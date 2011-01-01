 科大讯飞林波：人工智能将为各行各业带来深刻改变

人工智能已然成为当下最火热的领域，随之而来的是人工智能越来越多的落地应用。对于智能制造领域来说，与人工智能的结合似乎也并不遥远了。在第二届中国制造千人会上，科大讯飞市场部副总经理林波就做出了“人工智能+ 未来以来”的主题演讲。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 人工智能已然成为当下最火热的领域，随之而来的是人工智能越来越多的落地应用。对于智能制造领域来说，与人工智能的结合似乎也并不遥远了。在第二届中国制造千人会上，科大讯飞市场部副总经理林波就做出了“人工智能+ 未来以来”的主题演讲。

林波在演讲中表示，“在未来人工智能时代，人工智能将会像水和电一样深入在我们生活方方面面，当他学习一个又一个人工专家知识之后，会给我们每一个行业带来深刻的改变。”

以下是林波演讲内容全文：

大家下午好，大家看到这段视频是目前中国人在全球做英文合成，代表全世界最高的水平。目前整个英文语音合成，我们已经把它做到4.2分，相当于什么概念呢？就是普通人像我这种普通话基本上是4分。超过4分基本上就已经可以达到专业播音员的水准，美国最好的主持人目前水平是4.5分，但是我可以非常开心的告诉大家，目前中文我们已经做到全球最好的4.5分，英文是4.2分，超过美国人和欧洲，而且印第语做到3.9分，超过了印度人。

到今天人工智能突然之间发展，已经到 真正爆发的前夜，到今天中国人在这块具体做得怎么样，接下来是我想重点和大家分享的。我们首先来看一下全球主流机构的认知和他们的观点，世界经济论坛2016年把人工智能预测为是未来十大新兴技术的TOP4，普华永道报告决定未来八大核心科技TOT1是人工智能。包括麦肯锡专门做了人工智能的报告。

麦肯锡做了预测，45%的活动可用当前技术自动化，CEO20%。科学杂志认为2045年，人工智能将会颠覆全球的就业率降低到50%。德钦也认为未来认知技术为代表的人工智能将会成为世界百强企业的标配。

目前深度神经网络底层核心技术的算法，现在已经是比较成熟。移动互联网有着庞大的分发能力，结合移动互联网源源不断反馈到后台的数据，可以让我们的深度神经网络持续地迭代和优化。好比是一滴水滴入到湖面，但当涟漪越来越大扩散到整个水面，最终用户，千万用户他们的感知就会越来越好。

人工智能具体是束之高阁的高科技，还是说可以走到寻常百姓家呢？基于我们的判断。

回过头来看一下人工智能三阶段，当时讯飞研究院院长在美国做报告提出来的。人工智能目前全球业界也非常认可对人工智能标准的评判。最开始的人工智能相当于运算智能，当我们的计算机具备超快运算能力和超大量存储能力的时候，1997年计算机战胜国际象棋大师，这是第一个阶段。第二个阶段是让计算机能够具备能听会说，能看会认的能力，不再是冷冰冰的机器。目前以讯飞为代表的中国人工智能企业，我们正在集中攻关第三步就是认知智能。让我们的机器或者终端具备类似人类的能力，感知、认知、决策、执行、逻辑推理、自主学习。

整个人工智能既然已经成为全注目的战场，这就决定我们的战场不是家里面，你不可以通过闭门造车觉得我的技术很牛，我们必须要拿到国际赛场上针刀实枪去PK。今年我们比赛是英文的故事集和小说风格的英文的比赛。这就要求我们的系统必须是具备绘声绘色，声情并茂的能力，参赛的队伍今年集合了全球最领先的这些企业和研究机构，IBM、名古屋、斯坦福大学、MIT等等全都参加了，今年英语我们照样拿了第一名，到今年我们已经是第11届的冠军。

再看一下语音识别，今年最新的比赛上，我们在七个单项上拿到全球最好的成绩。而且语音识别在2012年12月份年度发布会上，面向全场3000多人会场同步进行演讲者的声音转化成文字。前两天刚刚在北京开完发布会，我们当时展示了一家绚的技术，我在上面演讲，我说的是中文，屏幕上会实时同步翻译成英语、日语、韩语、藏语等等，接下来也会把世界上主流的语种全部都集成上去。

而且在语音识别领域，2015年我们是在德国宝马总部和美国的同行进行PK，当时是在车道100，车窗、空调全部开的情况下，可达讯飞语音识别系统综合识别率86%，美国同行是74%，高出整整12个点，这是有代差的，也是基于这些实打实技术的PK，奥迪、宝马、奔驰，包括雷克萨斯全系会标配讯飞的车载语音系统。包括同步转写，我们发现谷歌今年5月份也开始做了一个英文的撰写，可能是英雄略同吧。

机器翻译，2014年深度神经网络在机器翻译领域开始取得突破性的进展2014年12月份我们代表中国队参加国际口语机器翻译大，第一次参赛，拿下中文到英语，英语到中文双向冠军。这么多年以来，从汉语到英语的翻译，国际上做得最好的一直是被日本人所垄断，从英语到汉语的翻译，这么多年一直被美国人所垄断，2014年和2015年我们把这两个冠军全部多拿过来了。前两天讯飞发布会，我们不仅面向更多国家的语种，同时围绕国家一带一路会做及时语音发布。

刚刚说到翻译，既然要比人工智能那就要看我们在全球人工智能大赛上，我们的成绩如何。2016年可达讯飞参加国外的比赛，这个比赛被预测为未来会取代图灵奖的比赛。今年我们第一次参赛，而且拿下了第一名。要比的是什么呢？大家看一下这个例子，爸爸没法举起他的儿子，因为他很重，就让机器判断到底谁重。对于人类来说这是非常简单的，一眼就能看明白，但是要让机器具备常识推理认知的能力，其实让他未来学会类似人力最关键的一环，对机器来说一开始可能学的比较慢，一旦掌握了人类这套知识表示和逻辑推理之后，他的学习过程，他的成长的过程，绝对会比我们普通的专业从业者发展的更快。当你把我们三甲医院的医生最好的水平给到我们人工智能系统学习之后，当你把优质法官知识给到我们系统学过之后，我相信我们的系统未来给到人类的惊喜必将是会非常得大。

我们再来看一下这个比赛，KBP2016，这个比赛10月15号刚刚揭晓结果，讯飞依然拿了第一名。这个比赛类似于什么概念呢？原题是说美国大选期间，特朗普炮轰接布布什：伊拉克战争都是你哥哥的错！他要把这里面所有的图片和信息进行定位和分析分解，而且今年的比赛我们是中文、英语和西班牙语同时进行，讯飞依然是三个项目，我们是包揽了冠亚军。现在在美国跟伯克利大学，加拿大约克大学，一个是讯飞研究院自己组了代表队，还有约克大学联合实验室派了一个代表队，前两名都被我们拿下来了。

认知智能领域，目前还有最新的进展叫全学科阅卷，目前我们机器学习了人工专家500份试卷就可以自动的评判后面几十万份，几百万份试卷。大家说这个评判公正性如何，公平性如何，我可以非常负责任的告诉大家，在教育领域，别说是0.1分，甚至0.01分必须要经得起各个部门，用户家长的考验。我们目前可以看到的数据，我们的试卷，学生任意手写的英语作文，语文作文即刻义通过我们扫描识别成电子印刷体，同时机器就可以自动给他按照人工专家老师的标准给出相应的分数，同时会给出为什么他的分高，对每个句子会有一个判断。对作文的立意，主题思想会给学生推送相应的知识点，告诉他这个知识点，其实你掌握的还不错，比如你的二元一次方程，这个知识点可能你做错了，可能不是你二元一次方程知识点没有掌握，其实是你在学一元一次方程的时候，这个知识点就比较薄弱，这样就可以给学生非常精准的个性化精准推荐，同时告诉老师，这个班级哪些知识点我们是可以稍微放少一点的时间，但是这个知识点是我们班大部分同学做得可能都比较薄弱的，是我们要重点要关注的。

基于以上这些判断，在未来人工智能时代，人工智能将会像水和电一样深入在我们生活方方面面，当他学习一个又一个人工专家知识之后，会给我们每一个行业带来深刻的改变。

在这里跟大家简单分享一下目前发展数据。目前讯飞人工智能开放平台终端数8.9亿，日均使用次数30亿，这个数据增长是特别恐怖的，今年4月份习大大总书记到我们公司视察的时候，当时每天实时数据是15个亿，但是大半年时间里，这个数据的增长呈现了特别蓬勃的态势，这也和我们基于刚才全球的判断，人工智能时代已经逐步的来临，我们觉得是强相关的。

因为今天的会议主题是智能制造，基于目前人工智能的发展，我们和智能制造有哪些结合呢？我们觉得人工智能基于它的特性会给我们各行各业提供前所未有的创新舞台。简单的分享一下目前我这边了解的几个行业。比如说家居，不管家里面热水器、空调、微波炉、窗帘、台灯等等，目前有3000家以上创业合作伙伴开发各种基于人工智能的应用。

比如电视，现在主流电视厂商都在一块做，而且不只是让你满足声控电视这么一个浅层次的服务，我们会把后台比如语音玩游戏，语音娱乐前后端全部打通，让整个自然的交互更加的透彻。

比如说汽车，因为时间的关系就不具体分享了，大家可以关注一下市面上比较火的几款汽车都是刚刚集成了讯飞汽车语音。

目前中国已经非常明确提出了中国制造2025，可以被看作是未来中国制造很好的一个指南。那么我们就想，中国制造如果跟中国人工智能结合，把它们上升到并驾齐驱，同样国家高度的战略，是不是未来这个产业的驱动，对于这个产业的发展会有更大的空间。

目前在人工智能领域，我们在今年4月份深圳发布了《人工智能深圳宣言》，当时里面有很多制造型企业，比如京东、TCL当时都参与了，而且到2017年整个中国人工智能宣言的阵营将会大规模的扩大。目前我们面临的产业环境非常好，这是当时总书记去我们公司视察的照片。包括前些日子G20总书记专门提出了人工智能。

在前几次工业革命浪潮的时候，大家都说中国人很勤奋，为什么我们赚的钱不够多？我们很辛苦。回过头来会发现，很多情况下是因为我们在各个产业的核心主导权、话语权是缺失的，我们的核心技术，源头驱动跟欧美比，其实是有差距的但是在今天人工智能时代，至少目前我们可以非常清晰的判断到，中国目前在人工智能领域的积累和储备已经和欧美保持同步，甚至在很多方面我们是领先的。所以也是借这个机会希望后面跟制造业各位同仁们能够有一些更好的探讨，我们希望中国人工智能和中国制造在未来能够有更多携手合作的机会，我们也相信在中国用人工智能改变世界这不是一句空话，中国人做人工智能，我们可以做得更好，谢谢大家。