京东联合央视打造首个315国品日，为优质国品与消费者打通平台

3月14日，京东联合央视宣布推出首个315京东国品日，并联手“国家品牌计划”成员为中国消费者带来品质体验。

CNET科技资讯网 3月15日 北京消息（文/齐丰润）： “国家品牌计划”，是中央电视台在2016年9月提出的，为寻找、培育、塑造一批能够在未来三十年里代表中国参加全球商业竞争和文化交流的国家级品牌的长远计划，希望培育“中国工匠”，实现“中国智造”的复兴，京东就是该计划的第一批成员。

3月14日，京东联合央视宣布推出首个315京东国品日，并联手“国家品牌计划”成员为中国消费者带来品质体验。京东表示，希望通过京东国品日的举办，在315消费者权益保护日来临之际，打造一个品质诚信的购物节，帮助CCTV“国家品牌计划”成员建立与消费者的沟通和互动的平台，帮助中国品牌持续健康成长。

据悉，在315京东国品日期间，京东将与十几家CCTV “国家品牌计划”成员以“品牌国家队”的形象登上纽约时代广场大屏。蓝烨表示，今年315的主题是“网络诚信，消费无忧”， 这个主题背后是消费者对于品质消费，特别是提升网购服务水平的强烈期待，京东国品日的举办让315不再仅仅是消费者权益保护日，更成为了品质诚信购物节。

中央电视台广告经营管理中心主任任学安表示，中国是制造大国，但却是品牌小国，在过去很长时间里，中国在国际上有显著竞争力和影响力的知名品牌寥寥无几，亟待打造一批拥有国际竞争力的中国品牌，这也是CCTV “国家品牌计划”诞生的初衷。央视与京东携手推出了315京东国品日，整合中国领先电商平台与媒体平台的核心优势，将共同推动中国产品向中国品牌升级。

京东集团首席公共事务官蓝烨表示，电商是中国新经济的重要组成部分，2016年京东平台全年交易总额已达到9392亿元人民币，每年有十余万品牌商在京东平台上为数以亿计的消费者提供高品质的商品和服务。目前京东已经在营销、物流、售后服务、质控、金融服务和技术支撑等方面具备了全方位的开放能力，并希望通过这些能力的输出，帮助中国企业深化供给侧改革，实现转型升级。

“中国制造2025”希望通过“互联网+”的应用，实现结构的变化和产量的增加，是希望在中国工业相对落后的情况下，一方面通过硬件技术创新增强生产能力，另一方面通过互联网技术创新引入市场和用户的价值链条，提升中国品牌的制造能力，推动产业、消费的升级，催生新工业革命。

在这样的愿景下，京东打造的国品日，就成为了向大众展示中国产品的一个大平台。随着制造产业的升级，中国品牌的品质与信心都在不断得到提升，让中国品质、中国品牌真正走出去，也将是京东和众多国品们共同努力的方向。