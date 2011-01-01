12月8日，第二届中国制造千人会（MIC1000 Summit 2017）在上海龙之梦大酒店隆重举行，会上，ZD至顶网宣布，中国制造万人大课堂正式启动，将每年一度的线下盛会，进一步升级成为365天无休的线上课堂。

CNET科技资讯网 12月8日 上海消息： 12月8日，第二届中国制造千人会（MIC1000 Summit 2017）在上海龙之梦大酒店隆重举行，会上，ZD至顶网宣布，中国制造万人大课堂正式启动，将每年一度的线下盛会，进一步升级成为365天无休的线上课堂。

制造业的数字化转型被认为是下一个经济增长的发动机。在中国，从《中国制造2025》，到供给侧改革，在新的经济形势下，中国制造企业面临重重挑战，既要在企业内部迎接新数字工业革命的浪潮，推动大数据互联网技术的融合和技术创新；又要在激烈竞争的市场环境中，探索新的商业机会，并借助资本市场的力量实现弯道超车。

为此，依托制造行业风向标的“中国制造千人会”，ZD至顶网再将这一平台进行升级，推出“中国制造万人大课堂”，打造中国第一的集学习、社交、推广于一体的制造人成长社群。

ZD至顶网总经理高飞表示，ZD至顶网深耕制造行业多年，对制造企业发展的痛点、难点有精准的把脉，在与制造企业共同成长的过程中，ZD至顶网希望聚集中国制造千人会平台化的资源优势，全面系统的梳理出适合制造业从业者的理论实践课程，与制造业用户抱团成长。

据悉中国制造万人大课堂将于2017年全面启动，从线上到线下无缝衔接。加入到中国制造万人大课堂的用户，可以在线观看专家视频公开课，参与技术沙龙现场聆听专家报告，走进企业实地学习考察，更能成为制造私董会成员，与专家和制造企业领军人物面对面交流。

作为新技术、新商业的知识媒体，ZD至顶网是中国业界最早的，也是最具影响力的商业科技媒体，中国制造万人大课堂是ZD至顶网在行业深耕的大胆实践，也是将媒体资源与行业深入结合的创新尝试，填补了知识媒体在制造领域的空白。

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