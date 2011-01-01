华为软件开发云落户青岛，未来将打造“一核两翼”公有云战略

从2011年组建企业云团队开始，到2015年的正式向业界公布公有云战略，并将其命名为“华为企业云”，再到今年3月份的华为生态伙伴大会上，华为轮值CEO徐直军宣布成立Cloud BU，华为近年在公有云领域稳扎稳打的表现业界有目共睹。

CNET科技资讯网 3月23日 北京消息（文/齐丰润）： 从2011年组建企业云团队开始，到2015年的正式向业界公布公有云战略，并将其命名为“华为企业云”，再到今年3月份的华为生态伙伴大会上，华为轮值CEO徐直军宣布成立Cloud BU，华为近年在公有云领域稳扎稳打的表现业界有目共睹。

去年12月22日，华为软件开发云在大连上线，并在4个月后取得了“服务300多家本地软件企业、创业团队，每天有超过10000个开发者在线使用，近千名软件专业学生在软件开发云上通过项目实战体验最先进的软件开发模式”的成绩。而在今年，华为企业云服务显然有更宏大的目标要实现。

软件开发云落户青岛，3个“1”工程成目标

软件开发云是基于华为丰富的研发实践，面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大软件开发者提供的一站式云端DevOps平台。

对于软件开发团队来说，他们可以“按需使用、随时随地”对云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等，让软件开发更加简单高效，大幅提升个人和团队的交付能力和效率，助力软件产业转型升级。

华为在3月22日将软件开发云带到了青岛，之所以在大连之后，青岛成为了软件开发云的第二个选择，主要也是由于青岛在软件与信息服务业方面打造的良好产业基础。青岛市政府在十三五规划中把软件和信息服务业作为重要发展产业，并明确把新一代信息技术产业打造成为青岛经济发展的支柱性产业。在青岛，软件企业规模超过1000家，并有山东大学、中国石油大学、海洋大学等一大批重点高校，2016年青岛市的软件与信息服务业也取得了超过1600亿的收入。

同软件开发云一同被带到青岛的还有3个“1”工程。华为企业云业务部总裁杨瑞凯在采访中向CNET表示：未来几年，3个“1”工程将成为软件开发云云重点推进落地的项目。

3个“1”工程是指“服务100万个软件开发者、服务于10万家软件企业来使用软件开发云、服务1000家院校、培训机构，让软件开发云成为软件相关专业主要教学工具，使学校学生快速用上未来企业级的软件开发工具。”这将是

一多、二全、三高，让华为软件开发云特色凸显

作为华为企业云中主要面向中小企业的重要板块，软件开发云自然要有一些拿得出手的本事，据华为软件开发云产品总监徐峰就表示，简单总结华为软件开发云的特色就是一多二全三高。

一多就是多场景，用徐峰的话讲就是，华为是一个全面的企业，在很多方面都有着丰富的经验，无论是终端产品、APP、穿戴设备，都有现成的经验进行分享。

二全即全自动化和全云化，未来的DevOps场景将全面实现自动化，可以实现从项目管理，到软件的代码托管，到软件代码检查、测试，以及上线发布整个的实现全自动化；对于企业内部和企业之间进行软件协同来说，把各种软件开发的工具服务进行全云化之后，才能破除地域化的差异，并实现软件本身的加速，提升软件交付的能力。

三高则指的是高性能、高安全和高智能，在云上，华为通过各种方式，为用户提供安全的保障。杨瑞凯坚定的表示，“华为向外界承诺，在云平台上永远不打开用户数据，永远不进行数据变现，让客户放心把业务部署到华为云上”。

徐峰则对高智能进行了详细的介绍：“未来华为在软件开发云上会为大家提供更加智能化的服务，比如自动分析你软件中的一些依赖，以及可能面临的一些问题，这些智能服务可以帮助软件可以更快交付。”

据介绍，华为软件开发云的这些特色也是华为公司在自己内部通过多年的研发而造就的，结合一些先进的研发理念和工具，以帮助很多企业，真正提升研发效率，提升产品质量。

“一核两翼”，华为公有云的未来战略

其实华为企业云在过去的一年中已经取得了不少成绩，杨瑞凯介绍，过去一年华为企业云构建了一个“云服务三级的网络”、建立了“五个大区的服务中心”。去年华为企业云和飞利浦进行合作打造“健康全程关护云平台”，在数字化健康关护领域开展覆盖“健康关护全程”的全方位合作；跟上海的联影科技推动建设“分级诊疗云”;还有和药明康德共同打造的“精准医疗云”。除此之外，在车联网领域也有应用，包括大连楼兰科技，而且未来在车联网方向的应用会越来越多。

从眼下看来，软件开发云的推进已经成为了华为在公有云方面的一大重要策略，当谈及华为公有云整体的发展战略时，杨瑞凯的回答也相当明确，就是打造“一个核心”+“两翼”。核心是“围绕数字化转型做大云服务产业”，就是企业的数字发展怎么赚钱，携手合作伙伴共同推动公有云在各行业数字化转型中的应用。

两翼则分别是：面向政府、央企国企、大企业、政务云市场，充发挥华为的high-touch优势和现有运营团队优势，结合这张覆盖全国的云服务网络，推动行业的数字化转型；以及大力发展基于中小企业的云平台，构建线上线下O2O一体化服务能力。

杨瑞凯还表示：” 对私有云来讲，华为做云服务在基础设施上有强大的优势，在存储、服务器、交换等领域也很有优势，未来公有云和私有云在一个版本的框架之内，在未来我们可以实现私有云一键部署转化公有云的方式，未来面对的用户和企业提供一个混合云的方式。”

不难发现，云战略已经成为了华为接下来发展的重点，杨瑞凯也表示话为公司对云的重视程度是把它看做未来华为公司核心能力的“三大变现方式之一”。对于云的未来，华为也推动着多个方向，多重战略在并行。而华为也愿意将云服务业务拓展至全球，创造与全球客户的共赢态势。