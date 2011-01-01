亚马逊公布2016年度阅读榜单和趋势报告 

今天的我们到底读什么、怎么读？近期，亚马逊整合了纸质书和电子书大数据，发布2016年阅读榜单和趋势报告。

CNET科技资讯网 12月19日 北京消息（文/周雅）：数字化时代，快餐式、跳跃式、碎片化的“浅阅读”越来越成为一种大众现象，不能否认，信息垃圾也越来越多，人们大多喜欢读流行书、看时兴信息，那么今天的我们都在读什么？近期，亚马逊整合了纸质书和电子书大数据，发布2016年阅读榜单和趋势报告。

2011年是乔布斯之年，2012年心理励志类书籍大热，2013年国产少儿系列读物热销，2014年社会热点带动阅读，2015年刮起了影视剧热——自2004年进入中国，亚马逊中国已经连续12年发布年度纸质书排行榜和阅读趋势报告。“2016亚马逊中国年度阅读趋势报告”涵盖图书、作家、Kindle电子书和阅读城市四个维度，总共五个榜单，包括两大年度图书榜——“年度纸质图书畅销榜”和“Kindle年度付费电子书畅销榜”、两大作家榜——“年度纸质图书作家榜”和“Kindle年度付费电子书作家榜”以及 “年度挚爱阅读城市榜”。

《岛上书店》、《解忧杂货店》、《这么慢，那么美》位居“年度纸质图书畅销榜”前三甲，“Kindle年度付费电子书畅销榜”的前三名则是《解忧杂货店》、《三体全集》和《无声告白》；作家榜中，“年度纸质图书作家榜”的前三分别是东野圭吾、加·泽文、贾平凹；“Kindle年度付费电子书作家榜”的前三则是东野圭吾、刘慈欣、伍绮诗。在“年度挚爱阅读城市榜”中，包头、淮安、金华位居前三位。亚马逊中国还根据2016年其线上纸质书及电子书的销售数据与受欢迎程度，揭晓并颁发了亚马逊中国独具创意的两大奖项，分别是 “2016亚马逊中国年度纸电同步先锋奖”和“2016亚马逊中国年度新锐作家”。

2016亚马逊中国年度书榜：

《解忧杂货店》持续热销，并带动东野圭吾的其他作品热卖。

自2014年出版以来，《解忧杂货店》已连续三年进入亚马逊中国纸质书以及Kindle付费电子书榜的前十，更是在2015年和2016年连续两年夺得Kindle年度付费电子书畅销榜的冠军。在《解忧杂货店》持续热销的带动下，该书作者东野圭吾的其他作品与往年相比也均有不俗的表现，如《白夜行》分别位列纸质图书畅销榜的第16位以及Kindle年度付费电子书畅销榜的第8位，《嫌疑人X的献身》也分别进入纸质图书畅销榜以及Kindle年度付费电子书畅销榜的前50。同一作家的书籍在纸质书和电子书畅销榜中都有如此出色的表现，在近几年来较少见。

社会热点推动阅读潮流化，热门影视剧、雨果奖等带动相应图书热销。

纵观2016亚马逊中国年度纸质图书畅销榜和Kindle年度付费电子书畅销榜，社会热点对阅读趋势的影响显著。其中，热门影视剧对原著图书的拉动效应明显，例如2014年出版的《从你的全世界路过》，因其同名电影的热映，该书今年再次热销，分别位居纸书和电子书畅销榜的第12和10位。纸书榜中的《天才在左疯子在右》、《查令十字街84号》，Kindle付费电子书榜中《欢乐颂》、《余罪》等都是受影视剧热映的影响而冲入年度榜单的前20。除影视剧效应外，图书奖项对图书销售的拉动效应也不可小觑，去年刘慈欣的《三体》获得雨果奖之后，在2016年度榜中，《三体》分别位居Kindle付费电子书畅销榜的第2位和纸书榜的第28位。此外，在2016亚马逊中国年度纸质图书畅销榜中，杨绛先生的多部早年出版的著作也冲入榜单靠前的位置，其中《我们仨》位居排行榜第4位，《走到人生边上：自问自答》位居榜单38位。

2016亚马逊中国年度纸质图书畅销榜和Kindle年度付费电子书畅销榜，两大榜单前50的重复率仅为1/3左右，这也一定程度上反映了：读者会根据不同阅读介质而偏爱不同阅读内容。

纸质图书读者钟爱经典、散文、国学等慢读类图书热销。

这在一定程度反映了读者期望通过阅读散文、国学等慢读系列图书作为当下快节奏生活方式的一种调剂，其中于2016年7月出版的贾平凹的《自在独行》位居纸书榜的第5位，这也是近5年来散文题材书籍首次进入总榜的前十；其他位居亚马逊中国年度纸质图书畅销榜靠前位置且适宜慢读类的图书还包括《曾国藩家书》、散文集《孤独是生命的礼物》、《你心柔软，却有力量》等。此外，经典类书籍在2016年依然受读者追捧，例如《自控力》、《追风筝的人》、《百年孤独》、《活着》等均进入纸质图书榜单的前20，其中《自控力》已连续5年进入亚马逊纸质图书榜单前10，《百年孤独》连续6年进入亚马逊纸书畅销榜的前20。

套装书以及自我提升类书籍深获Kindle电子书读者的喜爱。

套装电子书成为很多读者在2016年的首选，在Kindle年度付费电子书榜前10名中套装书就有2部，分别是位居榜单第2位的《三体全集》、第6位的、《明朝那些事儿（套装全7册）》。此外，自我提升类电子书在2016年Kindle年度付费电子书榜中也占据了非常重要的地位，如分别位居电子书榜第9的《精进》、第21位的《跟任何人都聊得来》。

2016亚马逊中国年度作家榜

东野圭吾凭借《解忧杂货店》、《白夜行》等作品同时夺得年度纸质图书作家榜和Kindle付费电子书作家榜两个榜单的冠军。而根据Kindle电子书阅读完成率榜，东野圭吾的作品就占据了该榜单前5名中的4位。除了畅销书榜的作家外，系列书作家如大冰、王小波，虽然他们的作品未进入图书畅销榜的前十，但凭借其多本图书作品的综合表现，也冲进了作家榜的前十。

亚马逊中国连续第二年发布“新锐作家榜”，今年的新锐作家分别是采铜、胡辛束、曼曦、唐隐、杨熹文和王这么（排名不分先后）。这些作家在此前并不为读者所熟知，但均在近期出版了具有良好读者口碑和销售成绩的作品，其中采铜的《精进》位居Kindle年度付费电子书榜的第9位以及纸质图书新书榜的第7位，王这么的《大好河山可骑驴》一上市就跃升至亚马逊5月新书榜的前十。该榜单是亚马逊中国于2015年为关注图书行业新锐创作力量而启动的，依据作家作品年度总销量及月均销量等数据评选而出。这些新锐作家除获得亚马逊中国颁发的“2016亚马逊中国年度新锐作家”外，还与去年的新锐作家获得者艾力一起成为亚马逊中国首批“挚爱阅读”大使，与亚马逊中国一起推动全民阅读。

2016亚马逊中国“Kindle年度用户阅读趋势”解析

趋势一：付费阅读习惯逐渐养成，付费习惯有助于提升阅读完成率。

2016年，Kindle的用户数量增长迅速，相比2013年1月，截至2016年11月，Kindle的月活跃用户增长了四十余倍。随着数字阅读的普及和版权意识的提升，读者为优质内容付费的习惯正在逐渐养成。榜单同时还显示，付费中文电子书的阅读完成率是免费中文电子书的3倍。

趋势二：KU亚马逊电子书包月服务阅读方式受青睐。

KU亚马逊电子书包月服务在中国市场上线以来表现远超预期，在不到一年的时间里，以用户的注册数量计算，中国已成为继英国和美国之后的全球第三大市场，显著促进了中国读者对电子阅读的热情。同时，亚马逊中国数据显示，有超过三分之一的KU订阅用户是通过这个服务第一次开始阅读Kindle电子书。在使用KU亚马逊电子书包月服务90天后，用户的电子书平均下载量接近翻倍，阅读量增长近40%。

趋势三：纸电同步发展迅猛。

2016年，纸电同步被越来越多的出版机构接受，亚马逊2016年纸电同步的图书总量相比2015年增长了逾60%；同时，纸电同步也帮助图书接触到了更多的读者，在2016年实现纸电同步的图书与未实现纸电同步的图书相比，平均销售量多出一倍。例如，今年的新书《巨人的陨落》纸电同步后，其纸书和电子书的销售明显增长，在Kindle付费电子书畅销榜上排名第12位，纸书畅销榜排名第31位；而《无声告白》则分别排名第3和第6。

2016亚马逊中国年度挚爱阅读城市榜

今年，亚马逊中国首次整合纸质图书和电子书销售数据，根据各城市纸质书和电子书销售总量在该城市所有产品总销售量中占比，发布了2016年度挚爱阅读城市榜——阅读的偏爱区域化明显，其中广东热衷经管，江浙更看重育儿，而北方则偏爱社科；阅读城市榜前十分别是包头、淮安、金华、呼和浩特、兰州、乌鲁木齐、合肥、潍坊、温州和郑州；在这前十城市中，大部分城市均为二三线城市，也表明了阅读在二三线城市居民生活中所占据的重要位置。

1.包头——文艺与学术平分秋色的城市。在包头市2016年度畅销书籍排行榜的前十名中，有三分之一的书籍都与大学英语等级考试和全国计算机等级考试相关，其它书籍则多为《岛上书店》、《追风筝的人》和《解忧杂货店》等治愈系书籍和《活着》、《我们仨》、《平凡的世界》等经典文学类书籍。

2.淮安——钟情治愈励志类文学作品。与其它城市相比，淮安的读者对心灵治愈类的作品更加情有独钟。在淮安2016年度畅销书籍排行榜的前十名中，相关书籍占到三分之一。《好吗好的》、《从你的全世界路过》、《乖，摸摸头》等都是淮安读者钟爱的图书。

3.金华——最爱畅销书的城市。金华市的读者在阅读这件事情上非常紧跟潮流。在金华市2016年度畅销书籍排行榜的前十名中，有八本书籍都是与全国榜单前十名的书籍相同，包括一直热度不减的《岛上书店》、《这么慢，那么美》、《解忧杂货店》等。

4.呼和浩特——英语等级考试类书籍独占鳌头。在呼和浩特2016年度畅销书籍排行榜的前十名中，有四本书籍都与大学英语四级考试相关，占比远远高于全国其它城市的平均水平。除英语等级考试书籍外，其他畅销书籍如《这么慢，那么美》、《解忧杂货店》等也是呼和浩特读者钟爱的书籍。

5.兰州——喜爱考研教辅和外版小说。兰州除了热衷畅销书之外，对考研辅导类图书情有所钟，《肖秀荣强化三件套之3:考研政治命题人1000题》占据榜单第四名。除此之外，兰州读者对于外版翻译小说也很有偏爱，《岛上书店》、《解忧杂货店》、《无声告白》、《查令十字街84号》都均进入了榜单前十。

6.乌鲁木齐——对英语学习情有独钟。或许因为乌鲁木齐处在我国一带一路战略的重要位置，读者对英语学习情有独钟，《星火英语》系列英语辅导书占据前十榜单的半壁江山。

7.合肥——注重传统国学和教育。合肥非常重视教育并且对中国传统文化有很高的兴趣。在教育方面，从给家长的教育指南《郑玉巧育儿经·婴儿卷》、《西尔斯亲密育儿百科》到给孩子的中英双语儿童文学《棚车少年》，覆盖广泛。在国学方面，《苏东坡传》位列第一，《中国哲学简史》位列第八。

8.潍坊——热衷语文教育和围棋指南。潍坊的阅读品味符合中国传统文化的要求，语文教育类和围棋类书籍受欢迎。《老人与海》排名第5，《死活专项训练•从10级到5级》和《围棋经典死活3600题(初级)》两本围棋教学书分别排名第7和第9。

9.温州——爱绘本，注重儿童教育。在温州2016年度畅销书籍排行榜前10中，少儿书就有3本，其中有两本都是儿童绘本，包括位居榜单第2和第5的《欧美经典儿童绘本《套装共4册》、《欧美经典儿童绘本：你很特别》，榜单前十的其它少儿书还包括《皮特猫》。此外，温州还非常喜爱阅读电子书，在最爱Kindle电子书人均阅读城市榜上，温州位居第9位。

10.郑州——阅读的影视剧效应明显。在郑州2016年度畅销书籍排行榜前10中，有三本书均有同名影视剧的上映，分别是位居榜单第1、2和4位的《天才在左疯子在右》、《微微一笑很倾城》、《从你的全世界路过》。此外，今年的畅销书《岛上书店》、《解忧杂货店》、《追风筝的人》等也均进入郑州畅销书榜的前十。

此外，根据搜索关键词来看，经典依旧唱主角，热点引导阅读：

通勤、午后、睡前都会产生碎片化阅读：

亚马逊中国还联合人民日报客户端发起了基于亚马逊2016年畅销书榜的“原来你是这样的阅读者”的读者调查，在亚马逊中国2016年度书榜大热的《解忧杂货店》成为网友最喜欢图书，而“增长见识、学习新知识”则成为参与调查的网友2017年阅读的最主要目的。

2016亚马逊中国年度阅读盛典榜单及奖项

一、2016亚马逊中国年度纸质图书畅销榜

1.《岛上书店》

2.《解忧杂货店》

3.《这么慢，那么美》

4.《我们仨》

5.《自在独行》

6.《无声告白》

7.《皮特猫》

8.《自控力》

9.《天才在左疯子在右》

10.《追风筝的人》

二、2016亚马逊中国Kindle年度付费电子书畅销榜

1.《解忧杂货店》

2.《三体全集》

3.《无声告白》

4.《你一定爱读的极简欧洲史》

5.《一个人的朝圣》

6.《明朝那些事儿》

7.《岛上书店》

8.《白夜行》

9.《精进》

10.《从你的全世界路过》

三、2016亚马逊中国年度纸质图书作家榜

1.东野圭吾

2.加·泽文

3.贾平凹

4.杨绛

5.大冰

6.刘慈欣

7.蒋勋

8.加西亚·马尔克斯

9.罗敷

10.龙应台

四、2016亚马逊中国Kindle年度付费电子书作家榜

1.东野圭吾

2.刘慈欣

3.伍绮诗

4.约翰·赫斯特

5.王小波

6.当年明月

7.蕾秋·乔伊斯

8.加布瑞埃拉·泽文

9.大冰

10.胡赛尼

五、2016亚马逊中国年度纸电同步先锋奖

上海读客图书有限公司

杭州果麦文化传媒有限公司

天津湛庐文化图书有限公司

北京阳光博客文化艺术有限公司

北京凤凰联动图书发行有限公司

六、2016亚马逊中国年度新锐作家榜（排名不分先后）

采铜，代表作《精进》

胡辛束，代表作《我想要两颗西柚》

曼曦，代表作《图解一个人用英文去旅行》

唐隐，代表作《大唐悬疑录》

杨熹文，代表作《人生没有白走的路，每一步都算数》

王这么，代表作《大好河山可骑驴》