俞永福内部信谈“阿里收购大麦网”：将整合进入大文娱板块

俞永福称，这意味着大麦网正式加入阿里大文娱战略版块，通过线下内容落地与渠道触达服务，助力大文娱各大版块“一起跑起来”。

CNET科技资讯网 3月21日 北京消息：“早在2014年7月，在我们大文娱战略还在雏形期，我们就成为大麦网的重要股东。这是一场持续三年的认认真真的恋爱，也是一场实实在在的水到渠成的婚礼。”今天，阿里巴巴集团宣布，对中国演出票务平台大麦网完成全资收购，阿里巴巴文化娱乐集团董事长兼CEO俞永福在内部信中如是说。

俞永福称，这意味着大麦网正式加入阿里大文娱战略版块，通过线下内容落地与渠道触达服务，助力大文娱各大版块“一起跑起来”。

大麦网以演唱会票务起家，是覆盖现场演出、体育赛事等领域的演出票务平台，也是该领域最大的系统服务提供商。阿里在2014年7月以D轮投资人身份进入大麦，持有大麦网32.44%股份。

今年3月3日，阿里巴巴文化娱乐集团宣布任命阿里巴巴集团副总裁、阿里文化娱乐集团秘书长张宇为阿里音乐CEO，提出“继续加速阿里音乐产品和内容生态建设”。而阿里收购大麦网之后，张宇将出任大麦网CEO。同时大麦网创始人曹杰担任特别顾问。

作为大文娱版块重要组成部分的阿里音乐，未来将同大麦网实现业务打通。一方面，在线演出票务结合音乐应用，实现用户数据打通；另一方面，以粉丝为核心，联动艺人、票务资源，形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式。借力于同大麦的整合，阿里音乐将实现业务持续升级，引领阿里大文娱音乐战略全面启航。

阿里巴巴集团同时表示，VR（虚拟现实）技术将成为未来颠覆线下演出行业的关键。作为“第二现场”的VR演唱会，其市场前景不可估量，无限想象。“我们认为，VR技术将为消费者带来一种更加自如，同时更为经济的全新娱乐体验。”

2017财年阿里季度财报显示，由UCWeb、阿里音乐、优酷土豆等组成的阿里巴巴大娱乐版块，正在成为继电商业务、云计算之后的新主营业务和核心收入来源。截止2016年12月31日，数娱业务收入达到40.63亿元人民币，同比增长273%。

通过生态版图的不断丰富完善，阿里文娱集团正在不断为整个产业创造全新的价值。在俞永福看来，阿里进入文娱产业是“高起点创业”，这是一个可以长期发展的实业领域。要做好文娱产业，不仅需要坚实的生态实力支撑，更需要有长期投入的耐力，以及事无巨细的努力。

“形势比人强，形势逼人强！ 让我们用实力、耐力和努力，一起去守望新的麦田！开始奔跑吧！”俞永福在员工信中写道。

附俞永福致阿里大文娱、大麦网的员工信全文：

一起跑起来！

各位同学：

我很高兴的向大家宣布，我们刚刚完成了对大麦网的全资收购。早在2014年7月，在我们大文娱战略还在雏形期，我们就成为大麦网的重要股东。这是一场持续三年的认认真真的恋爱，也是一场实实在在的水到渠成的婚礼。

我要感谢曹杰、冯宇鸿夫妇对大麦网的卓越贡献，在他们的领导下，大麦网在十几年内成长为中国第一娱乐营销平台。未来曹杰先生将担任特别顾问，为大麦网的持续发展和突破继续贡献其行业经验和洞见。

经过了过去几年的努力，我们陆续完成了对电影、音乐、视频等内容产业的布局，并形成了结合内容生产、可多屏分发的大文娱平台。随着大麦网的加入，我们将进一步完善线下基础服务环节的搭建，拥有更丰富的用户触及渠道，使我们得以将优质的内容、“一站式”的服务和独一无二的创新文化娱乐体验带给更广泛的消费者。

今天，大麦网在优化其核心产品的同时，将进一步催化阿里生态各大业务之间的协同效应。作为大文娱版块重要组成的阿里音乐，将首先同大麦网实现业务打通。一方面，在线演出票务结合音乐应用，实现用户数据打通；另一方面，以粉丝为核心，联动艺人、票务资源，形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式，实现阿里音乐的业务升级。

与此同时，阿里巴巴集团副总裁、阿里文化娱乐集团秘书长张宇，将出任大麦网CEO。我相信，随着大麦网和阿里音乐版块的深入融合，阿里大文娱音乐战略也将迈上前所未有的新高度。

形势比人强，形势逼人强！ 让我们用实力、耐力和努力，一起去守望新的麦田！

开始奔跑吧！

阿里巴巴文化娱乐集团董事长兼CEO俞永福

2017年3月21日