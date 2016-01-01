º£ÌÔµ³µÄÈÕ³££¡ÑÇÂíÑ·Í¼½â2016ÖÐ¹ú¿ç¾³Íø¹ºÇ÷ÊÆ±¨¸æ

É¨Ò»É¨
·ÖÏíÎÄÕÂµ½Î¢ÐÅ
É¨Ò»É¨
¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
ÖÁ¶¥Í·Ìõ
CNET¿Æ¼¼×ÊÑ¶Íø 1ÔÂ10ÈÕ ±±¾©ÏûÏ¢£¨ÎÄ/ÖÜÑÅ£©£ºÑÇÂíÑ·ÖÐ¹ú½ñÌì¹«²¼ÁË2016¿ç¾³Íø¹ºÇ÷ÊÆ±¨¸æ£¬±¨¸æ»ùÓÚÑÇÂíÑ·º£Íâ¹º´óÊý¾ÝºÍÏû·ÑÕßÐÐÎªµ÷²é£¬µÃ³ö4¸ö½áÂÛ£º¿ç¾³Íø¹ºÓú·¢ÆÕ¼°²¢³£Ì¬»¯¡¢¿ç¾³Íø¹ºÈËÈºÄêÇá»¯¡¢¿ç¾³Íø¹º¸üÇ÷Æ·ÖÊ»¯ºÍÃâ·Ñ¿ç¾³ÅäËÍÊÍ·ÅÏû·ÑÇ±Á¦¡£
2016Äê12ÔÂ£¬ÑÇÂíÑ·º£Íâ¹º»îÔ¾ÓÃ»§ÊýÁ¿ÊÇ2014·¢²¼Ö®³õµÄ23±¶£¬ÆäÖÐÓµÓÐ2ÄêÒÔÏÂ¿ç¾³Íø¹º¾ÑéµÄÏû·ÑÕßÕ¼±È³¬¹ý50%¡£
×Ô´ÓÑÇÂíÑ·ÔÚ¹úÄÚÍÆ³öÑÇÂíÑ·Prime»áÔ±ÒÔÀ´£¬“¶çÊÖµ³”¸ü¼Ó“ÏùÕÅ”ÁËÆðÀ´——×¢²á»áÔ±µÄ¶©µ¥¸²¸ÇÁËÈ«¹ú31¸öÊ¡ÊÐ×ÔÖÎÇøµÄ380¶à¸öÊÐºÍµØÇø£¬×îÄÏÖÁº£ÄÏÈýÑÇÊÐ£¬×î±±´ïºÚÁú½´óÐË°²ÁëµØÇø£¬×îÎ÷ÎªÐÂ½®¿¦Ê²µØÇø£¬×î¶«ÔòÊÇºÚÁú½Ë«Ñ¼É½ÊÐ¡£
2016ÄêºÚÎåµ±Ìì£¬ÑÇÂíÑ·ÖÐ¹úµÄÏúÊÛ¶î½Ï2015ÄêÍ¬ÆÚ··¬£¬ÊÇË«11µ±ÌìµÄ6±¶£»¶øÑÇÂíÑ·Ïã¸Û/±£Ë°²ÖºÚÎåµ±ÌìµÄÏúÊÛ¶îÊÇÈ¥ÄêÍ¬ÆÚµÄ12±¶¡£
ÄÄÐ©ÈË×î»áº£ÌÔ£¿ÄêÇá»¯¡¢¸ßÑ§Àú¡¢¸ßÊÕÈëÒÀÈ»ÊÇÄ¿Ç°ÑÇÂíÑ·¿ç¾³Ïû·ÑÈËÈºµÄÈý´óÌØµã¡£Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬35ËêÒÔÏÂµÄº£ÌÔÓÃ»§Õ¼±È½ü8³É£¬ÓµÓÐ´óÑ§¼°ÒÔÉÏÑ§ÀúµÄÑÇÂíÑ·Ïû·ÑÕßÕ¼9³É£¬ÔÂÊÕÈë5000ÔªÒÔÉÏµÄÏû·ÑÕßÕ¼±ÈÔòÓÉ2015ÄêµÄ53%Ìá¸ßµ½ÁË62%£¬ÕâÒ²ÒâÎ¶×Å£¬ºÍÖÐ¹ú»¥ÁªÍøÒ»Æð³É³¤ÆðÀ´µÄÕâÒ»´úÈË£¬ÒÑ¾³ÉÎªÁË¿ç¾³Íø¹ºµÄÖ÷Á¦Ïû·ÑÈËÈº£¬¸üÔ¸Òâ×·Çó¸ßÆ·ÖÊµÄÉú»î¡£
Ò»¸öÐÂµÄÏÖÏóÊÇ£¬¼ÒÍ¥³ÉÎª¿ç¾³Íø¹ºÈºÌåµÄÖ÷Á¦¾ü£¬´Ó¸öÈËÐèÇóµ½¼ÒÍ¥ÐèÇóÑÜ±ä£¬ËµÃ÷ÁËËûÃÇ´ÓÒÔÇ°µÄÅ¼¶ûÂòÖð½¥±ä³ÉÏÖÔÚµÄ¾³£Âò£¬ÆäÖÐÓÐ×ÓÅ®µÄ¼ÒÍ¥Õ¼±ÈÔ¼84%¡£
½üÄêÀ´£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÈË¶ÔÆ·ÖÊµÄ¿´ÖØ³¬¹ýÁË¼Û¸ñ£¬±ÈÆðÂò±ãÒËµÄ£¬¸üÔ¸ÒâÂòÆ·ÖÊºÃµÄ¡£ÑÇÂíÑ·¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñÇ÷ÊÆ±¨¸æÏÔÊ¾£¬2015Äê£¬ÖÐ¹úÏû·ÑÕßÔÚ¿ç¾³Íø¹ºÖÐ×î¹Ø×¢¼Û¸ñ¡£¶ø2016Äê£¬Æ·ÖÊÓë¼Û¸ñÊ×´Î²¢ÁÐ³ÉÎªÖÐ¹úÏû·ÑÕß¿ç¾³Íø¹ºµÄ¹Ø×¢µã¡£
ÁíÒ»¸öÓÐÈ¤µÄÏÖÏóÊÇ£¬Å®ÐÔ¶Ô²úÆ·Æ·ÖÊµÄÐèÇóÔ¶Ô¶¸ß¹ýÁËÄÐÐÔ£¬¶øÄÐÐÔ¸ü¹Ø×¢µÄ»¹ÊÇ¼Û¸ñ¡£ËùÒÔ£¬Ö±ÄÐÃÇÒ²²»ÒªÔÙÏÓÄãÃÇµÄÅ®Æ±°®»¨Ç®ÁË£¬ËýÃÇ»¨³öÈ¥µÄÃ¿Ò»·ÖÇ®£¬¶¼ÊÇÔÚ¶ÔËæËæ±ã±ãµÄÉú»îsay no£¡
2016ÄêÑÇÂíÑ·Prime»áÔ±·þÎñµÄÉÏÏß£¬ÎªÖÐ¹úµÄº£ÌÔµ³ÃÇ×¼±¸ÁË¿ç¾³ÅäËÍµ¥±Ê¶©µ¥Âú200ÔªÃâÔË·ÑµÄ·þÎñ£¬Õâ¼«´óµØ´Ì¼¤ÁË´ó¼ÒµÄÏû·ÑÇ±Á¦¡£½ñÄêºÚÎå¼°Ê¥µ®¹ºÎï¼¾£¬ÑÇÂíÑ·¹²·¢ÊÛÁË³¬¹ý10ÒÚµÄÑÇÂíÑ·PrimeÉÌÆ·¼°FBA£¨ÑÇÂíÑ·ÎïÁ÷£©ÉÌÆ·£¬Ö±½ÓµÄ½á¹ûÊÇ£ºÑÇÂíÑ·Prime»áÔ±È«Õ¾¶©µ¥Æ½¾ù½»Ò×¶îÔ¶¸ßÓÚ·ÇPrime»áÔ±¡£
Í¬Ê±£¬ÑÇÂíÑ·PrimeµÄ30ÌìÃâ·ÑÊÔÓÃÒ²ÊÕµ½ÁËºÃÐ§¹û¡£¸ù¾Ý“2016ÄêÑÇÂíÑ·ÖÐ¹úÏû·ÑÕßÐÐÎªµ÷ÑÐ”£¬ÑÇÂíÑ·ÓÃ»§±íÊ¾ÊÔÓÃPrimeºóÆ½¾ùÃ¿ÔÂ¹ºÂòÆµ´ÎÔö¼ÓÁË£¬9³ÉÒÔÉÏµÄÏû·ÑÕßÊÔÓÃPrime»áÔ±·þÎñÒÔºóÓÐÏòÉí±ßÈËÍÆ¼öµÄ³å¶¯¡£
´ÓµØÓò·Ö²¼À´¿´£¬Ò»Ïß³ÇÊÐÒÀÈ»ÊÇÁìÍ·Ñò£¬ÇÒÒÔÄÏ·½³ÇÊÐÎªÖ÷¡£2016ÄêÑÇÂíÑ·º£Íâ¹ºÉÌÆ·ÏúÁ¿ÅÅÐÐÊ®´ó³ÇÊÐ·Ö±ðÎª£º±±¾©¡¢ÉÏº£¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚ¡¢³É¶¼¡¢º¼ÖÝ¡¢ÄÏ¾©¡¢Ìì½ò¡¢Îäºº¡¢ËÕÖÝ£¬ÆäÖÐËÕÖÝÊ×´Î½øÈëÅÅÐÐ°ñÇ°Ê®¡£
±±¾©¡¾¾Ó¼Ò³Ç¡¿ Æ«°®¹ºÂò¼Ò¾ÓÑ¡Æ·——»Ê³Ç¸ù½ÅÏÂµÄµÛ¶¼ÈËÃñ£¬´Ó2015Äê´óÁ¿¹ºÂò¿ÕÆø¾»»¯Æ÷µÄ½¡¿µ³Ç£¬±ä³ÉÁË¸ü¼Ó×¢ÖØ¼Ò¾ÓÆ·ÖÊµÄ¾Ó¼Ò³Ç¡£
ÉÏº£¡¾±¦±´³Ç¡¿ ÄÌ·Û¡¢Íæ¾ß¡¢Ä¸Ó¤ÓÃÆ·µÈ¹ºÂò´óÊÐ——Ä§¶¼ÉÏº£ÔòÓÉ2015ÄêµÄÄÌ·Û³Ç£¬·á¸»µ½ÁË°®ÂòÄ¸Ó¤²úÆ·µÄ±¦±´³Ç¡£
¹ãÖÝ¡¾ÖÇÄÜ³Ç¡¿ ¹ºÂòÖÇÄÜÑ¡Æ·×î¶à
ÉîÛÚ¡¾ÃÀÀö³Ç¡¿ Æ«°®ÃÀ×±¡¢ÊÎÆ·
³É¶¼¡¾±±³Ç¡¿ Æ«°®±£ÎÂ±µÈÆ¿Æ¿¹Þ¹Þ
º¼ÖÝ¡¾°ì¹«³Ç¡¿ ´òÓ¡»ú¡¢Êó±êµÈ°ì¹«ÀàÓÃÆ·¹ºÂò´óÊÐ
ÄÏ¾©¡¾Íæ¾ß³Ç¡¿ Íæ¾ß¹ºÂò½ð¶îÃûÁÐÇ°Ã©
Ìì½ò¡¾ÊýÂë³Ç¡¿ ÊýÂë²úÆ·¹ºÂò½ð¶îÅÅÃûÔÚÊ®´ó³ÇÊÐÖÐ×î¿¿Ç°
Îäºº¡¾»§Íâ³Ç¡¿ ÈÈÖÔ¹ºÂò»§ÍâÓÃÆ·
ËÕÖÝ¡¾³ø¾ß³Ç¡¿ ³ø¾ßÓÃÆ·¹ºÂò½ð¶îÅÅÃûÔÚÊ®´ó³ÇÊÐÖÐ×î¿¿Ç°
Ê¡·Ý²»Í¬£¬º£ÌÔ¹Ø×¢µÄÒòËØÒ²¸÷²»ÏàÍ¬£ºÄÏ²¿µØÇø¿ç¾³Íø¹ºÓÃ»§¸ü¿´ÖØ“ÊÇ·ñÎªÕýÆ·”£»ÄÏ±±²¿µØÇøµÄ¿ç¾³Íø¹ºÓÃ»§±ÈÖÐ²¿µØÇøµÄ¿ç¾³Íø¹ºÓÃ»§¸üÖØÊÓ¼Û¸ñ£»¹ãÎ÷¡¢½Î÷¡¢Î÷²ØÈý“Î÷”Ê¡·Ý¸ü¹Ø×¢ÔË·Ñ¼°¹ØË°¡£
ÄÏ²¿±±²¿º£ÌÔµÄ²úÆ·Ò²¸÷ÓÐËùºÃ£ºÄÏ·½µÄ¿ç¾³Íø¹ºÓÃ»§¸ü°®ÃÀ£¨ÊÇ¹ºÂò»¤·ôÃÀ×±ºÍ·þÊÎÐ¬Ñ¥µÄ¼¯ÖÐÊ¡·Ý£©£¬±±·½µÄ¿ç¾³Íø¹ºÓÃ»§¸ü¶®ÑøÉú£¨ÊÇ¹ºÂò±£½¡Æ·µÄ¼¯ÖÐÊ¡·Ý£©¡£
Æ·Àà·½Ãæ£¬·þ×°¡¢Ð¬Ñ¥ÊÇ2016ÄêÑÇÂíÑ·º£Íâ¹º×îÊÜÖÐ¹úÏû·ÑÕß»¶ÓµÄÁ½´óÆ·Àà¡£Ä¸Ó¤ºÍÃÀ×±±íÏÖÓÈÎªÁÁÑÛ£¬·Ö±ðÓÉ2015ÄêµÄµÚ8¡¢9Î»³É¹¦õÒÉí2016ÄêµÚ3¡¢4Î»¡£¿´À´£¬Ëæ×Å¹ú¼Ò¶þÌ¥Õþ²ßµÄ¿ª·Å£¬Å®ÐÔ¶Ô¹ºÎïÆ·ÖÊÐèÇóµÄÈÕÒæÔöÇ¿£¬¶¼¼«´óµØÓ°Ïì×ÅÕû¸öº£Íâ¹ºÆ·ÀàµÄÅÅÃû¡£
½ñÄêµÄ×îÊÜ»¶Óº£Íâ¹ºÆ·ÅÆÅÅÐÐ°ñÓë2015ÄêÏà±È±ä»¯¼«´ó£¬³ýÁËCK¡¢Comotomo¡¢ÉÅÄ§Ê¦¡¢CrocsÈÔÔÚ°ñµ¥£¬ÆäËû6Î»¾ùÎªÐÂ½úÇ°Ê®°ñµ¥µÄº£Íâ¹ºÆ·ÅÆ¡£Í¬Ê±£¬ÕâÊ®´ó×îÊÜ»¶ÓÆ·ÅÆÈ«²¿À´×ÔÄ¸Ó¤ºÍÊ±ÉÐÀàÆ·ÅÆ£¬ÔÙ´ÎÓ¡Ö¤ÁËº£ÌÔµ³ÃÇµÄ¶ÔÄ¸Ó¤¡¢·þÊÎ¡¢Ð¬Ñ¥µÈÆ·ÀàµÄ¹ºÂòÒâÔ¸×îÇ¿¡£
×îÊÜÖÐ¹úÏû·ÑÕßÇàíùµÄ¿ç¾³PrimeÉÌÆ·°üÀ¨À´×ÔÑÇÂíÑ·ÃÀ¹úµÄDdrops Baby D3µÎ¼Á¡¢Bad Air SpongeÎüÊÕÒìÎ¶¿ÕÆø¾»»¯¼Á¡¢ÉÅÄ§Ê¦FoogoÕæ¿Õ±¡¢L’il CrittersÐ¡ÐÜÈíÌÇ¡¢ÓñÀ¼ÓÍÐÂÉúËÜÑÕ½ð´¿ÃæËª£¬ÒÔ¼°À´×ÔÑÇÂíÑ·Ó¢¹úµÄµÂÁúÃÔÄãMe¿§·È»ú¡¢·ÉÀûÆÖµç¶¯ÑÀË¢ºÍ±ê×¼ÑÀË¢Í·¡¢Å·ÀÖ-B Genius 8900 µç¶¯³äµçÑÀË¢ºÍÆäÀÖEdgewickÄÐÊ¿ÐÝÏÐÐ¬¡£
Ó¢¹úÕ¾ÊÜ»¶Óµ¥Æ·
ÃÀ¹úÕ¾ÊÜ»¶Óµ¥Æ·
²»Í¬ÐÇ×ùµÄº£ÌÔµ³ÃÇµÄº£ÌÔÌØÕ÷µ±È»Ò²²»Í¬¡£×î°®ÂòÂòÂòµÄÊÇÒ»Ö±±»ÈÏÎªÎÂÈá¹Ë¼ÒµÄ¾ÞÐ·×ù£¬¾ÞÐ·×ù±¦±¦ÃÇÎÞÂÛÊÇÔÚ“º£ÌÔ»¨·Ñ×Ü¶î³¬¹ý1ÍòÔª”¡¢“Ã¿±Ê¶©µ¥»¨·ÑÔÚ5000ÔªÒÔÉÏ”ºÍ“ÔÂ¾ùº£ÌÔ7´ÎÒÔÉÏ”ÅÅÃû£¬¶¼ÊÇµÚÒ»£¡
ÌìÐ«×ù¶ÔÔË·Ñ¼°¹ØË°ÎÊÌâ×îÎª¹Ø×¢£¬ËûÃÇÉÆÓÚÕÒµ½¿ç¾³ÔË·Ñ×î»®ËãµÄÉÌÆ·£¬ÈÙµÇ“×î¾«Ã÷µÄÐÇ×ù”¡£
Ê¨×Ó×ùºÍË«Óã×ù¶Ôµ½»õÖÜÆÚÎÊÌâ×îÎªÔÚÒâ£¬»ñµÃ“×î½¹ÂÇµÄÐÇ×ù”³ÆºÅ¡£
½ðÅ£×ùÔòÒÔÂòµÄ¶«Î÷×îÊµÔÚ¶øÔÙ´ÎÖ¤Ã÷ÁËÆä¶Ô½ðÇ®µÄ¿´ÖØ£»×îÊ¡Ç®µÄÐÇ×ù³ÆºÅÔò±»·çÒ»°ãÆ®ºö²»¶¨µÄË®Æ¿×ù±¦±¦ÃÇ£¡
ËäÈ»º£ÌÔÈºÌåÕûÌåÇ÷ÏòÄêÇá»¯£¬µ«²¢²»ÒâÎ¶×ÅÀÏÄêÈË¾Í±»º£ÌÔÊÀ½çÅ×ÆúÁË¡£ÔÚÕâ´ÎÊý¾Ýµ÷ÑÐÖÐ£¬60Ëê¼°60ËêÒÔÉÏµÄÀÏÄêÈËµ¥±ÊÏû·ÑÔÚ5000ÔªÒÔÉÏµÄÕ¼±È×î¶à£¡¹ûÈ»£¬Ò»É½»¹±ÈÒ»É½¸ß£¬ÀÏÄêÈË¶çÆðÊÖÀ´ÍêÈ«²»åØ¶àÈÃ°¡£¡
Ò»°ëÒÔÉÏµÄÄÐÐÔÏû·ÑÕßÊÇÍ¨¹ý“µ¼¹ºÍøÕ¾”À´Ñ¡Ôñ¿ç¾³Íø¹ºµÄÆ½Ì¨£»¶ø¶ÔÓÚÅ®ÐÔÀ´½²£¬±»Ç×ÓÑ°²ÀûÔòÊÇÒ»¼þ×îÎªÐÒ¸£µÄÊÂÇé£¬“Ç×ÓÑÍÆ¼ö”ÊÇ½ü60%Å®ÐÔÏû·ÑÕßÑ¡Ôñº£ÌÔÍøÕ¾µÄ¹Ø¼ü¡£
×ÛºÏÆÀ·Ö£º8.07 ·Ö
ÔÆÄÜÁ¦£º8.1 ·Ö
ÓªÒµ¶î£º480ÒÚÃÀÔª[2011]
ÔÆ·þÎñ£ºAmazon EC2