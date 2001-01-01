传Snapchat母公司Snap拟于3月在纽交所IPO上市

据路透社报道，一名熟知内情的消息人士周一透露，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap Inc.已将纽约证券交易所（NYSE）选中为其IPO（首次公开招股）交易的股票上市交易场所。

北京时间1月31日凌晨消息，据路透社报道，一名熟知内情的消息人士周一透露，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap Inc.已将纽约证券交易所（NYSE）选中为其IPO（首次公开招股）交易的股票上市交易场所。

这位匿名消息人士称，Snap准备在本周公布财报，并预计将在3月IPO上市。与此同时，这对纳斯达克来说代表着一种挫败，原因是该交易所也曾就这项IPO交易展开争夺。

这则消息最早是由CNBC报道的。Snap、洲际交易所（ICE）和纳斯达克均拒绝就此置评。

此前曾有消息人士向路透社透露，Snap希望其IPO交易的价值最高可达250亿美元，这将是自Facebook在2012年IPO上市以来规模最大的美国科技公司IPO交易。该交易很可能只会给纽约证券交易所带来数十万美元的年费收入，但其有助于该交易所招揽更多业务。而且，在此之前纽约证券交易所也在其他一些类似交易中击败了纳斯达克，后者过去常被视为科技公司IPO交易理所当然的去处。

据汤森路透统计的数据显示，2012年纳斯达克在科技公司IPO上市交易收入总额中所占比重高达85%，但到2014年则锐减到了仅占11%，而导致出现这种下降的主要原因则是Facebook在2012年登陆纳斯达克时遭遇了故障。

上一次有备受瞩目的美国互联网公司IPO上市是在2013年，当时Twitter也选中了纽约证券交易所而非纳斯达克。未来几年时间里预计还将有其他一些大型科技公司将寻求IPO上市，如旅行房屋租赁社区服务AirBnB和流媒体音乐服务提供商Spotify等。

无论是在公开场合还是在私底下，纽约证券交易所和纳斯达克一直都在争相招揽Snap。在去年10月，有媒体报道称Snapchat已经聘用了承销商，准备发起IPO交易。