中国手机品牌出海，怎样不被“专利缺失”闹心

走出国门是很多国内企业的理想。手机这一高科技领域的代表行业，在国际化道路上的表现颇为亮眼，华为、小米、中兴、一加等手机品牌都在全球市场风生水起。

CNET科技资讯网 3月24日 北京消息（文/齐丰润）： 走出国门是很多国内企业的理想。手机这一高科技领域的代表行业，在国际化道路上的表现颇为亮眼，华为、小米、中兴、一加等手机品牌都在全球市场风生水起。而这背后，则是产业链合作伙伴支撑的结果，让这些手机品牌能够集中力量做好自己的事情，在充分竞争的市场中脱颖而出。

“冲出亚洲，走向世界”这一步，国产手机比国足走得好

据IDC 于2月1日公布的数据，2016年全球手机销量前五的品牌中，有三个席位都被中国厂商包揽：除第一名的苹果和第二名的三星之外，华为排名第三，销量为1.39亿台；OPPO排名第四，销量为9900万台；vivo排名第五，销量为7700万台。在剩余品牌中，还不乏联想、中兴、小米等一些有着抢眼表现的国产品牌。

以印度市场来看，目前中国手机品牌的市场占有率已经接近四成。第三方数据调研机构Counterpoint Research发布的报告显示，在2016年第四季度印度市场智能手机出货量前五名中，中国手机厂商占据四席，分别是OPPO、vivo、小米以及联想。其中，OPPO和vivo也把印度市场作为一个主攻目标。

一加这一国内的新兴手机品牌在海外也有着出色的表现，虽然出货量并不大，但其在欧美等海外市场却获得了一致好评。其产品很高的性价比，以及优秀的性能表现，确实为这个品牌在国外吸引了不少消费者的目光。

随着品牌形象的树立，口碑与销量的提升自然会随之而来，而且这些也帮助了国产厂商在海外市场换取利润。像华为、一加这些在国内兼具高品质和高性价比的手机品牌，某些款型在海外的售价甚至都要比国内贵出不少，品牌能力显现的淋漓极致。

正是因为厂商们的不懈努力与突破，才让新国货“冲出亚洲，走向世界”的愿景得以一步步地实现。“冲出去”永远不只是一句响亮的口号，背后的原因也值得我们更深入的思考。国产手机企业用了不到10年的时间告诉了我们，只要努力并找到正确的方法，就能在国际市场中站稳脚跟。

国产手机靠什么走出去？产品+专利

为什么要走出去？这是一个显而易见的问题。国内的手机市场已经是充分竞争的市场，且国产手机已经有足够的实力去迎接海外的挑战，海外市场释放出的潜力也是这些手机品牌保持高增长的不二选择。而走出去的同时，也就会面临两边市场差异所带来的问题。

首先，想要走向海外，想要产品能够获得国外消费者的认可，过硬的产品质量自然是必不可少的先决条件。在IHS Technology市场研究总监王阳看来，国外市场对于产品质量的要求很严，对售后服务也同样有很高的标准。国内厂商用了多年时间在品质上做出突破，也因此受到了海外市场的赞誉。

如此看来，国产手机厂商在品质上已经达到了海外市场的要求，那么接下来所面对的问题才是最难的。其实我们研究下海外的知名手机厂商就不难发现，这些企业都在通讯领域深耕多年，其积累的技术水平也已经达到了相当的高度，而对于众多国内的厂商来说，短暂的成立时间使得它们在专利技术上的积累远达不到要求，这也成为了他们最大的短板。

那么问题来了，手机和专利到底有什么关系呢？让我们先了解一款手机是如何被打造出来的。在整个手机产业链的上游阶段，处于顶层的就是像高通这样的芯片厂商，它们不仅为手机提供芯片，同时还提供许多技术和专利的支持。接下来，手机方案公司在芯片的基础上，开发平台和解决方案等产品，为整机产品的研发和面世提供条件。随后便是诸如屏幕、摄像头、电池等配件厂商，当把这些资源整合后，便由手机品牌商生产整机产品，步入下游的市场和销售阶段。

比如小米这样的新兴手机厂商，首先，它需要选择在芯片方面的合作伙伴，并获得像基带这一类相关的基础通信技术专利授权，然后再根据整机产品方案选择组成整机的相关配件产品，最后将整机进行生产销售。在这一条产业链中，尤其是上游阶段，覆盖了大量的技术和专利应用，如果想要生产出能打电话能上网的手机，这些都是绕不开的。

在业内人士看来，解决专利问题需要有深厚的积累和经验，对于新兴手机厂商来说，走出国门意味着要承担很高的专利成本。

痛则思变，由于在外面尝到了苦头，所以专利成为了当下国产手机厂商最为重视的发力点。小米在最近的松果芯片发布会上就公开表示，目前其获得的专利授权量为3612件，其中包括国际授权1767件，其他的厂商也都在专利布局上下着大工夫，做着大文章。

王阳表示：”目前我们能看到，这两年中国企业申请专利数量特别大，这也是中国厂商在积攒谈判的筹码。因为欧美市场在专利问题上，动不动就喜欢打官司，我们只能一步一步去熟悉当地的环境，这需要一个蛮久的时间过程，中国企业一定要做足准备再去进入欧美市场。”

“国内厂商现在最需要做的就是加大在专利方面的投入。加大投入过程当中，怎么样能把自己的专利系统合理搭建起来，是需要提前去目标市场进行了解的。提前了解人家当地的法律体系，包括找一些合作伙伴，这是一个很复杂的系统工程。现在国内企业在这一块并没有什么经验，而且申请专利也很复杂，国内企业大多不是大厂，只能通过积累和努力来解决这些问题。”

自己没有不要紧，专利好伙伴为出海保驾护航

既然出海面临的专利问题如此严峻，那么国内企业就没有捷径可走么？答案当然是有的。在国外，有很多技术成熟的厂商，它们在专利方面也有着非常深厚的积累，选择与它们进行合作就是一条最快的捷径。

以高通为例，作为在通信领域里的顶级厂商，高通拥有着上万件丰富的基础通信专利，选择与高通合作，不仅能够拥有和使用这些专利技术，同时在面对专利流氓的骚扰时，也更有底气去应对。

众所周知，2014年小米在印度和爱立信之间产生专利纠纷，之后，小米在印度被许可销售高通平台的手机，与高通合作的优势不言而喻。

对此王阳也给出了肯定的答复，“找高通合作，不仅仅是找到一个芯片供应商，而是找到了一个得以帮助手机厂商出海的合作伙伴。像高通这样的国际大企业，专利授权是它们的一大业务方向，得到了授权不仅意味着你可以使用这些专利，而且还意味着当别人以专利侵权为由来告你时，高通作为合作伙伴， 一定会尽力帮忙，那么你的底气也会更足一些。”

“不仅如此，像高通这样的厂商，与当地的政府和运营商都是有合作的，当你得到了这些企业的支持后，你就很容易进入当地的市场，不必再为当地政府和运营商的标准费脑筋，这对于国内企业来说也提供了相当大的便利。”

去年年底的大新闻是，高通和魅族签订了3G/4G全球专利许可协议，魅族科技总裁白永祥认为，这次合作一定会为用户、渠道、股东、员工共赢的局面添砖加瓦。而业界对此的评论是，双方的签约，说明尊重知识产权已成为国内手机行业的共识。解决了在专利方面的纠纷之后，国产手机厂商将可以把更多的精力投入到产品的研发和行业转型升级中去，进一步应对国内消费环境的变化；同时，解决专利争议也有助于国产手机品牌加快走向海外市场。截至2016年12月, 已有超过120家中国企业与高通完成专利授权签订。

是的，国产手机厂商的出海已经是大势所趋，而专利这条鸿沟确是每一家企业都难以凭自己就能逾越的。所以找到像高通这样的合作对象为自己的出海保驾护航才是明智之举，此后再通过自身勤奋的积累，我们必然能够看到新国货在世界舞台上闪耀的表现。