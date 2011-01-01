报告称全球52%的互联网流量来自机器人：人类不再是主导

互联网安全公司Imperva日前发布报告称，全球范围内约52%的互联网流量来自“机器人”（bots），即自动化程序，其中大部分为恶意程序。

互联网安全公司Imperva日前发布报告称，全球范围内约52%的互联网流量来自“机器人”（bots），即自动化程序，其中大部分为恶意程序。

这意味着网站的大部分访问者不是人类，而是机器人，即自动执行任务的程序。它们是互联网上的工蜂和水军，有些会帮你刷新Facebook信息流（feed），有些会帮你提高谷歌搜索结果排名，有些还会模仿人类发动DDoS攻击。

“52%”的流量来自机器人，这一数据意义重大。它代表着机器人再次战胜人类，成为互联网流量的主导者。Imperva从2012年起开始追踪“机器人”的在线活动，直至去年，人类流量才首次超越机器人流量。而今年，人类流量再次被机器人流量反超。

不仅如此，Imperva数据还显示，今年恶意机器人的数量也超过了善意机器人的数量。其中，恶意机器人占整体互联网流量的29%，而善意机器人占23%。上述数据基于Imperva对全球10万个域名上的约170亿次网站访问进行的分析。

Imperva营销总监伊高·泽夫曼（Igal Zeifman）称：“在过去的五年中，在每三个网站访问者中，就有一个是攻击性机器人。”换言之，在Imperva分析的10万个域名中，超过94%的域名在90天内都遭受过机器人的攻击。

报告显示，互联网上最活跃的善意机器人是“信息流获取”（feed fetcher）程序。以Facebook的“信息流获取”机器人为例，占到了Facebook网站流量的4.4%。

整体而言，此类负责刷新各种信息流的机器人贡献了12%以上的网络流量。此外，互联网上还有其他一些善意机器人，如搜索引擎机器人、商业数据挖掘机器人和网站监测机器人等。

互联网上最可恶的机器人是那些发动DDoS攻击的恶意机器人，去年此类机器人占到了整体互联网流量的约24%。其中，最臭名昭著的包括Nitol恶意软件、Cyclone机器人和Mirai恶意软件。

虽然机器人已经主导了互联网流量，但这可能只是“机器人时代”的开始。调研公司CB Insights数据显示，去年有十几家机器人初创公司在首轮融资获得投资。