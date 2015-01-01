机顶盒里加度秘，百度说要改变人们看电视的方式

在用户每天面对成百上千个电视节目而无从选择时，百度将度秘加入到了电视机顶盒当中，与中信国安广视联合推出G-1智能高清机顶盒，让广电+人工智能成为用户的新选择。

CNET科技资讯网 12月27日 北京消息（文/齐丰润）： 关于人工智能的应用，对于许多普通人来说已不再是触及不到的话题，比如最常见的语音识别、图像识别等等，都已经应用到了我们的生活当中。微软小冰、小娜、苹果Siri、购物网站的智能客服等等，我们身边可以看到形形色色的人工智能的应用。

而电视作为家庭大屏交互的入口，百度觉得是时候用人工智能为它做一些改变了。在用户每天面对成百上千个电视节目而无从选择时，百度将度秘加入到了电视机顶盒当中，与中信国安广视联合推出G-1智能高清机顶盒，让广电+人工智能成为用户的新选择。

在百度看来，科技技术发展至当下，但是人们使用电视的习惯却未曾得到改变，每天需要从几百个电视台，几百个点播频道，几百个电视应用中的千万影视资源中找到想看的节目，这样的操作实在是太繁琐了。因此百度将人工智能技术结合到机顶盒中，用户只须通过语音与度秘对话，即可轻松享受查找影片、搜索资料、点播、天气查询、预约提醒等实用智慧服务。

百度度秘总经理景鲲表示，人工智能将带来无限可能。对话式交互将成为下一种搜索形态，度秘作为人工智能助手，可以通过自然语言的交互方式平等、便捷的为用户提供秘书化服务。用人工智能技术为合作伙伴赋能，为用户提供最便捷的产品体验。

据介绍，在此次合作之前，度秘就在多个领域中得到应用。今年4月，度秘化身肯德基智能员工，为用户提供点餐服务。高考期间，度秘为近500万考生及家长提供支持，响应高考服务请求超过3000万次。里约奥运会期间，度秘化身“首个人工智能机器人解说员”，为用户实况解说多场热门篮球赛。而目前度秘已经具备语音唤醒、语音播报、应用控制、感情陪伴、链接3600行、索引全网信息、日程管理，7大类目，70多种功能。

其实，国安广视之所以选择和度秘进行合作，主要是因为度秘可以将智能交互能力植入到智能设备之中，不仅简单便捷，同时还可以让用户降低获取信息的门槛。同时，度秘的引入也可以培养用户的使用习惯。

百度首席科学家吴恩达在演讲中说道：” 在互联网行业人工智能的价值已经非常明显，可以看到科技行业也越来越多地使用人工智能，我觉得传统行业在未来几年也会越来越多的使用人工智能。今天，百度度秘与国安广视可以实现互补，所以我希望能把应用的技术和内容直播平台放在一起。”

吴恩达还表示，度秘的优势在于人工智能相关的技术积累和技术实力、在软硬件结合上的研发能力，以及整个百度背后的通用信息和服务能力。通过百度的人工智能的技术，把国安广视的直播资源以智能交互形式展现给广大用户，使得大屏场景下的用户体验显著提升。