当中，加快程序启动速度。至多可在内存中常驻8个应用,不会影响到系统或是其它程序运行的流畅性和稳定性。

Transform是特地在屏幕的侧边做了一个多任务应用切换栏,最近使用的程序会以小图标的形式存在,切换不同程序时,只需划开侧边栏,点选任务,就能直接进入。

Infinity实现了系统级别的应用程序无限多开,并让每一个分身应用都能成为一个独立的程序,突破了安卓系统的底层限制，结合6GB内存,基本保障了多开分身应用的稳定、流畅运行。

拍照续航都不错，诚意满满的千元机

接下来我们说说拍照，360手机 N5采用了一颗1300万像素的后置摄像头，支持4K视频录制，其内置的拍照软件功能还是十分全面的，可以针对不同的需求进行选择。

前置800万像素摄像头，以及柔光灯，加上内置美颜功能以及丰富的软件功能，为自拍爱好者提供了更多玩法。

续航方面，通过实际测试，轻度使用待机状态可保持两至三天以上，中重度使用基本也可以维持全天的使用，整体来说表现不错。360手机N5还支持QC3.0快充，4000mAh充满仅需90分钟。

作为一个靠安全起家的厂商，360将自身的安全基因也注入到了产品之中，从N5内置的诸多软件中，我们都可以看到保障用户的安全，是360手机相当重视的一环。

总结：

360手机N5的出现，可以说是为千元机市场带来了一个强劲的竞争者。配置、性能的表显都算得上是千元机中的鳌头，再加上经过优化和设计的软件系统，体验上也能让用户获得舒适的感受。配上1399元的起售价格，让消费者们在一片看涨的手机市场中，依然可以找到一款性价比产品。其实太多的表述都很难诠释360手机N5全面的表现，不过综合看来，它真的是一款极富诚意的手机产品。