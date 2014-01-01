这是销售易于1月12日完成D轮融资之后的又一动作。当时销售易创始人&CEO史彦泽表示：“本轮融资资金将用于加强产品和技术方面的能力提升，帮助企业实现数字化转型”。时隔2个月，赵宇辰的加入，一定程度上是对这句话的验证。

CNET科技资讯网 3月24日 北京消息：3月23日，销售易对外宣布，来自硅谷的人工智能专家赵宇辰正式加入销售易，出任技术副总裁&首席数据科学家，负责销售易CRM在大数据及人工智能方向的产品和研发工作。

这是销售易于1月12日完成D轮融资之后的又一动作。该轮由腾讯领投，融了2.8亿元，当时销售易创始人&CEO史彦泽表示：“本轮融资资金将用于加强产品和技术方面的能力提升，更好的服务于不同行业不同规模企业的需求，帮助企业实现数字化转型”。时隔2个月，赵宇辰的加入，一定程度上是对这句话的验证。

赵宇辰毕业于清华大学，获得伊利诺伊大学芝加哥分校博士学位，研究领域为机器学习和数据挖掘方向。一直致力于人工智能在工业界的研究、应用和创新的他，是数据科学会议KDD、ICDM、IJCAI的委员会程序委员，曾在硅谷担任AppDynamics的首席数据科学家，创建、主导和负责了下一代大规模SaaS平台数据挖掘、机器学习、异常检测和分析的产品管理、构架和研发工作， 经历了公司从两千万销售额到37亿美元被思科收购的高增长阶段，创下了企业软件收购历史上最高的估值倍数。赵宇辰还曾任General Assembly的首席数据科学讲师，同时在Sumo Logic，Linkedin，eBay，IBM Watson Research有相关经历，并在大数据和人工智能领域发表十多项美国和国际专利以及多篇最佳学术论文。

CRM进入智能时代

当前我们正处于人工智能（AI）改变人类生活的重要转折点之上，通过结合大数据和云计算技术，人工智能将更好地服务于人们生活，推动时代进步。高盛2016年AI研报表示，人工智能是信息时代的顶尖技术，越来越宽的数据池与越来越强大的计算机运算功能的出现和发展，协同机器学习和深度学习（与更多的数据和计算功能）的发展，将会影响全行业的所有公司。

2016年，中国大数据市场逐渐走向成熟，行业应用开始落地，人工智能领域的创新应用崭露头角。进入2017年，大数据应用解决方案中将逐步嵌入高级分析、内容分析、深度学习等智能技术。随着智能时代的到来，企业数字化转型面临更多的机会和选择。一款适合企业转型需求的人工智能软件、技术是帮助企业加强营销、打造新产品、保持竞争力的关键所在。

作为企业数字化转型核心的CRM，在人工智能时代，为企业和市场、销售、客服一体化运营提供强大的支持和推动，成为大势所趋。

而销售易的CRM产品，是移动互联时代下的产物。2011年创立之初，销售易开始把社交网络作为底层架构，打通不同业务，重构销售流程。社交、移动、大数据、云计算技术的融合，让销售易最大程度上满足了新时代背景下企业信息化、数字化的需求。2016年7月14日，销售易发布了智能化CRM，这是销售易自主研发的全球首款智能化移动CRM。

在史彦泽看来，融入人工智能的元素并非因为这是一个时髦的概念，而是希望让智能化的应用在CRM的范畴内解决用户管理上的问题。销售易CRM中“热点线索智能评分”、“关键信息自动回填”等智能化的应用场景已经得到了市场和用户良好的反馈。

在CRM的产品设计上，数据贯穿其中。当CRM进入移动互联时代，也就意味着其同时进入了大数据时代，越来越多的销售人员携带移动设备拜访客户，并通过移动设备与客户在线沟通，随着海量的客户数据不断沉淀，销售易断定，CRM公司必须成为大数据公司，通过处理海量数据的能力，帮助企业提升管理水平，拉升销售业绩。

巨大的数据量需要新的模式进行处理，这为人工智能提供了发展空间，与以前的众多数据分析技术相比，人工智能技术立足于神经网络，同时发展出多层神经网络，从而可以基于大数据实现深度机器学习。

IDC最新研究报告显示，到2018年，55%的企业以及ISV的开发者都将在产品中嵌入至少一个认知/AI、机器学习的功能，在商业分析工具领域，这一比例将会更高。但AI的搭建与发展对数据、人才、硬件和基础设施等要素要求较高，企业独立实现智能化难度较大，因此，高盛在2016年AI研报中指出，未来企业无需自己训练AI，可以通过第三方公司，直接使用已经被训练好的的深度学习AI机器，这将是一个新的选择。在美国，企业级市场对于数据挖掘、机器学习的研究早已如火如荼，正在从BI向AI方向发展，美国企业级服务巨头们也正在开发各类基于AI的企业应用。

Gartner2016年CRM市场分析报告通过对Salesforce、SAP、Oracle、Microsoft、Adobe 等 CRM 供应商进行数据分析，得出了“分析、机器学习和人工智能是CRM未来发展方向”的结论，认为这将在未来三年内彻底改变CRM。

史彦泽对此表示：新的技术趋势也给CRM企业带来新的机遇和挑战。未来的CRM不仅仅是帮企业定义一些工作流或者实现销售自动化，而且是要往智能化方向发展，真正为企业带来帮助和产生价值。一套承载了公司最核心数据的智能化CRM管理系统，对未来企业智能化运营、精准决策和高效管理有着巨大的意义。

不难理解，一直把“以客户为中心”当做初心并始终坚守的销售易会在人工智能尚未大热之时就将其融入自己的产品中，本质是顺应时代的发展，用更好的技术从内而外的让客户关系更紧密。

“互联网经济下半场是2B的市场”

今年“人工智能”首次写入政府工作报告，中国人工智能迎来发展新纪元。艾瑞咨询预计，2020年全球人工智能市场规模将达到1190亿元，年复合增速约19.7%；同期中国人工智能市场规模将达91亿元，年复合增速超50%。中国市场日新月异的变化和巨大的发展潜力，吸引了在美国学习、工作十余年的赵宇辰。

作为掌握了最新的人工智能知识的顶尖科学家，赵宇辰认为互联网经济下半场是2B的市场，中国的人工智能在2B领域与起步较早的美国相比还有较大的差距，很多问题处于开放未解决的状态，提升空间较大，挑战性较高。而这其中，CRM赛道尽管对具备智能化数据分析能力的产品需求强烈，但由于人才和技术成熟度的原因，尚处于摸索阶段，如果能在现有基础上将AI+CRM做一个中国式的创新，搭上人工智能的翅膀，将有希望实现弯道超车，成长出与国际巨头比肩的企业，这也是他回国选择CRM行业的关键原因。

对于为何选择销售易，赵宇辰认为不外乎这三要素：1、基因。企业的基因要对，要对CRM有深刻的理解。销售易对企业销售行为的精准把握，通过应用最新型的互联网技术，使其在专业性、易用性和场景贴合度上遥遥领跑市场。2、专业。销售易创立至今始终专注于CRM领域，拥有最专业的团队，无论是高管还是员工，都具备丰富的行业经验，理解用户的需求，可以最大程度的将目标推广出去，解决实际存在的业务痛点。3、连接。销售易的产品从SFA起步，逐渐不再局限于销售管理，而是要将企业从前端到后端全流程进行打通，这个过程需要将数据梳理起来，智能分析整理，在大数据及人工智能方面诉求高。

赵宇辰加入销售易后，将着手从数据分析和机器学习两个方面来推动销售的自动化、数据的智能推荐。未来，搭载了人工智能的销售易CRM，将把移动、社交、大数据、云和AI有机的结合起来，为不同用户提供更完善、更极致的解决方案。在销售易看来，人工智能必须落地到不同行业的应用场景中，才能释放其巨大潜能。