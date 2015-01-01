É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
×÷Õß£ºÆë·áÈó À´Ô´£ºÐÂÀËÍø ¡¾Ô´´¡¿ 2017Äê2ÔÂ13ÈÕ
¹Ø¼ü×Ö£º
CNET¿Æ¼¼×ÊÑ¶Íø 2ÔÂ13ÈÕ ±±¾©ÏûÏ¢£º ×ÔiPhone 7ÉÏÊÐÒÔÀ´£¬¹ØÓÚiPhone 8µÄ´«ÎÅ¾ÍÒ»Ö±²»¾øÓÚ¶ú£¬¶øÕâÆäÖÐ¾Í°üÀ¨ÎÞ±ß¿ò£¬Ö¸ÎÆÊ¶±ð×°ÖÃÔÚ²£Á§ÆÁÄ»ÏÂ·½£¬Ö§³ÖÎÞÏß³äµçµÈµÈ¡£
¾ÝÈÕ±¾ÍøÕ¾Macotakara´øÀ´ÁË¹ØÓÚiPhone 8ÐÂÏûÏ¢£¬Æ»¹û¹«Ë¾»áÔÚ½ñÄêÍÆ³öµÄ5´çiPhoneÖÐ¸½ÔùÎÞÏß³äµçÆ÷£¬Í¬Ê±£¬¸½ÔùµÄLightningÖÁ3.5ºÁÃ×¶ú»ú¿××ª»»Æ÷Ôò»áÈ¡Ïû¡£
¾ÝËµÕâ´úÊÇ´ó¸Ä½ø£¬ËùÒÔÌø¹ýÁË7s£¬¶ø¹ØÓÚiPhone 8µÄ´«ÑÔÔòÌØ±ð¶à£¬ÎÞÏß³äµç½«ÊÇÓÃ»§ÄÜ¸ÐÊÜµ½µÄ´ó¸Ä±ä¡£¹ØÓÚÕâµã£¬Ä¿Ç°ÖÁÉÙÓÐÁ½ÖÖËµ·¨£º
1¡¢Èý¿îÐÂiPhone¶¼»áÖ§³ÖÎÞÏß³äµç£¬µ«Ö»ÓÐÅäÖÃ×îºÀ»ªÄÇ¸öÊÇÇ°ºóÈ«²£Á§»úÉí£¬Ëü»á¸½ÔùÎÞÏß³äµç×°ÖÃ£¬ÁíÍâÁ½¿îÔòÐèµ¥¶À¹ºÂò£»
2¡¢Èý¿îÖÐÖ»ÓÐ×î¸ßÅä£¬Ò²¾ÍÊÇ5´çÆÁÄ»Ç°ºó²£Á§»úÉí»áÖ§³ÖÎÞÏß³äµç£¬ÁíÍâÁ½¿î²»Ö§³Ö£»
ÎÞÏß³äµçÕâÖÖÐÎÊ½ÆäÊµ²¢²»Ï¡Ææ£¬ÈýÐÇÔÚ´ËÇ°µÄS7ÊÖ»úÖÐ¼´¿ÉÖ§³Ö£¬Ö»ÊÇÏà¶ÔÓÐÏß·½Ê½£¬ÎÞÏß³äµçµÄÐ§ÂÊÆ«µÍ£¬¶øÇÒ·¢ÈÈÁ¿Ïà¶Ô½Ï´ó£¬²»ÖªµÀÆ»¹ûÄÜÓÐÊ²Ã´°ì·¨½â¾ö¡£
ÁíÍâ£¬¸ù¾Ý²Â²â£¬¼´±ãÖ§³ÖÎÞÏß³äµç£¬°´Æ»¹û¹«Ë¾µÄµ÷ÐÔ£¬ËûÃÇÒ²²»»á²ÉÓÃQiµÈ¹«¿ª±ê×¼£¬¶øÊÇ×Ô¼ºÑÐ·¢Ò»ÖÖÐÂ·½Ê½£¬¾ÍÏñApple WatchÄÇÑù¡£
³ýÁËÎÞÏß³äµç£¬ÁíÒ»Ð©·ÖÎö±¨¸æ»¹Ìáµ½£¬Æ»¹û½«È¡ÏûÔÚÊÖ»úÖÐ¸½ÔùµÄÄÇ¸ùLightning×ª3.5ºÁÃ×¶ú»ú¿×µÄÊÊÅäÆ÷¡£ÆäÊµÆ»¹ûÖ®Ç°Ò²ÕâÃ´×ö¹ý£¬ÔÚÍÆ¹ãLightning½Ó¿ÚµÄÊ±ºò£¬ÎªÁË¼Ó¿ìÐÂ½Ó¿ÚÆÕ¼°¡¢»òÊÇÊÊÓ¦ÖÐ¹úµÈ¹ú¼ÒµÄÏà¹ØÒªÇó£¬Æ»¹ûÔøÔÚÊÖ»úÖÐ¸½Ôùmicro USB×ªLightningÊÊÅäÆ÷£¬Ä¿Ç°Ò²ÒÑ¾È¡Ïû¡£
ÎÄÕÂ×ªÔØ×Ô£ºÐÂÀËÊÖ»ú