“新制造”怎么新？阿里说要把云计算和人工智能加到其中

而作为5个新的组成之一，新制造在“中国智造2025”的背景之下，也成为了阿里巴巴下一步的发力重点。在15日的广东云栖大会上，阿里云表示将会把人工智能ET与制造业相结合，助力中国制造业智能化的转型升级。

CNET科技资讯网 12月19日 北京消息（文/齐丰润）： 今年10月份，马云在杭州的云栖大会上提出了5个新——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源。而且他还表示，未来，这5个新将成为影响中国、影响世界，乃至影响所有人的元素。

而作为5个新的组成之一，新制造在“中国智造2025”的背景之下，也成为了阿里巴巴下一步的发力重点。在15日的广东云栖大会上，阿里云表示将会把人工智能ET与制造业相结合，助力中国制造业智能化的转型升级。

云计算+人工智能，打通制造业转型壁垒

制造业的转型升级明林的最大壁垒在哪里？华中数控董事长陈吉红认为中国企业在数字化转型中最大的不足就是信息化应用的不够深入。在他看来，中国企业在信息化应用方面存在着明显的短板，采集到的数据有限、数据之间不互通，成为了信息孤岛，正是这些信息间的壁垒制约了中国企业转型速度。

波士顿咨询在《工业4.0——未来生产力和制造业发展前景》的报告中指出。“基于云计算为社会带来的强大计算能力，人工智能将为中国制造业带来25%的生产效率提升，创造额外附加值6万亿。”因此，除了云计算所能解决的信息壁垒之外，人工智能也将成为阿里云与制造企业下一步相结合的重点。

对此，华中数控与阿里云宣布合作，将针对云计算、大数据、物联网等多个领域，推动制造装备从“数控一代”向“智能一代”升级。对于ET的应用，阿里云副总裁喻思成表示，“阿里云ET下一步将应用到制造业中，用大数据AI技术协助企业分析生产过程中的全链路数据，实现生产效率提高、库存周转率提高、设备使用效率提升等目标。”

除了实现工厂的数据化，云计算还为企业内部实现快速创新提供了基础。今年5月，徐工集团与阿里云达成战略合作，共同搭建国内首个“工业云”平台。吉利汽车也在利用阿里云的大数据人工智能技术，设计更符合用户“口味”的产品和服务，未来这一项目还将成长为“吉利大脑”，让吉利可以对市场、研发、制造做实时决策。

全球化部署再发力

发展至当下，全球化部署已经成为了阿里云的重要战略之一，摩根士丹利发布报告表示，2016年中国公共云市场份额约20亿美元，其中阿里云占据约50%市场份额，因此全球布局的加速化，对于阿里云来说也有着重大的意义。

阿里云已正式开放日本区，同时面向日本用户的官网也正式上线。这是阿里云在本月内开服的第四个海外数据中心。喻思成也表示，阿里云将让“飞天系统”与数据中心布局走向世界。在国际市场竞争中，喻思成认为，阿里云的优势在于自主研发的云计算底层底数体系，并且在安全、人工智能和企业级互联网架构方面有独特的优势。

在全球化的云计算基础设施布局之下，如大疆、大拿等中国企业可以使用阿里云的服务来支撑全球业务发展。目前，雀巢、莎莎、新加坡邮电、Teridion等国际企业已采用阿里云的海外云计算服务开展全球业务。

竞价实例普惠用户

对于许多云服务用户来说，价格绝对是考虑的重要因素之一。在产品层面，阿里云宣布推出“竞价实例”，该产品充分利用云计算的规模效应，客户将有机会用低至平时1折的价格做灵活的小时级短期计算，首批产品将定向邀请使用。

同时，阿里云还针对新用户推出了“免费套餐”，获得邀请码的型用户，可在半年之内免费试用30余款云产品，而阿里云也希望通过这样的措施已达到加速普及云计算技术的目的。降低云计算的使用成本是阿里云长期的策略，阿里云宣布新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库全系调价，平均降幅20%。云服务器独享实例最高降幅30%。

对此，喻思成表示，“降价的目的并不是为了打价格战，因为这对谁都没有好处。相反，整个价格下降的过程是会替代传统IT，普及中国市场的一个过程。这在美国也发生过，性价比提高价格下调，能够对传统的IT产生剧变的过程中参加达到市场化的普及。”