YouTube也搞主播粉丝制，还可以打赏

近日，YouTube的手机YouTube直播功能和名为Super Chat的直接资助直播主功能正式上线。

近日，YouTube的手机直播功能和名为Super Chat的直接资助直播主功能正式上线。

据介绍，使用“超级聊天”（Super Chat）功能，任何观看直播视频的粉丝都可以付费以突出显示自己的聊天信息，并在聊天窗口置顶长达5小时。YouTube表示：“超级聊天就像在数字时代花钱坐在前排一样。”

严格来说，两个功能都是YouTube 为了追上别的直播平台而进行的补救措施。因为 YouTube 过去一直都受限于只能在桌机上进行直播，但随着移动设备的成熟和愈来愈流行的移动直播，他们也总算要妥协了。不过，YouTube 为了保持内容的高质量，所以手机直播功能的门槛设在拥有10,000名或以上的 YouTube 频道直播主才能使用。

为了保留视频创作者继续留在 YouTube，让观众直接付钱赞助予直播主的 Super Chat 功能只要有1000或以上订阅数的频道就可以使用。

虽说两个新功能都有着相当的门槛，但这也算是 YouTube 为了确保内容的质量，YouTube表示很快还将面向其他内容制作者推出这项功能。

YouTube早在2011年就通过网站提供直播功能，Facebook Live则是在2015年正式推出的。面对 Facebook 在过去一年于视频平台上的步步进逼， YouTube 当然也不会坐视不理。