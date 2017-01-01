¡°Ð¡Ã×»¢¸ç¡±ÒòÎªÎíö²ÀëÖ°Ð¡Ã×ÈýÌìºó£¬¾ÍÆÈ²»¼°´ýµØ¼ÓÈëFacebookÁË

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ÔÚ Hugo µÄ»Ø¸´ÖÐ£¬ËûÒ²Ìáµ½ÁËÄ¿Ç°¸ºÔð PC VR ²¿ÃÅµÄ Brendan¡¢Facebook CTO Mike Schroepfer ÒÔ¼°Õû¸ö Oculus ÍÅ¶Ó¡£¿´ÆðÀ´Õâ¼¸¸öÈËÓ¦¸ÃºÍËûµÄÐÂ¹¤×÷ºÏ×÷¸ü½ôÃÜ¡£