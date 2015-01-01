苹果本周发布了第一财季财报。财报显示，苹果中国业务正趋于稳定，而印度市场的营收则创下纪录。然而，苹果仍在这些新兴而日渐“关键”的市场面临挑战。

苹果本周发布了第一财季财报。财报显示，苹果中国业务正趋于稳定，而印度市场的营收则创下纪录。然而，苹果仍在这些新兴而日渐“关键”的市场面临挑战。

财报显示，第一财季苹果大中华区营收同比下降12%，至162亿美元，再次出现两位数比例的降幅。不过由于iPhone 7的推出，大中华区营收环比增长了85%。苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在财报电话会议上表示，如果不考虑汇率波动，那么中国大陆的营收同比增长了6%。

分析师认为，这样的数据表明，苹果中国业务正趋于稳定。

瑞银分析师在研报中表示：“在汇率一致的情况下，大中华区营收同比下降8%，而中国大陆营收同比增长6%。这表明，问题是周期性的，而不是非周期性的。第二财季，大中华区营收情况可能类似。因此，下半财年业绩可能会出现改善。”

库克表示，他并不认为，下一财季业绩与第一财季有“明显不同”。不过，他没有透露任何具体数据。

库克近期曾多次提到印度市场。第一财季，苹果印度市场营收创纪录。苹果并未公布印度业务的具体数据，而苹果似乎也不会缩小在印度市场的努力。

库克在财报电话会议上表示：“我们正在讨论多方面问题，包括零售店。我们希望大举投资印度，并认为这是个很棒的市场。”

中国成为iPhone 8关键

一些分析师对苹果在中国市场的机会持谨慎态度。中国市场的竞争非常残酷。中国智能手机厂商小米曾经是这里的宠儿，增长速度很快。然而根据Counterpoint Research的数据，去年小米的出货量同比下降22%。

Counterpoint的数据显示，去年iPhone首次没有成为中国市场销量最好的智能手机。苹果正疲于与Oppo和Vivo等新兴厂商展开竞争。这两家公司去年的出货量同比增幅分别为109%和78%。在高端市场，华为也取得了不错的进展。

一系列因素正在对苹果的中国业务造成冲击，不利于苹果恢复增长。

瑞银表示：“我们认为，在iPhone 8周期中，中国市场恢复增长将是成功的关键。”iPhone 8将是10周年纪念版iPhone，预计将获得大幅升级。

Synchronoss全球投资者关系负责人丹尼尔·伊夫斯（Daniel Ives）表示：“我认为目前的关键是，中国市场的增长是否能复苏，尤其是在iPhone 8即将推出时。中国是苹果增长引擎的关键动力。”

印度市场的长期战略

库克此次谈到了印度市场的强劲表现。而伊夫斯表示，印度是个“新生的”市场。与中国类似，在印度iPhone的价格超出了许多消费者的购买力范围，而印度市场也存在许多竞争对手。

Counterpoint Research分析师尼尔·沙阿（Neil Shah）指出，去年苹果在印度售出了250万部iPhone，同比增长2%。作为对比，2016年苹果在中国市场售出了5000万部iPhone。

沙阿认为，在短期内，苹果不太可能在印度获得大幅增长。印度市场售出的75%智能手机价格都低于150美元，而苹果并未参与这一市场。但如果苹果如库克所说将采取正确的战略，那么印度市场将给苹果带来长期的帮助。

沙阿表示：“他们已对这些市场进行了大笔投资，建设品牌和渠道。因此当市场成熟时，消费者将关注苹果。”