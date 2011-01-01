由搜狐视频和博集影业联合出品的国内首部法医行业题材网剧《法医秦明》前天在北京举办热播庆功会，该剧在搜狐视频的播放量超12亿。

CNET科技资讯网 12月12日 北京消息：由搜狐视频和博集影业联合出品的国内首部法医行业题材网剧《法医秦明》前天在北京举办热播庆功会，该剧在搜狐视频的播放量超12亿。

看得出，该剧出品人之一，搜狐集团董事局主席兼CEO张朝阳对该成绩单相当满意，他认为《法医秦明》的热播是搜狐视频在一系列自剧作品中取得的初步成功，代表搜狐视频在内容创作方面将开始迎来全新进展。他开玩笑说，希望几位演员能够签到搜狐来，“只要跟搜狐合作，永远在线上。”会给他们提供全方位报道，一定不过期。张朝阳透露，《法医秦明》第二季、第三季还会一直演下去。“搜狐将会在技术、产品、内容制作上，让用户用低成本享受高质量的作品。”

张朝阳曾在今年3月搜狐客户端升级发布会上表示，搜狐未来会主打娱乐市场，搜狐视频作为一个全娱乐公司，“重金都投在了网络剧和文艺作品领域，综艺节目、自制剧以及美剧等都是投资的重点。”

面对井喷的网剧市场，搜狐视频自2014年开启“自制元年”，除《法医秦明》外，搜狐视频已推出了《亲爱的，公主病》、《无心法师》、《他来了，请闭眼》等多部自制网剧。

作为法医题材网络剧，《法医秦明》是搜狐视频2016年在自制剧领域的新尝试，于10月13日上线，因悬疑大胆的剧情、劲爆直接的重口味画面受到热议。截至会员可看的大结局播出时，搜狐视频总播放量达12亿；Bilibili视频网总播放量达1.47亿；微博总话题#网剧法医秦明#阅读量11.3亿，讨论量84.5万；子话题#法医秦明#、#法医秦明张若昀#、#法医秦明大结局#等共计阅读量11.3亿，讨论量127.8万，并多次登上微博话题榜和热搜榜单；《法医秦明》单日百度搜索峰值突破45万。

据网友评价，快节奏、轻体量、强情节的《法医秦明》是法医行业题材中的“瘦金体”，每个短小精悍的故事都由抽干了水分的干货环环相扣而成，情节突转处也不乏戏剧性的设计。

现场，饰演法医秦明的张若昀、饰演法医李大宝的焦俊艳与饰演刑警队长林涛的李现重组黄金三角：张若昀获颁“鬼手佛心毒舌奖”，焦俊艳获颁“机智人形警犬奖”，李现获颁“最萌长腿探长奖”。张若昀饰演的零度法医秦明的原型和作品原著作者——秦明本人也通过VCR为庆功会发来祝贺。

目前，搜狐视频的黄金会员已于12月1日迎来了《法医秦明》的大结局，非会员也即将在12月15日下周四迎来最后两集的更新。