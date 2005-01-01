11岁的百度知道要通过百家号的内容影响更多人

这是2005年成立以来，百度知道经历的三个阶段积累的成果。

CNET科技资讯网 12月9日 北京消息（文/周雅）：当你有一个问题，简单的日常搜索或许就能搞定，再不济也就是在网上通过问问题的方式等别人来答，但这种情况往往有不尽人意的地方，答案太少、答案不精确、答非所问等等，慢慢的，单一的问答、资讯形式的内容很难满足你的需求，于是，内容创业浪潮兴起，比如，BAT相继完善内容生态的布局，今日头条的头条问答、果壳旗下的付费咨询产品…不胜枚举。

已经11岁的百度知道早已经形成了完整的知识链条，并打算通过百家号释放内容势能。近期，百度知道召开2016年度知识盛典，发布话题讨论社区新平台——百度派。

这是2005年成立以来，百度知道经历的三个阶段积累的成果。

2005年到2011年，百度知道在PC端用最简单的问答方式，让知识、经验得到分享，积累了大量内容；第二个阶段，百度知道体系下诞生了一大批垂直细分领域的内容平台，2013年百度知道上线了知道日报（通过专业作者和机构为用户提供专业科普知识），2015年上线知道行家，2016年先后推出百度问咖（大咖一对一专属知识服务）、次元饭（UGC动漫资讯平台）、百度派（深度话题讨论社区）；第三个阶段就是现在，百度知道与百家号打通，沉淀的内容通过百家号分发到手机百度资讯流之中，实现内容与流量的协同效应。

在百度知识体系总经理徐贺的理解下，2016年是内容井喷的一年，在明年、后年都会有一个更爆发式的增长。这意味在上网时间所看到的内容，有很多再也不是输入一个问题就能看到的。

首先，百度认为用户对知识的探索已经不局限于线上和问答，更多的会关注如何能够从线下获得更多的知识。这个概念更类似于消费升级的概念，就像买东西一样，用户会开始关注内容是不是够高质。所以百度认为，当务之急，就是要发布百度派这个高质内容社区。

第二，有了高质量的知识，用户又会对垂类的细分市场的内容有更高的要求，所以百度知道从过去三年开始，已经在布局垂类的教育生态，包括教育类、医疗、母婴、二次元等等。

最终，高质内容必须要跟服务捆绑，所以就有了百度问咖，这是一个付费问答平台，面向的是创业者、大学生和职场新人，百度能提供的是技能学习、职业交换，最终实现知识共享经济。大咖在获得少量的咨询收益之外，也打造了个人品牌。

现在，百度知道旗下全部内容平台已经入驻百家号，开通了百度知道、百度经验、百度知道日报、知道大数据、问咖、次元饭、百度派等多个内容账号，通过手机百度资讯流，分享给更多人。目前，百度知道累计解决4.13亿个问题，累计产生超过1400万高质量问答，每天平均有3.8亿人次使用。

从今年开始，百度知识体系的野心是，要做中文互联网的知识分享平台和知识社区。

可以说，百度知道与百家号的打通，是从内容生产、内容分发到内容变现的循环，这个知识生态，也将给内容行业带来更多想象空间。