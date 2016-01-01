¾©¶«ÁªºÏ¶à¼ÒÆóÒµ´òÔì¡°Ñô¹â³ÏÐÅÁªÃË¡±£¬Òª½«Ê§ÐÅÐÐÎªÒ»¹ø¶Ë

É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
CNET¿Æ¼¼×ÊÑ¶Íø 3ÔÂ1ÈÕ ±±¾©ÏûÏ¢£¨ÎÄ/Æë·áÈó£©£º ³ÏÐÅÒÑ³ÉÎªÁË»¥ÁªÍøÊ±´úÏÂÆóÒµÁ¢×ãÊÐ³¡µÄ¸ù»ù£¬Òò´Ë£¬µ±ÏÂÆóÒµÎÞÂÛÊÇ¶ÔÓÚÄÚ²¿»¹ÊÇÍâ²¿£¬¶¼½«³ÏÐÅ½¨ÉèÊÓÎªÖØµã¡£½üÈÕ£¬ÓÉ¾©¶«³«Òé£¬ÁªºÏÌÚÑ¶¡¢°Ù¶È¡¢ÎÖ¶ûÂêÖÐ¹ú¡¢±¦½à¡¢ÁªÏë¡¢ÃÀµÄ¡¢Ð¡Ã×¡¢ÃÀÍÅµãÆÀ¡¢Î¨Æ·»á¡¢ÀîÄþ¡¢ÓÀ»Ô³¬ÊÐ¡¢¼ÑÎÖöÎÈÙí®µÈÖªÃûÆóÒµÒÔ¼°ÖÐ¹úÈËÃñ´óÑ§ÐÌÊÂ·¨ÂÉ¿ÆÑ§ÑÐ¾¿ÖÐÐÄ¹²Í¬·¢ÆðµÄ“Ñô¹â³ÏÐÅÁªÃË”ÕýÊ½³ÉÁ¢¡£
¾©¶«±íÊ¾£¬¸ÃÁªÃËµÄ³ÉÁ¢Ö¼ÔÚÍ¨¹ý»¥ÁªÍøÊÖ¶Î¹²Í¬¹¹Öþ·´¸¯°Ü¡¢·´ÆÛÕ©¡¢·´¼ÙÃ°Î±ÁÓ¡¢´ò»÷ÐÅÏ¢°²È«·¸×ï£¬¹²Í¬ÌáÉýÁªÃË³ÉÔ±ÄÚ¿Ø²¿ÃÅµÄÂÄÖ°ÄÜÁ¦ºÍÔ±¹¤µÄÖ°ÒµµÀµÂ½¨Éè£¬´òÔìÑô¹â¡¢Í¸Ã÷µÄÉÌÒµ»·¾³¡£
½üÄêÀ´£¬ÆóÒµÄÚ²¿Ì°¸¯ÊÂ¼þ²ã³ö²»Çî£¬¶ø»¥ÁªÍøÆóÒµÒ²Öð½¥³ÉÎªÁËÖØÔÖÇø¡£¾©¶«¼¯ÍÅ¸±×Ü²Ã¡¢¼à²ì²¿¸ºÔðÈË½ÎÀ»ª±íÊ¾£¬¾©¶«Ê¼ÖÕ¼áÊØ“³ÏÐÅ¾Óª”¡¢“¹«Æ½¾ºÕù”µÄÉÌÒµ¼ÛÖµ¹Û£¬¶Ô¸¯°ÜÁãÈÝÈÌÊÇ´´Á¢Ö®³õ¾Í¼á³ÖµÄµ×Ïß£¬²¢²»¶ÏÍ¨¹ýÖÆ¶È½øÐÐ¹æ·¶ºÍÂäÊµ¡£
¾ÝÁË½â£¬½üÆÚ¾©¶«¡¢°Ù¶ÈµÈÁªÃË³ÉÔ±³öÌ¨µÄÒ»ÏµÁÐ·´¸¯¾Ù´ë¡£2016Äê10ÔÂ£¬¾©¶«·¢²¼ÁËÒ»Ôò¡¶·´¸¯ÄÚ²¿¹«¸æ¡·£¬ÊµÃû¹«²¼ÁË10ÆðÄÚ²¿¸¯°Ü°¸¼þ£¬ËæºóÓÖ³öÌ¨ÁË¡¶¾©¶«¼¯ÍÅ¾Ù±¨ÈË±£»¤ºÍ½±ÀøÖÆ¶È¡·£¬²¢Ðû²¼ÉèÁ¢Ã¿Äê¸ß´ï1000ÍòµÄ·´¸¯½±Àø×¨Ïî»ù½ð£¬¶ÔÓÚ¾Ù±¨Î¥¹æÐÐÎª²¢²éÊµµÄ¾Ù±¨¸öÈË»ò¾Ù±¨µ¥Î»½øÐÐ¸ß¶î½±Àø¡£2016Äê£¬°Ù¶ÈÔøÕ¹¿ª¹ýÒ»´Î´ó¹æÄ£·´¸¯£¬²¢ÔÚÄÚ²¿·¢²¼ÁË¡¶ÑÏÖØÎ¥¼Í°¸¼þÍ¨±¨¡·£¬¶Ô20ÆðÑÏÖØÎ¥¼Í°¸¼þ½øÐÐÈ«Ô±Í¨±¨¡£
¾Ý½éÉÜ£¬Ö®ËùÒÔÑ¡Ôñ½¨Á¢³ÏÐÅÁªÃËµÄÌåÖÆ£¬ÆäÖ÷ÒªÔÒòÔÚÓÚ£¬Ä¿Ç°¸÷ÆóÒµÔÚ·´¸¯°Ü¡¢·´ÆÛÕ©¡¢·´¼ÙÃ°Î±ÁÓ¡¢´ò»÷ÐÅÏ¢°²È«·¸×ïµÈ·½ÃæÆÕ±éÃæÁÙ×ÅÄÑ¶È´ó¡¢ÊÖ¶ÎÉÙ¡¢Á¦Á¿±¡ÈõµÄÎÊÌâ£¬Î¨ÓÐÏà»¥Ð×÷¡¢Ð¯ÊÖ¾Ü¸¯¡¢ÁªºÏ·À·¶£¬¹²Öþ¿Æ¼¼·´¸¯·´ÆÛÕ©Ö®³¤³Ç²ÅÊÇ¸ü¼ÓÐÐÖ®ÓÐÐ§µÄ³öÂ·¡£ÕýÊÇ»ùÓÚÕâÑùµÄÀíÄî£¬¾©¶«¼¯ÍÅ³«Òé³ÉÁ¢“Ñô¹â³ÏÐÅÁªÃË”²¢µÃµ½ÁË¸÷ÆóÒµµÄ»ý¼«ÏìÓ¦¡£
½ÎÀ»ª±íÊ¾£¬ÓÉÓÚÆóÒµ¼äÐÅÏ¢ÎÞ·¨¹²Ïí£¬Ôì³ÉÁËÐí¶àÔÚÒ»¼ÒÆóÒµÊÇÐÂµÄÈËÔ±È´ÔÚÁíÒ»¼ÒÆóÒµµÃµ½ÁË¸üºÃµÄ»ú»á£¬Õâ¶ÔÐÐÒµÄÚµÄ·çÆøºÍÓÃÈËµÄÆóÒµ¶¼Ôì³ÉÁËºÜ´óµÄËðÊ§¡£Òò´Ë£¬“Ñô¹â³ÏÐÅÁªÃË” ½«½¨Á¢ÐÅÏ¢¹²Ïí»úÖÆ£¬ÉèÁ¢×¨ÊôÍøÕ¾£¬ÊµÏÖÁªÃË³ÉÔ±Ö®¼äÔÚ·´¸¯°ÜµÈ·½ÃæµÄÐÅÏ¢»¥Í¨£¬²¢¹«¿ª¹¤×÷³É¹û¡£½ÎÀ»ª³Æ£¬¾©¶«½«½¨Á¢Ê§ÐÅÔ±¹¤µÄ²éÑ¯Í¨µÀ£¬ÆäËûÁªÃË³ÉÔ±ÔÚÕÐÂ¼Ô±¹¤Ê±¿ÉÖØµã¹Ø×¢£¬²¢ÔÚ·¨ÂÉ·¨¹æÔÊÐíµÄ·¶Î§ÄÚ¶ÔÉæ°¸ÈËÔ±¿É²ÉÈ¡¾Ü²»ÕÐÂ¼¡£
³ýÁË·´¸¯»úÖÆÍâ£¬ÁªÃË»¹½«´ò»÷¼ÙÃ°Î±ÁÓ²úÆ·£¬ÒÔ¼°´ò»÷ÐÅÏ¢°²È«·¸×ï¡£½ÎÀ»ª±íÊ¾£¬“¾©¶«½«¶¨ÆÚ°ÑÆ½Ì¨ÉÏ²é´¦µÄÉæ¼°ÖÆ¼ÙÊÛ¼ÙµÄÉÌ¼ÒÐÅÏ¢ÔÚÁªÃËÍøÕ¾ÉÏ½øÐÐ¹«²¼£¬ÒÔÀûÓÚÆäËûÁªÃË³ÉÔ±¹²Í¬µÖÖÆ¡£ÎÒÃÇÏ£ÍûÍ¨¹ýÁªÃËµÄÁ¦Á¿£¬¼ÓÇ¿¿çÆ½Ì¨Áª¶¯£¬¹²Í¬´ò»÷ÓÐ×éÖ¯ÓÐ¹æÄ£µÄÊÛ¼ÙÉÌ¼Ò£¬¶Å¾øÊÛ¼ÙÉÌ¼ÒÔÚ¸÷ÖÖ²»Í¬Æ½Ì¨ÉÏµÄÎ¥·¨ÐÐÎª£¬ÈÃËûÃÇÎÞ´¦¶ÝÐÎ¡£”
±¦½àµç×ÓÉÌÎñÇþµÀ×Ü¾ÀíÅ·ÑôÑ©¾ýÔÚ³ÉÁ¢ÒÇÊ½ÉÏ±í´ïÁËÍ¨¹ýÑô¹â³ÏÐÅÁªÃËÕâ¸öÆ½Ì¨Ð¯ÊÖ´ò»÷ÉÌÒµ¸¯°ÜµÄ¾öÐÄºÍÐÅÐÄ£¬“ÎÒÃÇ·Ç³£ÈÏÍ¬Ò²·Ç³£ÖØÊÓÕâÑùÒ»¸öÄÜ¹»ÍÆ¶¯½¨Á¢¸ü¼Ó³ÏÐÅ¡¢Í¸Ã÷µÄÏßÉÏÏßÏÂÉÌÒµÉúÌ¬¼°ÉúÒâ»·¾³µÄ»ú»á£¬ÕâÊÇÎÒÃÇ×÷ÎªÆóÒµ¹«Ãñ±ØÐëÒª³Ðµ£µÄÉç»áÔðÈÎ¡£ÎÒ¼áÐÅÎÒÃÇÔÚ×öÕýÈ·µÄÊÂÇé£¬ÕâÒ²ÊÇÎÒÃÇÄÜ¹»½¡¿µ·¢Õ¹µÄ¹Ø¼ü¡£”ÃÀÍÅµãÆÀ°²È«¹ÜÀí¼°¼à²ì²¿×Ü¾ÀíÈÎ¿üºÍÓÀ»Ô³¬ÊÐµÚÒ»¼¯ÈºÄÚ¿Ø¸ºÔðÈËÓà²¨Ò²ÔÚ³ÉÁ¢ÒÇÊ½ÉÏ·ÖÏíÁË´óÊý¾Ý·´¸¯¡¢ÖÆ¶È·´¸¯µÈ·½ÃæµÄ´ëÊ©ºÍ¾Ñé¡£