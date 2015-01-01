投了10亿元发展“影游IP”的阿里游戏

“阿里到底做不做游戏？”是近两年外界对阿里文娱的疑问，但这在阿里巴巴文化娱乐集团移动事业群总裁、阿里游戏联席董事长何小鹏的心中却算不上是一个问题。

CNET科技资讯网 3月16日 北京消息（文/周雅）：“阿里到底做不做游戏？”是近两年外界对阿里文娱的疑问，但这在阿里巴巴文化娱乐集团移动事业群总裁、阿里游戏联席董事长何小鹏的心中，却算不上是一个问题。直到今天阿里游戏在北京举行2017年战略发布会，何小鹏现场统一回复说：“我们要在游戏领域大施拳脚！”

大施拳脚的第一步，就是阿里游戏宣布正式进军游戏发行领域，2017年将投资10亿元发展游戏IP生态，并与阿里文学、阿里影业、优酷联手推出“IP裂变计划”，同时整合阿里巴巴集团资源，在游戏营销和流量上赋能合作伙伴。

游戏IP？文娱出口的出口

去年下半年，阿里巴巴将UC、优酷、阿里文学等组合成阿里巴巴娱乐集团，当时内部都清楚的知道，游戏是文化娱乐的最主要的出口。而游戏的出口在哪里？

那时候，月流水过千万的游戏中有IP的产品占比超过70%，游戏IP的重要性可见一斑。但IP市场爆发之后，游戏IP已经面临资源严重匮乏、价格水涨船高、海外IP授权门槛越来越高等问题。

阿里游戏迅速抓住游戏IP这个出口，并制定三步计划，取名为“IP裂变计划”：

第一，在文化娱乐集团内，集合UC、优酷、阿里影业、阿里文学等能力，以游戏为汇聚点，形成热剧、电影、文学、动漫等一体化的IP裂变新形态，让IP的价值可以在生态内循环放大；第二，不仅影视剧、小说、动漫等可以衍生为新的游戏IP， 纯游戏IP也会为其定制影视剧、小说、动漫等跨界内容，延伸受众用户；第三，整合全球资源，开放合作。

为了培养更多优质IP，阿里游戏推出了IP合作开放平台。在合作流程上，游戏开发者只需要对接阿里游戏，就能获得一整套IP解决方案。阿里游戏表示将拿出10亿专项资金与资源来保证计划的顺利实施。

如何实施？当然要从阿里游戏的老行当“游戏分发”着手。

阿里游戏的前身“九游”曾经是国内手游市场的分发巨头。2014年，传统端游遭遇天花板，各游戏厂商转型手游市场，阿里也顺势推出手游平台。同年，阿里以40亿美元估值收购UC，并组建阿里移动事业群，其中包括了UC的游戏平台九游。2015年，阿里将原本的手游业务（包括开发的游戏、用户）完全交接于九游，九游则同时获得支付宝、淘宝入口。2016年1月，九游正式更名“阿里游戏”。

阿里游戏深知，iOS游戏分发一直是国内发行短板，为了补齐这个短板，阿里游戏旗下的开发者账号已经与阿里系其他开发者账号互通，首期将在UC、优酷、高德、支付宝等产品陆续嵌入。在Android平台，阿里游戏会做全域分发。此外，阿里游戏将基于UC旗下的产品开展游戏全球发行业务。

“但我们现在不仅仅是要做游戏分发。”何小鹏透露，“今后我们要把包括支付数据在内的数据平台打通，这是未来特别要做的事情。”

为此，阿里游戏打造了游戏大数据分发平台“山雀”——大数据分发可以精准的发现用户喜好，并且结合其喜好变化的趋势，做出精准的预测，完成精准推荐。广告投放是游戏发行获取用户的重要手段，山雀的智能化采买功能可以自动对流量实时打分，勾勒用户画像，进行人与广告的精准匹配。

为了让整个战略计划看起来更有说服力，阿里游戏会上宣布将与蜗牛联合开发MMO类型手游《武动乾坤》，《武动乾坤》同名网剧也将被开发出来，由优酷独播，张黎导演，杨洋、张天爱、吴尊、王丽坤、释小龙、柳岩等领衔主演。阿里游戏称，这是在传统的影游联动基础上，结合内容平台，打造更加新颖独特的剧游互动方式。

去年，阿里巴巴文化娱乐集团董事长兼CEO俞永福宣布，文娱集团未来将采用“2+X”业务矩阵，即“两个用户平台引擎（UC，大优酷）+各专业纵队”。未来三年阿里大文娱投入将超过500亿人民币，“实业心态，专业发展，矩阵联动，生态制胜”。而这次的10亿显然只是一个开始。

孵化“ 全球发行”

在当下手游市场快速发展的环境下，“防守”明显是不够的，只守住国内一片疆土更是不够的，所以阿里游戏还希望把发行能力扩展到全球范围内。

就好比腾讯、网易偏向于游戏独家代理与研发，在端游有很长时间的研发积累与运营经验一样，阿里游戏一直擅长国际化布局——2015年，UC浏览器曾在印度、印尼分别占领了55.4%与47.5%的市场份额，占领当地第一，同时扩展至俄罗斯、越南、巴西市场。

阿里游戏分析，目前手游国际市场主要分为5大板块，欧美、日韩、中东、拉美、东南亚。其中欧美、日韩为传统成熟市场，中东在近两年迅速发展，拉美和东南亚为潜力市场。数据显示，2016年印度移动互联网人口3.7亿，2017年预计达到5亿，手游产业规模增速超过100%。截止2017年2月，印尼移动互联网人口已达一个亿。

阿里游戏将利用UC旗下的产品（UC浏览器、UC News、9APPS）打通海外流量入口，加上阿里游戏的海外营销团队，为中国出海的游戏公司赋能。此外，阿里游戏宣布与Mail.Ru、龙腾中东、TFJoy、Efun合作，分别在俄语区、中东、欧美、日韩等海外区域市场，一起组成“全球发行战略联盟”。

这一切只是为了“给国内开发者提供更好的、一体化的全球游戏发行解决方案。”阿里游戏的总裁史仓健说。