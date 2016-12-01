马云加入盖茨的“突破能源基金”，投资清洁能源和“突破科学边界”

20 多位全球最成功的科技、投资以及商业领袖日前共同成立了一期募资规模达到 10 亿美元的“突破能源基金”，用于投资初创公司。

20 多位全球最成功的科技、投资以及商业领袖日前共同成立了一期募资规模达到 10 亿美元的“突破能源基金”，用于投资初创公司。

这一期基金的投资对象公司，可以处于或服务能源、农业、交通、科技等各个行业，但其必须满足以下几个条件：

1）不带来任何温室气体或能够降低温室气体排放；

2）对突破能源联盟之外的其他投资机构或公司有商业价值，能够吸引到外部投资；

3）具备突破现有科学边界的能力。

总的来说，这些公司、它们的产品和技术必须和基金的名称一样，相较于现有的产品和技术足够有突破性。

基金的出资人大多都是商业、投资和政治名流，除了比尔盖茨之外，还有马云、杰夫·贝佐斯、风险投资人约翰·杜尔、温诺·科斯拉，以及热衷于投资和慈善事业的沙特王子阿拉维·本·塔拉尔等。突破能源基金是比尔·盖茨牵头成立的“突破能源联盟”旗下的投资机构，这个联盟的其他成员，还包括红杉资本中国基金沈南鹏、扎克伯格夫妇等等。这群围绕在盖茨身边的大佬们，身家总值超过了 1700 亿美元。

突破能源基金进行长远和高风险承受力的投资，投资年限为 20 年，以推动大规模的能源转型。这些出资人希望根本改变人类过往消耗能源的模式，从过度依赖不可再生、产生大量温室气体的化石能源（比如汽油和煤炭），转向可靠、可负担的清洁能源。

“涉及到能源的时候，人们会说你不能在满足需求、保护环境的同时获取获利，”马云说，“这个基金的建立融合了科技创新、科学知识以及改变能源市场所需要的投资人才。我们会共同提醒这个世界：有远见的想法能够创造精彩的世界。”

地球正在变得越来越不适宜人居。全球年平均气温每年的上涨幅度越来越高，据权威机构估计，按照现在的节奏估计，全球年平均气温和现在相比再提高 3.5 摄氏度仅需 10 年左右。

届时，人类食用的蔬菜无法在高温下存活；海洋中的浮游生物死亡，吸收二氧化碳能力降低，加剧温室效应，海水酸化杀死更多海洋生物；陆上生物同样无法幸免，比如蜜蜂将会灭绝，授粉断档导致植物大量灭亡，以植物为食物的动物也将灭绝；工业级的动物养殖和作物种植，也在产生着大量的温室气体。此外，大气层中的温室气体浓度之高，已经达到了一个永远无法通过地球气候运动而自行消解和降低的程度。人类自己是造成这一情况的罪魁祸首。

遗憾的是，在政治和经济势力的面前，气候和环保学家的话语权微乎其微。企业追逐利润最大化，政府则追求对现状的颠覆最小化，由政府和大企业牵头的能源、环保和气候变革，往往无疾而终或陷入循环往复的讨论。

而当责任落到了富有的全球领袖们的头上时，通过投资来促进可持续发展，是他们能够带来最大改变的途径。