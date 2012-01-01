这些人工智能机器人很“迪士尼”

如果说迪士尼乐园是人们美梦成真的地方，那么约翰·斯诺迪（John Snoddy）就是那个“造梦人”。

CNET科技资讯网 3月17日 国际报道：如果说迪士尼乐园是人们美梦成真的地方，那么约翰·斯诺迪（John Snoddy）就是那个“造梦人”。

作为华特迪士尼幻想工程（Walt Disney Imagineering）产品研发工作室的负责人，斯诺迪于当地时间上周六在德克萨斯州奥斯汀举办的西南偏南大会（SXSW）上接受CNET采访时，介绍了迪士尼两个使用了人工智能的项目。

这两个项目是迪士尼创新遗产的一部分，它们可追溯到迪士尼公司创办的那一年。在迪士尼乐园，这种创新探索为我们带来了一级品，例如电子动画（Audio-Animatronics）以及美国第一个日常单轨系统的运行。如今，这种创新将体现在一些以人工智能（AI）为动力的产品上，如人工智能机器人Pascal、《魔发奇缘》中的变色龙伙计以及一个全新的《星球大战》机器人Jake。

迪士尼“幻想工程师”甚至已经偷偷在迪士尼乐园中做过了测验。举例来说，其中的Pascal是一种微型机器人，样子是一只绿色蜥蜴，刚好可以放在手上，可以想象一下，这只蜥蜴的眼睛、嘴和身体有多小。

不过这正是人工智能的酷炫之处，结合人工智能技术的Pascal可以自己活动眼睛、嘴巴甚至脸上的皮肤，同时还可以配合手动控制，就像一个小宠物。在斯诺迪看来：“它不仅仅是一个玩偶，它是一个玩偶和表演者的融合体，就像一个演员。”

而另一个机器人Jake是一个完全自动化、类似于《星球大战》里的R2-D2机器人，它喜欢在研发实验室里四处走动，就像一只宠物狗和与智能扫地机器人Roomba的结合体，只是更加可爱智能。

但在去年夏天，幻想工程师们将Jack从其实验室中“解放”了两个月，让它去迪士尼乐园的《星球大战》发射台地区交朋友。或许成年人看了会觉得好玩，但孩子们肯定会想跟它们一起玩，会觉得机器人是真实存在的，会跟它们说话，会希望跟它们交朋友，甚至想要介绍给爸爸妈妈。

“解放的”Jack

斯诺迪表示，为迪斯尼乐园打造人工智能机器人的优势之一在于，游客们与它们互动时所带给它们的精神财富，他称之为“我们的游客所带来的快乐”。

他说道：“他们并没有去戳它，也没有去寻找它的工作原理。他们选择的是另外一种美好的方式，希望与其进行娱乐互动。”“将我们自己上传给Jake——这条路上我们已迈出脚步。”