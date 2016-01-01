索尼中国的”超空间“展厅背后：新业务“娱乐解决方案”坐镇

“瞬间被传送到另外一个空间”，是索尼中国专业系统集团总裁井手司治对于索尼“WARP超空间”双曲面沉浸式展厅的一个描述，昨天，这个展厅正式揭幕。

CNET科技资讯网 3月21日 北京消息（文/周雅）：“瞬间被传送到另外一个空间”，是索尼中国专业系统集团总裁井手司治对于索尼“WARP超空间”双曲面沉浸式展厅的一个描述，昨天，这个展厅正式揭幕。来到位于北京朝阳公园内的索尼探梦科技馆，走进“超空间”，你会直观的看到，南太平洋新喀里多尼亚的海底世界被放大到一整面墙，曲面屏幕的视觉效果给人真实的冲击力，恍惚间好像真的身处南太平洋水下，眼前的海底鱼群共游、珊瑚群色彩斑斓。

尽管海底的不可控性非常大，甚至拍摄时间也受到限制，但依然不妨碍索尼将这个创意变成项目。为了拍好它，Sony PCL Inc.团队在水下架起了三台8K摄像机，最后形成了一个直径8.2米、高2.4米、弧度150度的巨幅双曲面视频画面，由3台VPL-GTZ270 4K激光工程投影机投射出来，才有了开篇展厅里的一幕。“拍摄当中最高难度的工程，是把三个视频内容拼接起来”，索尼中国专业系统集团行业市场部副总监梁文耀坦言。

这个即将投入运营的展厅，是索尼中国专业系统集团“娱乐解决方案业务”的首发项目之一，整套系统由索尼集团提供方案设计和硬件支持，索尼上海创造中心负责工业、界面及交互设计，并即将投入运营负责参观讲解和日常运营。目前展厅处于项目第一阶段，接下来第二阶段还会实现更多视频素材以及交互功能，将娱乐体验与互动教学内容逐步融入其中。

从左至右：索尼（中国）有限公司董事长兼总裁高桥洋，索尼中国专业系统集团总裁井手司治

索尼的娱乐解决方案业务，是面向科技馆、天文馆、水族馆、主题公园等场所打造端到端的整体解决方案，能提供从概念创意、方案设计、内容制作，到系统集成、产品应用、售后服务的全流程业务。

这个娱乐方案背后的思考，是索尼目睹娱乐产业正在迸发出巨大的市场潜力，每年新兴的博物馆、科技馆、游乐园、商场、影院等项目均以数千计，蕴含着极其丰富的商业价值。

面对如此庞大的市场，索尼中国专业系统集团开始蠢蠢欲动。首先在原有业务的基础上，整合系统设计、软件设计、方案设计三方面资源，以娱乐行业整体解决方案的模式进行切入，实现以专业影像为核心的软、硬件集成，以期为行业客户提供一站式服务。同时联合索尼品牌内、外部的合作伙伴，在内容制作、创意设计等领域，为用户提供多元化的价值体系。再加上索尼高清影视技术学院、索尼集团全资子公司Sony PCL Inc.、国内4K内容制作合作伙伴上海东方传媒技术有限公司等等硬件实力，将内容制作能力覆盖4K、3D、HDR、扩展比例、球幕、互动、虚拟体验、数字标版等全规格。而索尼上海创造中心，作为集合了索尼奇思妙想的专业创意基地，将与索尼中国专业系统集团一起，为用户打造专业的平面、交互、服务等设计方案。索尼上海创造中心总经理西冈靖介绍到，“创造中心通过设计把技术融入产品，通过不同的技术和产品为顾客提供更高的价值，以设计的手法带来更多的感动和惊喜。”

井手司治直言，索尼中国的专业系统业务，正在逐步转变为按照产品线划分业务类别的模式。而在节目制作、教育、影院和娱乐在内的四大行业中，将充分发挥索尼在影像领域的技术解决方案能力及产业链资源，从产品，到系统，再到业务运营，为搭伙人赋能。

这一点在“超空间”展厅之外也有体现，展区内，另一个采用全息技术的“MIRAGE幻像剧场”不仅可以展示CG动画内容，还将故事情节融入BRAVIA电视，及VPL-F435HZ激光投影机配合的立体空间当中，令人趣味盎然。

“MIRAGE幻像剧场”

“超空间”和“幻像剧场”所在的索尼探梦科技馆虽不大，但里头遍布黑科技。这是索尼公司在中国最具特色的公益项目之一，开馆十七年间，索尼在该项目上已累计投入人民币超过5.6亿元，累计接待超过233万名参观者。索尼（中国）有限公司董事长兼总裁高桥洋表示，希望索尼中国专业系统集团此次设立的娱乐体验项目，能够帮助更多的人在惊喜和感动中激发出对科技的兴趣。