微软今天宣布，任命微软（亚洲）互联网工程院院长王永东为微软全球资深副总裁。

微软今天宣布，任命微软（亚洲）互联网工程院院长王永东为微软全球资深副总裁。

王永东领导微软人工智能与研究事业部以及Office产品事业部在亚洲的团队，负责微软在亚太地区的互联网产品与服务的研发，方向主要涵盖微软必应（Bing）搜索引擎、在线广告技术、语音及自然语言处理技术、小娜、小冰、Office 365、人工智能以及移动互联网等领域。

王永东于2009年加入微软的必应团队，并于同年8月返回中国创建微软（亚洲）互联网工程院。他的研发团队在基础架构、编程语言、机器学习、人工智能、用户体验、设计以及在线服务等方面取得了成绩。他主持并推动了人工智能微软小冰的研究和开发工作。

王永东同时兼任微软亚太研发集团首席技术官，负责为微软亚太研发集团设立技术研发策略、愿景及整体方向。

“永东博士展现了科学家的智慧和出色的领导才能。永东博士和他的团队在人工智能等诸多领域的研究与开发中取得了突破性的进展，不仅为微软公司，更为我们的客户的发展做出了贡献。我们期待永东和他的团队在未来取得更出色的成绩。”微软公司执行副总裁沈向洋表示。

王永东1984年毕业于上海交通大学计算机专业，1985年赴美国加州大学伯克利分校深造并于1992年获计算机科学学位。在加入微软之前，王永东曾在雅虎公司工作并担任工程副总裁，负责国际市场的搜索引擎的研发工作，以及与雅虎日本、阿里巴巴的搜索合作。