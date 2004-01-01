猪八戒进军产业互联网，推天蓬网服务中大型企业

在28日举办的10周年战略发布会上，猪八戒决定将在产业互联网市场进行深入，打造专业的产业互联网服务平台。

CNET科技资讯网 12月29日 北京消息（文/齐丰润）： 猪八戒网自创始以来便定位服务众包平台，服务了众多中小型企业。经过10年的发展，猪八戒又有了全新的业务理念和商业规划，因此在28日举办的10周年战略发布会上，猪八戒决定将在产业互联网市场进行深入，打造专业的产业互联网服务平台。

此次发布会以“八戒十年 数据互联”为主题。猪八戒网发布了“互联网+”中国中小企业活跃度指数报告，分享大数据下的平台服务商业模式，及大数据推动下的猪八戒网发展战略。

据介绍，十年来猪八戒网已为超过120万家企业取名、为超过200万家企业进行品牌设计、为超过120万家企业提供商标机版权服务，实现了600+种服务类目，超10亿次用户商机匹配，2000多万次交易撮合。如今猪八戒网平台上的雇主已经遍布全球25个国家和地区，平台服务商超过1300万家，年交易额在2015年达到了75亿，市场占有率超过了80%。

而在取得如此成绩之后，猪八戒网的影响里也不断上升，从最初的中小微企业服务的平台，到逐渐吸引了大中型企业和机构入驻，面对企业及用户越来越多源的服务需求，猪八戒也决定做出改变。

猪八戒网创始人兼CEO朱明跃在发布会上宣布，2017年，猪八戒将正式推出天蓬网。他表示，业务分拆后，猪八戒网主打服务品类的多样性、多元化，团结和带领更广泛的专业人才和企业，为企业提供一站式服务。天蓬网主打中高端服务，满足大中型企业的服务需求。猪八戒网以个人和小微服务商为主，主要靠产品驱动；而天蓬网以企业服务商为主，靠运营驱动。

针对这一分拆战略，为整合更广泛的服务行业专业人士和机构资源，猪八戒网还推出天梯计划和天鹰计划。据了解，天梯计划致力于培育千万、百万以及十万级的品牌服务商，而天鹰计划侧重大学生创业的扶持。

战略的变更也带来了商业模式的升级，朱明跃表示，升级后的猪八戒网的商业模式将正式进入3.0时代，与之前的1.0、2.0时代不同，猪八戒将不再以向买卖双方收取“过路费”为主，而是将在用户大数据的海洋里掘金，拓展为交易免费，延伸服务收费的模式。

2016年，大数据成为了驱动产业的新动力。在这十年间，猪八戒网积累了大量的数据，而现在就是这些数据创造价值的时候了。依托服务交易大数据，猪八戒网接下来将从行业解决方案到区域产能匹配，实现从基础交易配对服务到纵深系统服务。同时，通过数据化链接生态，猪八戒网围绕企业服务交易打造平台型生态系统。在深入产业互联网方面，猪八戒网将借助大数据，深耕行业，搭建服务平台生态。一方面，通过行业解决方案实现产能匹配。另一方面，布局线上线下形成生态闭环。

朱明跃表示，未来十年，平台将展开分层运营计划，并开启用户运营计划，通过大数据挖掘服务型企业效能，借助资本助力产业链条，在猪八戒网和天蓬网两个平台互补、互相推动下，打开中国产业互联网的入口。