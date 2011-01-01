 2017年，电视到底该怎么买？

现在，我们希望为大家拨开迷雾，了解电视产品的选购思路。当然，其中无法涵盖你的全部疑问，也不会告诉你2017年哪款电视真正完美。但我希望它能够为您提供基本的指导意见，从而让你作出决定时更加胸有成竹。

CNET科技资讯网 2月6日 国际报道：想找点靠谱的电视购买建议？市面上，同样大小的电视机往往价格差别很大，电视机的新功能不断轰炸我们的大脑，各种闻所未闻的技术名词和关于画面质量的炒作语也让我们在不知不觉中花掉了更多预算，另外与很多常见问题一样，互联网上充斥着大量混乱的意见以及自相矛盾的术语解读。

现在，我们希望为大家拨开迷雾，了解电视产品的选购思路。当然，其中无法涵盖你的全部疑问，也不会告诉你2017年哪款电视真正完美。但我希望它能够为您提供基本的指导意见，从而让你作出决定时更加胸有成竹。

简单明了：我该买哪款电视？

如果大家希望跳过各种细节直接购买一款出色的电视产品，那么我给出以下三个选项：

•最佳画质性价比：Vizio M系列。

•最佳画质高配：LG B6P系列OLED电视。

•最佳卧室小尺寸电视：TCL S3750/FP110系列Roku电视。

由于2017年已经到来，上述机型只能算是2016年的理想代表。虽然其仍旧相当出色，但也许大家会担心新一年中将出现更多更优秀的选项。咱们闲言少叙，接下来就聊聊更为具体的评判要素。

购买电视的三大准则

1.忽略（大部分）规格参数

作为一项重要的经验法则，请大家相信我，电视机的规格参数只是为了让大家形成一种产品等级的“梯度”概念并借此销售价格更贵的产品。事实上，真正有必要考虑的只有输入端口以及重量/尺寸等核心指标。

相较于单纯依靠参数规格来判断电视机的实际效果，我们的建议是尽量忽略那些您看不懂的内容。事实上，此类规格表只应用于区分不同电视间的功能差异，例如是否具备HDR、智能电视功能或者更丰富的遥控功能等。除此之外，千万不要将其与画质表现划上等号。

这些营销术语，大家最好一个字都别信。

2. 越大真的就越好

我建议大家在选择卧室电视时，至少购买40英寸的型号; 而客厅使用的电视则至少应达到55英寸——事实上65英寸甚至更大则更好。

相较于4K分辨率啦、HDR啦、智能电视或者多功能遥控之类的东西，电视的屏幕尺寸才是最具性价比的投资方向。我听说的关于电视产品的最多投诉意见，就是抱怨其没有想象中那么大。

如果大家希望匹配一套现有娱乐中心，请确保您至少在电视墙上安装机体的槽位四周留下1英寸的空隙以进行通风。当然，您也可以忽略现有限制，直接选择更大的电视。

相信我们，越大真的就越好。

3. 4K与HDR值得拥有。

4K分辨率电视正被称为UHD（即超高清）电视，其拥有四倍于标准1080p分辨率电视的像素数量。这听起来似乎是种巨大的进步，但事实上我们很难分辨出4K电视与老式HDTV之间在清晰度层面的差异。而在另一方面，电视制造商能够轻松将分辨率提升至4K，因此其价格也在快速下降。Vizio与TCL等推出的65英寸4K电视在美国售价约为800美元，LG与三星的同规格电视售价则在1100美元左右。就目前来看，多数大尺寸电视都具备4K分辨率，而1080p乃至更低分辨率的型号则迅速成为甩卖的便宜货。

大多数4K蓝光光盘也拥有HDR

今年大多数中等价位及高端4K电视都已经开始兼容HDR。HDR能够提供更好的对比度与色彩表现，因此与4K不同，HDR所带来的画质提升确实能够将其与普通HDTV区分开来。不过具体的提升水平还是要视电视本身而定，而且与4K类似，大家需要观看真正的HDR内容才能感受到这种差异。4K电视节目与电影资源目前还比较少见，而HDR则更为稀缺。Netflix与Amazon等流媒体服务虽然提供4K与HDR，但相关资源仍然相当有限。大家也可以购买一台4K蓝光播放器（例如三星UBD-K8500或者Xbox One S），其能够实现HDR并播放蓝光光盘。至少在美国，目前尚不存在真正的4K及/或HDR电视频道。

总结观点？所有最出色的电视都为4K电视且兼容HDR。如果大家想要购买一台中等尺寸或者更大的电视，那么4K绝对能够实现，且其中大部分支持HDR。

本文绝不是纸上谈兵——我们对提到的各款电视都进行了直接比较。

画质中的“画”与“质”

我认为在购买新电视时，画质与价格之间的平衡点永远达不到最优。另外，价格也一直是人们在购买电视时首先考虑的决定性因素。

如果大家并不追求极端画质，则不妨单纯从屏幕尺寸的角度进行选择，并在其中购买价格最低的型号。或者，您也可以跳过本章节，直接阅读其它您真正关心的指标。

在经过15年的HDTV观看体验后，我总结出以下几条画质方面的经验：

1、OLED电视能够提供最出色的画质表现，但其价格也同样非常昂贵。

2、几乎每一台电视都会使用LED LCD技术，但其（尽管同样包含‘LED’的表述）与OLED存在巨大差别。

3、LED LCD电视的本机光亮调节功能会有效提升输出效果。

4、LED LCD电视的全阵列LED背光能够提供远优于边缘发光类LED背光屏的效果。

5、有能力显示深灰阶黑色——即实现高对比度——这是实现良好显示效果的重要条件。

6、色彩饱和度，其直接影响对比度/黑色级别，其重要性仅次于色彩准确性。

7、在明亮的房间中，磨砂屏幕能够很好地减少整体反射。而亮面屏幕则能够在各个角度更好地保持黑色显示效果。

8、相对不太重要的因素包括分辨率、色域、视频处理、最大光输出与显示分辨率（4K对1080p）。

9、很多人并没有意识到他们正在观看肥皂剧效果，如果将其关闭则画质会得到进一步提升。

10、如果在出色的电视上使用糟糕的画面设置，其最终效果往往比采用校准设置的较差电视更令人难受。

总体来讲，画质不能单纯靠像素数量或者规格参数来理解，因此大家最好在购买之前读读评估报告。明确了实际效果与对应理由后，大家往往能够买到更称心的电视机型。

画质之外的其它因素

事实上，我认为这些额外功能往往并不必要甚至可以说无足轻重。但在另一方面，拥有这些额外功能的电视往往具备更好的画质但价格也更高。

智能电视

事实上，大家完全可以通过接入廉价的HDMI电视棒或者其它电视盒子实现电视的“智能化”效果——包括借此访问Netflix与Amazon Instant等——因此电视是否内置有“应用”就显得不那么重要了。所以我更喜欢选择傻瓜电视。尽管如此，考虑到内置应用已经成为一种潮流，因此无论您是否喜欢，也许您选择的下一款电视都将配备此类功能。

曲面电视

通过我个人对首款主流曲面LCD电视——三星UNHU9000——的观感，我个人会把“曲面”称为一种噱头。而在经过一个月的实际使用后，我继续坚持这一观点。曲面设计实际上并不能有效提升画质，而更多是让电视本身变成一种审美取向。我觉得曲面设计并不值得大家花费更多金钱。

3D

这又是另一项看起来极为诱人的功能——还记得《阿凡达》吗？3D电视目前已经基本宣告死亡。今年只有最后两个品牌仍在支持3D效果，即索尼与LG。而三星、Vizio以及大部分其它品牌都已经不再支持3D功能。

遥控器

如果大家不打算使用通用型遥控器或者机顶盒自带的遥控器，那么电视机的配套遥控器就显得非常重要。三星的新系统能够使其用于操作其它设备，而我所喜爱的各款机型亦配备有尺寸适中、风格独特且具备背光功能的遥控器。虽然支持触控与手势控制的新型遥控器确实不错，但一般来讲通用型遥控器往往更符合我们的实际需求——这意味着原配遥控器就被扔到一边了。

良好的通用型遥控器能够彻底替代电视自带的遥控器

连接选项

其实这项指标已经变得相当单纯——我们只需要考虑其HDMI支持能力。数数您需要接入电视的设备有多少台，同时确保您的电视至少具备充足的HDMI端口（能有一到两个空余端口以供扩展更好）。USB输入与/或SD卡槽在显示照片方面也非常重要。大家只需要考虑其是否提供模拟接口以使用旧有设备即可——任天堂Wii正是此类旧设备中最令人头痛的麻烦精。

我们需要在4K电视上考虑HDMI 2.0还是2.0a、HDCP 2.2以及HEVC解码等选项。但几乎每一台新型4K电视都支持这些制式。另外，HDMI线缆不用买得太贵——您看不出区别的。

轻薄造型

由于电视在很大程度上属于一种家具，因此制造商们一直在努力宣扬其轻薄的形体与更小的占用空间——LG就推出了“壁纸OLED”并将轻薄性发挥到了极致。如今的很多电视采用极为纤细的边框，使其看起来更像是一幅挂在墙壁上的图画。而从侧面看起来，我们几乎发现不了电视的本体。遗憾的是，根据我的个人经验，轻薄型LED背光LCD电视在观感上可能带来不适。

电视的轻薄程度对您来说有多重要

其它常见问题

哪个牌子的电视最好？

我个人对品牌没有特别的偏好，因此我更倾向于判断电视本身的实际表现，而非考虑品牌加分。另外所有主流品牌的电视在质量上都相当可靠。

哪款电视最适合玩游戏？哪款最适合观看体育赛事？

问得好！我认为观感最佳的电视，必须拥有最出色的黑阶表现、色彩不愿及其它标准性能特征（当然也包括更大的屏幕尺寸）。动态分辨率并不是什么主要问题，因为大多数视觉模糊并非电视的问题，而是体育赛事信号来源本身就是如此。另外，输入延迟问题非常重要，但大多数电视上常见的专用游戏模式都能够很好地将其解决。

我们在对每款电视进行测试时，都会记录其输入延迟

画面设置该如何处理？我是否该购买校准工具？

对电视画在进行正确设置非常重要。具体来讲，大家只要从“电影”、“影院”或者“校准”等预设选项中进行选择，就能在大多数电视上得到最准确的画面。大家也可以尝试在电视上播放高清晰度蓝光测试盘，甚至以肉眼进行校准。

我该购买哪些外设？

这里我要再次重申：HDMI线缆都是一样的。如果大家还没有通用型遥控器，最好马上买一个。

我的新电视能用多久？

很简单，“能用很久。”

在理想情况下，您的电视能够运行很多年，并足以支持各类娱乐用途

我能否使用电视作为计算机显示器？

当然可以，特别是在4K分辨率之下。

为什么本文没有提到背投或者等离子电视？

这是因为背投电视早在2012年就已经不再销售，而最后一款等离子电视制造于2014年。二者已经消亡，不必再提。

那么投影仪又如何？

与已经消亡的背投电视不同，我认为投影仪很酷，而且会让您的电视变成“小朋友”。

哪种HDR格式更好，HDR10还是Dolby Vision？

我们的测试并没有显示出哪种更好，但就目前来看具备Dolby Vision兼容性的电视在播放Dolby Vision内容时表现更佳。这实际上是HDR内部的格式之战，与消费者没什么关系。

严格地讲，QLED、SUHD、Super UHD、Triluminos、Quantum Dots、UHD联盟高级认证等有什么意义？

还记得我之前提到过，忽略规格参数的意见吗？别信那些你看不懂的术语。

我在哪里能找到最新的电视机产品评论？

在这里。