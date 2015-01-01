挑战与机遇并存的物联网2016年十大现象

2016年对物联网来说是更重要的一年，厂商们开始了解到他们在市场中的位置，并围绕他们的渠道平台在物联网领域部署战略。除此之外，客户们也开始看到物联网设备带来的机遇——更重要的是安全方面的挑战。

CNET科技资讯网 12月19日 北京消息（文/编译）：据IDC预测，2020年物联网市场的规模预计将突破1.7万亿美元。2016年，渠道公司和厂商通力让这个惊人的数据变成现实。

去年，很多厂商推出了物联网，并在连接应用方面加强了投资——例如IBM宣布将投资30亿美元用于开发物联网相关的云服务和软件。

然而，2016年对物联网来说是更重要的一年，厂商们开始了解到他们在市场中的位置，并围绕他们的渠道平台在物联网领域部署战略。除此之外，客户们也开始看到物联网设备带来的机遇——更重要的是安全方面的挑战。

下面就是2016年最大的物联网事件：

10、分销商继续构建物联网实践

如果2015年对英特尔和IBM这样的厂商来说是发布全新物联网平台的一年，那么2016年就是分销商抛出这些物联网产品的一年。

例如Tech Data在7月推出了新的物联网实践，专注于聚合来自不同垂直行业——例如制造业、物流业、零售业和智慧城市——不同厂商的不同厂商。

其他分销商们也加强了他们围绕现有物联网实践的战略，例如Avnet在10月以9.08亿美元收购英国分销商Premier Farnell在，以加强自己的物联网实践。

9、厂商加强物联网产品战略

2016年，很多技术公司首次展示了他们设计旨在更容易、更安全地在家庭和工作场所部署这些物联网设备的产品。

5月，Amazon推出了AWS IoT Button，集成了Amazon Dash硬件，这个AWS IoT托管云平台让连接设备可以轻松且安全地与云应用及其他设备进行交互。这款产品针对那些刚开始使用AWS IoT、AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon SNS以及很多其他AWS服务、而不用编写专门代码的开发者。与此同时，英特尔在8月的开发者大会上推出了Joule平台，这以及一个针对物联网应用开发的模块，可以将高性能模块上系统打包到一个低功耗的封装中，这让用户可以把理念原型投入生产，只花费很少量的时间和开发成本。

8、厂商联合起来推动物联网

厂商们正在合作为云和统一通信等不同市场中的渠道合作伙伴提供联合的物联网解决方案。

9月，思科和Salesforce合作共同开发和共同推广多款新的联合产品，将他们在协作、物联网和联络中心的平台与Salesforce Sale Cloud、IoT Cloud以及Service Cloud产品结合起来。

与此同时，英特尔和Google在11月宣布双方将致力于把更多客户推动到云中，集成他们各自的软件和硬件能力，更好地支持容器管理、机器学习和物联网工作负载。双方的战略联盟不仅会专注于技术集成，而且还有联合推广以及对渠道的教育。

“未来几个月你还将看到有越来越多的‘物’，云领域之外的云服务提供商功能不断扩大，涉及到一些本地和设备级的集成，”英特尔物联网部门副总裁Jonathan Ballon表示。

7、运营技术是物联网厂商下一件大事

2016年，厂商们开始意识到运营技术和构建自动化将在物联网方面扮演的关键角色，并通过合作和收购构建他们自己的运营技术能力。

为工业物联网网关提供芯片的英特尔，一直在寻找运营技术公司——例如KMC Controls，这家公司与主要的运营技术解决方案提供商合作，帮助构建自动化和实施工业物联网。

“相比那些大型SI来说，运营技术厂商正在以更快的速度获得更多的关注，因为他们带来了这个运营技术环境的主要知识。”

思科也涉足运营技术，在11月宣布一项战略，思科将与物联网制造商合作认证他们可采用思科网络的设备。

6、电信厂商深入物联网领域

2016年电信厂商急于扩大他们在物联网市场的份额。特别是Verizon，大力投资他们的物联网平台ThingSpace——首先是以24亿美元收购移动管理公司Fleetmatics，以及收购智能LED照明初创公司Sensity Systems。除了收购之外，Verizon还与高通合作，将他们的平台集成到高通的低功耗调制解调器中，为更广泛的物联网产品提供服务。

AT&T方面，一直在加强自己的物联网战略，推出了一款新的车辆和移动人力管理产品AT&T Fleet Complete，面向AT&T Partner Exchange成员。

5、厂商通过研究、投资初创公司下注物联网市场

很多厂商都通过承诺给物联网研究投入资金、资助初创公司以及扩大合作伙伴生态系统来深化他们在物联网方面的投入。

SAP在9月承诺未来5年将投资22亿美元加速物联网解决方案组合，增加销售和市场推广，扩大合作伙伴和初创公司生态系统。6月，三星表示将在未来4年投入12亿美元用于物联网相关的研究和初创公司，再次强调三星对物联网这个利润丰厚的市场的重视。10月，IBM宣布将投入2亿美元在慕尼黑为自己的Watson物联网业务创建一个全球总部，这将成为业界首个认知物联网实验室的所在地。

4、收购、收购……越来越多的收购

2015年很多厂商都希望以最好的方式利用物联网，2016年则有越来越多的厂商开始打开他们的钱包，以实际行动构建他们的物联网平台。

思科在2月以14亿美元收购Jasper，后者是思科的物联网服务平台合作伙伴，可以跨连接设备实现管理服务的自动化，让企业创建新的业务模式。

此外Verizon今年也在物联网上投入了大量资金，在8月宣布以24亿美元收购车辆和移动管理公司Fleetmatics Group。这家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司以其面向中小型企业客户的GPS追踪产品、服务和软件平台而知名。

3、厂商宣布裁员、重组以优先执行物联网战略

2016年，有很多厂商开始通过裁员和重组，重新聚焦物联网，把物联网作为他们优先的战略。

英特尔在6月宣布全球裁员12000人——大约是员工总数的11%，作为其整体重组计划的一部分，英特尔首席执行官Brian Krzanich表示，将加强物联网和云业务的销售，减少对PC市场的依赖。

接下来，思科在8月宣布将进行重大重组，投资优先领域例如物联网和云。作为该计划的一部分，思科将裁员约5000人，大约是全球员工的7%。

2、渠道在物联网市场中扮演更重要的角色

随着经销商、系统集成商和独立软件厂商开始了解到该市场的机会和好处，渠道成为物联网市场的前沿。一些渠道合作伙伴甚至开始从物联网市场中赚钱。根据对CRN Intelligence对241家解决方案提供商的调研，有26%的受访者表示，他们公司的收入中有超过11%是来自于物联网相关的产品和服务，有12%的受访者表示目前他们的收入中有12%来自于物联网。

就厂商来说，他们也意识到渠道合作伙伴在定制化和集成解决方案中扮演的关键角色。根据ABI Research的一份研究，厂商们开始更有战略性地扩大他们的合作伙伴计划，把VAR和系统集成商纳入他们的物联网战略中。

1、安全问题：物联网设备遭遇DDoS攻击

10月21日，一次通过脆弱的物联网设备发生的安全漏洞震动了整个物联网行业。

DDoS黑客利用网络摄像头、路由器和视频录像机等消费者连接设备攻击了Dyn, Inc.的服务器，到股指超过1200个网站服务中断——包括Twitter和Netflix。

这次DDoS攻击暴露了很多物联网设备安全漏洞背后的风险，很多解决方案提供商呼吁制造商加强连接产品的安全措施。

这次攻击还导致制造商杭州雄迈展会了使用其电路板和其他组件的网络摄像头——这次攻击利用了其中一种设备。