É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
CNET¿Æ¼¼×ÊÑ¶Íø 2ÔÂ23ÈÕ ±±¾©ÏûÏ¢£ºµÎµÎÑÐ¾¿Ôº¸±Ôº³¤Ò¶½ÜÆ½½üÈÕÔÚÉÏº£Ò»³¡ÄÚ²¿·ÖÏí»áÉÏÏê½âµÎµÎ´óÄÔ£¬ÕâÊÇÍâ²¿Ê×´Î¿úÌ½µ½½ÏÎªÍêÕûµÄµÎµÎËã·¨ÊÀ½ç£¬²¢ÇÒÒ»Ö±Ç±Ë®µÄ²úÆ·“¾ÅÏö”Ò²Ê×´ÎÂ¶³öÕæÈÝ¡£
µÎµÎ´óÄÔÓÉÈý²¿·Ö×é³É
Ò¶½ÜÆ½½«µÎµÎ´óÄÔÕâ¸öÖÇÄÜÏµÍ³·ÖÎªÈý²¿·Ö£¬·Ö±ðÊÇ´óÊý¾Ý¡¢»úÆ÷Ñ§Ï°ºÍÔÆ¼ÆËã¡£
ÆäÖÐ´óÊý¾Ý¾ÍÏñ¹¤Òµ¸ïÃüÊ±´úµÄÃºÒ»Ñù¾Ù×ãÇáÖØ£¬ÈË¹¤ÖÇÄÜÐèÒªÊý¾Ý½øÐÐÑµÁ·£¬×Ý¹ÛÓ¦ÓÃ¼¶Éî¶ÈÑ§Ï°µÄ³É¹¦°¸Àý£¬ËûÃÇ¶¼»ñµÃÁËº£Á¿Êý¾Ý£¬Ïñ¹È¸èºÍFacebookÕâÑùµÄ¹«Ë¾¶¼¿ÉÒÔ»ñÈ¡´óÁ¿Êý¾Ý£¬ÕâÖÖÓÅÊÆÈÃËûÃÇ¿ÉÒÔ´´Ôì¸üÓÐÐ§µÄÐÂ¹¤¾ß¡£
¶ø»úÆ÷Ñ§Ï°ÊÇÈË¹¤ÖÇÄÜµÄºËÐÄ£¬Ò»Ì×ÏµÍ³Í¨¹ý»úÆ÷×ÔÎÒÑ§Ï°µÄ·½Ê½À´ÊµÏÖÈË¹¤ÖÇÄÜ£¬Ëã·¨ÔòÊÇ»úÆ÷Ñ§Ï°µÄ¹Ø¼üÒªËØ¡£µÎµÎ´î½¨µÄºËÐÄËã·¨Ä£ÐÍ£¬¿ÉÒÔ°ïÖúÊµÏÖ¸ü×¼È·µÄÔ¤²âÄÜÁ¦¡¢ÖÇÄÜµÄµ÷ÅäÄÜÁ¦£¬Ìá¸ßÐ§ÂÊ½µµÍ³É±¾£¬´ïµ½×îÓÅÔËÁ¦µ÷¶È¡£
ÔÆ¼ÆËãÌá¹©Ç¿´ó¡¢Áé»îµÄ¼ÆËãÄÜÁ¦£¬µÎµÎµÄÒµÎñ³¡¾°¶Ô¼ÆËãÒªÇóºÍÊµÊ±ÐÔ¶¼·Ç³£¸ß£¬ÓÃ»§ÊäÈëÒ»¸öÄ¿µÄµØ£¬×î¼ÑºÏÀíµ÷¶È¶¼ÓÉµÎµÎ´óÄÔÒÔºÁÃë¼¶µÄËÙ¶ÈÀ´¼ÆËã£¬ÀýÈçÍ¨¹ýµÎµÎÔÆ¼ÆËã´î½¨ÁË´ó¹æÄ£ÊµÊ±·Öµ¥´¦ÀíÆ½Ì¨£¬¿ÉÒÔÊµÏÖ¶àÎ¬¶È×î¼Ñ¶©µ¥Æ¥Åä¡£µÎµÎÆ½Ì¨ÒÑ¾ÓÐÊýÍòÌ¨·þÎñÆ÷£¬Î´À´Á½Äê·þÎñÆ÷¹æÄ£½«´ïµ½ÊýÊ®ÍòÌ¨¡£
Ò¶½ÜÆ½½ÒÃØµÄËã·¨ÊÀ½çÊÇµÎµÎ´óÄÔ×îÎªºËÐÄµÄ¼¼ÊõÖ®Ò»£¬µÎµÎÑÐ¾¿Ôº½â¾öµÄ¼¼ÊõÄÑÌâ£¬°üÀ¨¹©ÐèÔ¤²â¡¢Â·¾¶¹æ»®¡¢ÖÇÄÜÅÉµ¥µÈ¶¼Àë²»¿ªËã·¨£¬´ËÍâÔÚÌá¸ßÓÃ»§³Ë³µÌåÑéÉÏ£¬Ò²ÒýÈëÁËÈË¹¤ÖÇÄÜ£¬±ÈÈç·þÎñ·ÖºÍ»úÆ÷ÅÐÔðµÈ¹¦ÄÜ±³ºó¶¼ÊÇÍ¨¹ý¸´ÔÓµÄ»úÆ÷Ñ§Ï°Ëã·¨¼¼ÊõÀ´ÊµÏÖ¡£
µÎµÎ´óÄÔÃ¿Á½ÃëÅÐ¶ÏÒ»´Î£¬Òª¿¼ÂÇN²½×ß·¨
´ò¸ö±ÈÓ÷£¬Ã¿Ò»´Î·Öµ¥£¬¾ÍÈçÍ¬ÏÂÆå£¬ÐèÒª¿¼ÂÇÖ®ºóN²½µÄ×ß·¨£¬Ò²¾ÍÊÇÔ¤²âÎ´À´£¬µÎµÎ´óÄÔÃ¿2Ãë½øÐÐÒ»´ÎÈ«¾ÖµÄÅÐ¶Ï£¬ÔÚÑ¸ËÙµÄ´óÁ¿¼ÆËãÖÐ£¬Íê³ÉÈ«¾Ö×îÓÅµÄÖÇÄÜÅÉµ¥£¬¶ÔÓÚÕâÐ©±³ºóµÄ¼¼Êõ£¬Ò¶½ÜÆ½ÔÚÕâ´ÎÄÚ²¿·ÖÏíÖÐ×÷ÁËÏêÏ¸½â¶Á£º
1¡¢¹©ÐèÔ¤²â
´óÊý¾ÝµÄÉñÆæÖ®´¦¾ÍÔÚÓÚ¿ÉÒÔÍ¨¹ýËÑ¼¯µ½µÄÊý¾Ý£¬½øÐÐ´¦Àí·ÖÎöºó£¬µÃµ½¹æÂÉ£¬È»ºóÀûÓÃÕâ¸ö¹æÂÉÀ´¶ÔÎ´À´½øÐÐÔ¤²â¡£
×î½ü±È½ÏÓÐÃûµÄÀý×ÓÊÇÒ»Ì×ÃûÎªMogIAµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÏµÍ³³É¹¦Ô¤²â³ö´¨ÆÕ½«³ÉÎªÃÀ¹ú×ÜÍ³£¬ÕâÌ×ÁÁÏàÓÚ2004ÄêµÄÏµÍ³£¬Ò²Ôø¾¶ÔÒÔÍùÈý´Î×ÜÍ³Ñ¡¾Ù½øÐÐ¹ý³É¹¦Ô¤²â¡£È¥Äê£¬¿ª·¢ÕßÉè¼ÆµÄËã·¨ÓÖÒ»´Î×¼È·Ô¤²â³öÁË×îºó¹ØÍ·¹²ºÍµ³·½ÃæÈ¡µÃµÄºóÆðÊÆÍ·¡£´óÊý¾Ý»¹¿ÉÒÔÔ¤²âÌìÆø¡¢Ô¤²âµØÕð£¬ÉõÖÁÔ¤²âÄã»á²»»áÉú²¡µÈ£¬¶øÔÚ½»Í¨·½Ãæ£¬´óÊý¾ÝÔ¤²âµÄÄÜÁ¦¾Í¼«ÎªÖØÒª£¬¿ÉÒÔÔ¤²âÊ²Ã´Ê±¼äÊ²Ã´µØ·½»áÓµ¶Â¡£
´óÊý¾ÝÔ¤²âµÄ¹Ø¼üÊÇ×ã¹»¶àµÄ¸ßÖÊÁ¿µÄÊý¾Ý¡£µ±Ç°µÎµÎÔÚ½»Í¨ÁìÓòµÄÊý¾ÝÁ¿È«ÇòµÚÒ»£¬Ã¿ÈÕ·åÖµ¶©µ¥³¬¹ý2000Íòµ¥¡¢Ã¿ÈÕ´¦ÀíÊý¾Ý³¬¹ý2000TB£¬¸²¸ÇÁË½»Í¨Â·¿ö¡¢ÓÃ»§½Ð³µÐÅÏ¢¡¢Ë¾»ú¼ÝÊ»ÐÐÎª¡¢³µÁ¾Êý¾ÝµÈ¶à¸öÎ¬¶È£¬ËüËùÕÆÎÕµÄ¾Þ´óµÄÕæÊµÊý¾Ý³ýÁË°ïÖúÔ¤²âÂ·¿öÍâ£¬»¹ÄÜ¶Ô¹©Ðè½øÐÐÔ¤²â£¬¹©ÐèÔ¤²âÔ½×¼È·£¬Ô½ÄÜ¸üºÃµÄ½â¾ö¹©Ðè²»Æ½ºâÎÊÌâ¡£
µÎµÎÄ¿Ç°¶Ô15·ÖÖÓºó¹©ÐèÔ¤²âµÄ×¼È·¶ÈÒÑ¾´ïµ½ÁË85%£¬»ùÓÚÕâÑù¸ßµÄ×¼È·ÂÊ£¬Æ½Ì¨¿ÉÒÔµ÷¶ÈË¾»úÂú×ãÎ´À´µÄ´ò³µÐèÇó£¬ÓÐÐ§½µµÍÎ´À´¸ÃÇøÓò¹©Ðè²»Æ½ºâµÄ¸ÅÂÊ¡£ÉõÖÁ¿ÉÒÔ³©Ïë£¬ÓÐÒ»ÌìµÎµÎ½«ÄÜ¾«×¼µØÖªµÀ£¬ÐÇÆÚÎåÒ¹Íí£¬ÓêÌì»òÑ©Ìì£¬¸ÛÀö¾ÆµêÃÅ¿ÚÓÐ¶àÉÙ³Ë¿ÍÐèÇó£¬¸½½üÓÐ¶àÉÙÔËÁ¦£¿
2¡¢Â·¾¶¹æ»®
Â·¾¶¹æ»®ºÍETAÁ½ÏîµØÍ¼¼¼ÊõÊÇÊµÏÖÖÇÄÜÅÉµ¥µÄ¹Ø¼ü£¬Ò²½«Ö±½ÓÓ°Ïìµ½Ë¾³ËË«·½µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
Í¨¹ýº£Á¿ÀúÊ·Êý¾Ý£¬¿ÉÒÔ¶ÔÎ´À´Â·¿ö×öÔ¤²â£¬ÊµÏÖAµãµ½BµãµÄÂ·¾¶¹æ»®£¬ËüÊÇÅÉµ¥µÄºËÐÄ£¬¹¤³ÌÊ¦Î§ÈÆ×îµÍµÄ¼Û¸ñ¡¢×î¸ßµÄË¾»úÐ§ÂÊºÍ×î¼Ñ½»Í¨ÏµÍ³ÔËÐÐÐ§ÂÊÀ´×öËã·¨¡£
ETAÖ¸Ô¤¹ÀÈÎÒâÆðÖÕµãËùÐèµÄÐÐÊ»Ê±¼ä£¬ÒªÇó¾«×¼ÐÔ¡£µÎµÎÊÇ¹úÄÚµÚÒ»¼Ò°Ñ»úÆ÷Ñ§Ï°³É¹¦Ó¦ÓÃµ½ETAµÄ¹«Ë¾£¬ÕâÊÇ½â¾ö“¶©µ¥¸ßÐ§Æ¥Åä”ºÍ“Ë¾»úÔËÁ¦µ÷¶È”µÄ¹Ø¼ü¼¼Êõ¡£µ±Ç°µÎµÎETA¿ÉÒÔÔ¤²âÃ¿Ò»µ¥³öÐÐµÄÊ±³¤ÒÔ¼°Ô¤¹ÀÔÚÃ¿Ò»¸öÂ·¿ÚÇ°µÄµÈ´ýÊ±³¤¡£ÓÐÁËÕâÏî¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÔÚ¸üºÏÊÊµÄÊ±¼ä¶ÔÔËÁ¦½øÐÐ¸üºÃµÄµ÷¶È¡£
3¡¢ÖÇÄÜÅÉµ¥
ÓÃµÎµÎ½Ð³µ£¬ºÍËÑË÷µÄÂß¼²»Í¬£¬ÍøÉÏµÄÉÌÆ·¡¢×ÊÑ¶µÈÐÅÏ¢¶¼ÊÇ¾²Ì¬Í£ÁôÔÚÄÇÀï£¬¼ÆËã·½Ê½Ö»ÊÇ½«Õâ¸öÉÌÆ·¡¢ÐÅÏ¢ÍÚ¾ò³öÀ´¼´¿É£¬¶øµÎµÎµÄ¼ÆËãÔòÀàËÆÓÚ¶¯Ì¬´ò°Ð£¬³µÁ¾ÓÀÔ¶ÔÚÔË¶¯µ±ÖÐ£¬ÒªÔÚÖÚ¶àÔË¶¯µÄ³µÁ¾ÖÐ£¬¸ø³Ë¿ÍÒ»¸ö×îÓÅµÄÑ¡Ôñ£¬²»¹âÊÇ¾àÀë£¬Ê±¼äÒ²ÊÇ¡£Ò²¾ÍÊÇÊµÏÖÆ½Ì¨Ð§ÂÊºÍÓÃ»§ÌåÑé×î´ó»¯¡£ÖÇÄÜÅÉµ¥¶Ô¶©µ¥Á¿ºÍË¾»úÊý½øÐÐÔ¤²â£¬È»ºóÍ¨¹ý´ó¹æÄ£·Ö²¼Ê½¼ÆËãÀ´ÊµÏÖÉÏÊöµÄ×îÓÅ´éºÏ¡£
ÎªÁËÊµÏÖÕâÒ»Ä¿µÄ£¬¹©ÐèÔ¤²â¡¢¶¯µ÷µ÷¼Û¡¢Â·¾¶¹æ»®ÒÔ¼°·þÎñ·ÖµÄËã·¨¼¼ÊõÒªÒ»Æð·¢»Ó×÷ÓÃ£¬ËûÃÇ×îÖÕÎªÊµÏÖ×îÓÅÅÉµ¥¶ø·þÎñ£¬ËûÃÇµÄËã·¨¶¼½«½áºÏµ½ÖÇÄÜÅÉµ¥ÏµÍ³ÖÐ£¬°ïÖúÔÚ¶¯Ì¬»·¾³ÖÐ´éºÏ³Ë¿ÍÓëË¾»úµÄ½»Ò×¡£
¾ÝÏ¤£¬Ä¿Ç°¸ß·åÆÚµÎµÎÆ½Ì¨Ã¿·ÖÖÓ½ÓÊÕ³¬¹ý3Íò³Ë¿ÍÐèÇó£¬Ã¿Á½ÃëÖÓ×÷Ò»´Î¶©µ¥Æ¥Åä£¬Ã¿Ò»´Î·¢µ¥±³ºó,µÎµÎ´óÄÔÔËËã´ÎÊý´ïµ½°ÙÒÚ´Î¼¶±ð¡£
4¡¢·þÎñ·ÖºÍË¾³ËÅÐÔð
µÎµÎÊ¹ÓÃ´óÊý¾Ý¼¼ÊõÀ´Ô¤¹ÀÃ¿¸öË¾»úµÄ·þÎñ·ÖÖµ£¬°üÀ¨³Ë¿Í´ò·Ö¡¢³Ë¿ÍÆÀ¼ÛÒÔ¼°È¡ÏûÂÊµÈÒòËØ£¬²¢ÀûÓÃËã·¨Ä£ÐÍÀ´¼ÆËã²»Í¬·þÎñË®Æ½µÄË¾»ú¶ÔÓÃ»§²úÉúµÄ³¤ÆÚÓ°Ïì¡£
µÎµÎÔÚ2016Äê9ÔÂÉÏÏß·þÎñÐÅÓÃÌåÏµºó£¬Ë¾»úÓµÓÐ¸öÈË×¨ÊôµÄ·þÎñÐÅÓÃµµ°¸ºÍ·þÎñ·ÖÖµ£¬Îª³Ë¿ÍÌá¹©ÓÅÖÊ·þÎñµÄ³µÖ÷¿É»ñµÃ¸ü¸ßµÄ·þÎñ·Ö£¬´Ó¶ø»ñµÃ¸ü¶àµÄ¶©µ¥ºÍÊÕÈë¡£Ä¿Ç°·þÎñ·ÖÒÑÓëµÎµÎµÄÖÇÄÜÅÉµ¥ÏµÍ³½áºÏ£¬ÔÚ¾àÀë¡¢³µÐÍµÈÌõ¼þÀàËÆµÄÇé¿öÏÂ£¬ÏµÍ³½«ÓÅÏÈÅÉµ¥¸ø·þÎñ·Ö½Ï¸ßµÄ³µÖ÷£¬°ïÖú·þÎñÓÅÁ¼µÄ³µÖ÷»ñµÃ¸ßµÄÊÕÈë¡£ÉÏÊö·þÎñÐÅÓÃÌåÏµ¾ÍÊÇÀûÓÃÈË¹¤ÖÇÄÜ½¨Á¢Ëã·¨Ä£ÐÍÀ´ÊµÏÖ£¬¸ÃÐÅÓÃÌåÏµÉÏÏßºó£¬ÓÃ»§Í¶ËßÂÊºÍ¶©µ¥È¡ÏûÂÊ¶¼ÏÔÖøÏÂ½µ¡£
±£Ö¤°²È«ÌåÑé£¬·þÎñ·ÖÊÇÊÖ¶ÎÖ®Ò»£¬Ìá¸ßË¾»ú·þÎñÖÊÁ¿£¬ÓÃ´óÊý¾Ý»úÆ÷Ñ§Ï°Ä£ÐÍÀ´¼ÆËãË¾»úµ±Ç°·þÎñ·Ö£¬Í¨¹ý½»Ò×ÒýÇæÏµÍ³À´±£Ö¤·þÎñ·Ö¸ßµÄË¾»úÊÕÈëÔ½¸ß£¬Ë¾»ú¾ÍÓÐ¶¯Á¦À´Ìá¸ß·þÎñ¡£
³ýÁË·þÎñ·ÖÍâ£¬µÎµÎ»¹Í¨¹ý´óÊý¾ÝºÍ»úÆ÷Ñ§Ï°Ä£ÐÍÀ´½øÐÐË¾³ËÅÐÔð¡£·þÎñ·ÖÀïÖØÒªµÄ¼¸ÏîÒòËØ°üÀ¨³Ë¿ÍÈ¡Ïû¶©µ¥¡¢Í¶Ëß£¬ÒÔ¼°ÎÄ×ÖÆÀ¼ÛµÈ£¬ÐèÒªÏµÍ³À´×÷ÖÇÄÜÅÐÔð£¬Õë¶Ôµ±´ÎÈ¡ÏûÐÐÎª£¬ÅÐ¶ÏË¾»úÊÇ·ñÓÐÔð£¿³Ë¿ÍÊÇ·ñÓÐÔð£¿È¥Äê12ÔÂ15ÈÕÈ«¹úÉÏÏßÁËÖÇÄÜÈ¡ÏûÅÐÔðÏµÍ³ºó£¬Ë¾»úµÄÂúÒâ¶ÈµÃµ½ÏÔÖøÌá¸ß¡£
5¡¢¾ÅÏö
¾ÅÏöÊÇµÎµÎ´óÊý¾Ý·õ»¯µÄ³öÐÐÁìÓòÖÇÄÜ¾ö²ßµÄ¼¼Êõ´´ÐÂ²úÆ·¡£ÄÜ¹»°Ñ´í×Û¸´ÔÓµÄÊ±¼ä¡¢¿Õ¼ä¡¢ÒµÎñÎ¬¶ÈµÄn´ÎÔª³öÐÐÁìÓòÊý¾Ý£¬×ª»¯³ÉÒ×ÓÚÀí½âµÄ2´ÎÔªÊý¾Ý£¬´î½¨Êý¾ÝÀí½âµÄÇÅÁº£»°ïÖúÔËÓª¡¢²úÆ·¡¢BI¡¢ÑÐ·¢Í¬Ñ§·¢ÏÖÎÊÌâ¡¢·ÖÎöÎÊÌâ¡¢½â¾öÎÊÌâ£¬²úÉúÇÐÊµµÄÒµÎñÊÕÒæ£»ÌáÉýÒµÎñ¾ö²ßÐ§ÂÊºÍ¾ö²ßÐ§Òæ¡£
µÎµÎ½«³öÐÐÁìÓòµÄÊý¾Ý£¬½øÐÐÕûÀí¡¢ÍÚ¾ò¡¢ÖÇÄÜ¾ÛºÏ£¬ÔÚµØÍ¼¿Õ¼äºÍÊ±¼äÖáÉÏ½øÐÐºÏÀíµÄ³ÊÏÖ£¬Ê¹ÓÃ»§ÄÜ¹»Ö±¹ÛµÄ¸ÐÖªÔÚÊ²Ã´Ê±¼ä¡¢Ê²Ã´µØµã¡¢¸÷¸öÒµÎñÏßµÄÊ²Ã´ÒµÎñÎ¬¶È£¨³Ë¿Í¡¢¶©µ¥¡¢ÔËÁ¦¡¢ÌåÑéµÈ£©£¬·¢ÉúÁËÊ²Ã´£¬·½±ãÉîÈë×·×ÙºÍÌ½Ñ°ÒµÎñÍ´µãºÍÔÒò·ÖÎö¡£
Í¬Ê±£¬ÀûÓÃ»úÆ÷Ñ§Ï°¡¢Êý¾ÝÍÚ¾òµÄ·½·¨°ïÖúÔËÓª¡¢²úÆ·¡¢BI¡¢ÑÐ·¢Í¬Ñ§·¢ÏÖ£¯·ÖÎöºÍ½â¾öÊµ¼ÊÎÊÌâ£¬²úÉúÇÐÊµµÄÒµÎñÊÕÒæ¡£¾Ù¸öÀý×Ó£¬±ÈÈçÍ¨¹ý¾ÅÏö¶ÔµØÍ¼ÉÏÈÎÒâÇøÓòµÄ¹©ÐèÆ½ºâ×´¿ö¡¢¶©µ¥Âú×ãÇé¿öÄÜ¹»Ò»Ä¿ÁËÈ»£¬²¢ÇÒ½áºÏ¾ÅÏöµÄ¾«Ï¸»¯·ÖÎöÄÜÁ¦£¬ÄÜ¹»½øÐÐÏ¸»¯µ½Ä³¸öµØÀíÎ§À¸µÄ¹©Ðè²ßÂÔ£¬½øÐÐÎ§À¸¼¶±ðµÄÔËÁ¦µ÷¶È²ßÂÔÅäÖÃ£»£¨ÔÚ´ú¼Ý³¡¾°ÉÏ£©»ùÓÚ»úÆ÷Ñ§Ï°½øÐÐ¹©ÐèÔ¤²â£¬ÅÐ¶ÏÄÄÐ©ÇøÓò´æÔÚÔËÁ¦È±¿Ú£¬×Ô¶¯»¯µ÷¶ÈË¾»úµ÷½Ú¹©ÐèÆ½ºâ¡£
¾ÅÏöÍ¨¹ý¿ÆÑ§¿ÉÊÓ»¯¼¼ÊõÄÜÁ¦¡¢Ëã·¨ÄÜÁ¦ºÍ¸ßÐÔÄÜ¼Ü¹¹ÄÜÁ¦£¬½«Êý¾Ý±äÎªÖªÊ¶£¬ÓÃÖªÊ¶Îä×°¾ö²ß¡¢¸Ä±ä³öÐÐ¡£
Êý¾ÝÕýÔÚÑ¸ËÙÉú²ú£¬Ëã·¨ºÍ¼ÆËãÆ½Ì¨¶¼ÐèÒªÔ½À´Ô½¿ìµÄËÙ¶È
Ò¶½ÜÆ½±íÊ¾£¬Ëã·¨ÊÀ½çÓÌÈçÒ»¸öºÆå«µÄÐÇ¿Õ£¬Ã»ÓÐ±ß¼Ê¡£ÒòÎªÃ»ÓÐÒ»¸öËã·¨ÊÇÍ¨ÓÃµÄ£¬Ã¿¸ö¾ßÌåÎÊÌâ¾ÍÐèÒªÒ»¸öËã·¨£¬ÈçºÎ½áºÏÒµÎñ³¡¾°ÕÒµ½×îºÏÊÊµÄËã·¨ÊÇÒ»´óÌôÕ½¡£
“Ëã·¨ÒÑ¾±äµÃ·Ç³£ÖØÒª£¬Ëæ×ÅÃ¿ÌìÊý¾ÝÁ¿Ñ¸ËÙÔö´ó£¬ÏÖÓÐËã·¨²»·ÖÖçÒ¹¶¼´¦Àí²»Íê£¬¿ÉÒÔËµÏÖÔÚËã·¨µÄ·ÖÎöËÙ¶ÈÔ¶¸ú²»ÉÏÊý¾ÝµÄ²úÉúËÙ¶È£¬Ëã·¨ºÍ¼ÆËãÆ½Ì¨ÐèÒªÔ½À´Ô½¿ìµÄËÙ¶È¡£”
µ±Ç°µÎµÎÔÚ½»Í¨ÁìÓòµÄÊý¾ÝÁ¿È«ÇòµÚÒ»£¬Ã¿ÈÕ·åÖµ¶©µ¥³¬¹ý2000Íòµ¥¡¢Ã¿ÈÕ´¦ÀíÊý¾Ý³¬¹ý2000TB£¬¸²¸ÇÁË½»Í¨Â·¿ö¡¢ÓÃ»§½Ð³µÐÅÏ¢¡¢Ë¾»ú¼ÝÊ»ÐÐÎª¡¢³µÁ¾Êý¾ÝµÈ¶à¸öÎ¬¶È£¬ÕâÐ©º£Á¿µÄÊý¾ÝÐÅÏ¢½«±»ÀûÓÃÍÚ¾ò£¬²úÉú¾Þ´óÉç»á¼ÛÖµ¡£