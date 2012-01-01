第一个吃螃蟹的人：爱奇艺联合杜比将4K、HDR、全景声放进网综里

爱奇艺在北京耀莱成龙国际影城的杜比影院（Dolby Cinema）带领观众体验了一次“音乐旅行”。

CNET科技资讯网 3月18日 北京消息（文/周雅）：近期，亚洲首档采用4K杜比视界HDR+杜比全景声的纯网综艺《旅行的声音》在爱奇艺平台正式上线。昨天，爱奇艺在北京耀莱成龙国际影城的杜比影院（Dolby Cinema）带领观众体验了一次“音乐旅行”。

之所以说是“音乐旅行”，因为《旅行的声音》是由爱奇艺最新自制的一档音乐旅行记录片，节目邀请了三位怀揣音乐梦想的新生代音乐人，横跨亚非两大洲三个各具特色的地域：斯里兰卡、云南、突尼斯，开启追寻自由与独立的音乐旅程。这档节目的创造性在于，将当下三种受欢迎的综艺元素结合——音乐、旅行和明星真人秀。

除了内容，节目最大的卖点，就是全程采用4K杜比视界HDR（High-Dynamic Range，高动态范围显示技术）+杜比全景声技术拍摄。

这几个词对于大家来说其实不陌生。4K众所周知就是超高清画质；HDR曾被用在摄影领域，现在基本上出现在每一台手机和相机上，打开HDR功能之后，拍出来的照片就能够有更好的宽容度，可以让画面的高亮细节与暗部细节得到充分保留或者是展现，降低一片死黑或是过曝的情况；杜比全景声可以带来逼真的声场，不同于以往一路音频信号控制影院中一侧音箱发出相同的声音，它可以使一侧的多个音箱逐个发出不同声响，营造出由远及近的音效，听的人会有一种被声场包围的感受。

这些技术已经被越来越多的放进电影或者电视机里。今年有12部奥斯卡提名电影使用了杜比HDR+全景声技术，好莱坞的歌舞片《爱乐之城》就大量的运用了HDR技术和全景声的技术，海信、长虹都使用了杜比HDR+全景声的电视机，亚马逊等已经提供了高级高端的HDR+全景声的内容。

但这些技术被放到网络综艺里，还是头一次。这档由爱奇艺VC工作室承制的内容，做为国内第一批接触4K HDR技术的制作团队，导演组身先士卒成为“第一个吃螃蟹的人”。据说为了达到最佳效果，在拍摄过程中，导演组和杜比视界相关技术人员反复调试校对，通过测试寻找问题源头，也是操碎了心，所以节目的制作周期比较长。至于节目体验如何，用爱奇艺官方的话来说是“还原真实环境的视觉效果，让画面中充满更多细节，无论颜色还是明亮度都让人耳目一新，给观众媲美影院效果的视觉体验”。然而具体什么效果，只有乃们亲自去感受节目了。

爱奇艺高级副总裁段有桥

也因此，爱奇艺成为了中国第一家使用4K杜比视界HDR和全景声技术进行商业拍摄的视频网站。回想起整个尝新历程，爱奇艺高级副总裁段有桥现场介绍：

“我现在还记得2012年，我们和美国杜比公司在中国建了第一家联合实验室，2013年CES我在美国和杜比公司开了很多的会，包括它的技术部门、商务部门、IP部门，我们就谈到要把全景声和HDR的技术带到中国。4年后的今天，我们终于给中国的家庭用户带来了4K杜比视界HDR和全景声技术，所以在这里我想，很多年以后我们回头看今天，会成为中国网络视频发展非常关键非常重要的日子。中国的观众第一次可以在家庭电视屏幕上，感受到4K杜比视界HDR和全景声技术带来的视听新体验。”

杜比实验室大中华区董事总经理黄家贤

杜比实验室大中华区董事总经理黄家贤也强调，在优质内容的竞争力里，最重要的就是内容的创作以及制作的工艺。在体验的竞争力，最重要的就是技术跟终端。

实际上，4K杜比视界HDR一直是近几年行业内最热门的技术话题之一，并且基于技术的突破性优势和迅速的标准化进度，未来，有望会普及到更多平台。

在《旅行的声音》这档节目上，爱奇艺还与杜比实验室实现了进一步合作，在站内为爱奇艺VIP会员提供杜比视界、杜比全景声和杜比音效内容服务。