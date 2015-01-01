阿里范皓宇：互联网汽车会为汽车行业带来全新的用户价值

在第二届中国制造千人会上，阿里巴巴YunOS互联网汽车首席产品经理范皓宇就分享了他对互联网汽车这一新变量的看法。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 智能时代带来了造车运动的火热，传统汽车厂商的转型，新晋汽车厂商的杀入，都让我们看到了智能汽车火热的未来。对于互联网汽车这一新领域，它所带来的新变量能为汽车行业带来多少价值，这也是毋庸置疑的。

在第二届中国制造千人会上，阿里巴巴YunOS互联网汽车首席产品经理范皓宇就分享了他对互联网汽车这一新变量的看法，他觉得，“今天我开最好的豪车，里面最好的互联网感受是非常非常原始的。我们应当通过操作系统跟硬件跟底层结合，以及跟上层和应用数据生态结合，产生全新的用户价值。”

以下是范皓宇演讲内容全文：

大家好，今天我想跟大家分享一下我们对于汽车的思考，这个角度可能会比较不一样，很久以前，大家会觉得我做一辆车要让这个车性能好，这个车能给用户承载更多出行的感受。

我再两年以前接到这个案子说要开始做互联网汽车。相当于从零的角度规划一个新的产品。今年给大家分享一下我们对于互联网汽车的思考。

我们先说一下拥护和消费，刚才洛可可连总也说了，今天这些用户非常年轻，而且这些用户，在我理解起来，他们是伴随着互联网长大的，我是80后，已经老了，头发还没掉，但是基本上从我上初中开始接触电脑，接触互联网，不断发展。现在新的消费者和主流消费人群，对他们来讲，如果一个产品没有这些东西会觉得很奇怪。两年前我们思考汽车的时候，我们觉得现在汽车是一个焦虑。平时拿着手机很顺畅，但是上了车以后什么都没有了，开车我很焦虑，今天我们把一个人拖出了互联网，我们认为互联网分了三个阶段。

第一个阶段是PC时代的互联网，这个互联网是以浏览器为基础的，用户要上网，要先开机，开机以后等一段时间启动起来了，拨号，拿浏览器打开，通过网址导航和搜索进入互联网。

第二阶段是苹果揭开了移动互联网的大门，但我认为它不叫移动互联网，我们叫做无缝互联网，因为它真正让一个人无缝接入。

第三阶段是万物互联网。以前拿过一组数据，在四川省60%的追尾事故都是那个人看手机，这不是手机的错，也不是车的错，人也没错啊，这是今天手机跟车两个产品打架了。今天我们怎么理解车的场景和互联网场景怎么结合，这是我们最重要的切入点。

上面说的比较含蓄，是滞后的车内数字体验。说得不客气一点，今天我开最好的豪车，里面最好的互联网感受是非常非常原始的。除了车发生变化以外，购车之后软硬件和服务业发生很多元的变化。

针对这一点，我们会思考一下，我们认为今天所有的创新源自于对事物认知发生变化。今天如果说我们还是沿着这个思路去做，我们不会做他们，但是互联网汽车到今年7月6号发布，到现在为止已经成为了一个网红。今天用户去店里面取车不像以前我要看配置。这些变化一切源于我们一开始对事物的洞察。未来在汽车行业会发生三件事情。在两年以前行业认为有两件事情必然要发生，第一是新能源，第二个是无人驾驶。第三个方向当时我认为是互联网，但如果仅仅提这个方向是没有价值的，因为它不能指导你去做产品，今天我们反过来看，为什么要做新能源呢？所有做新能源车的人都认为，这个车不是交通工具，这个车是能源消耗品。它不断地消耗能源，我怎么样能够让它的能源消耗变得更加健康和绿色。

做无人驾驶的人，他们出发点是什么？像谷歌老大也说了，今天因为车祸，全世界死多少人，每秒都在死人。今天能不能让车自己来开，减少安全问题。第三点我们在思考，从互联网切入做汽车，到底这玩意是什么，我们认为它是一个生活的场景。

我这里讲两件事情，虽然我做互联网时间蛮长，但是要说句话，其实互联网我认为它并没有创造什么新的产品，在十年以前，我们有报纸，我们有邮箱，有电话，我们有很多很多产品。其实互联网干的事情是让这些产品更有效，而这些更有效最重要一点，他去思考今天人在使用这个产品之间的感受，把它变成场景。我这边第二个切入点，那么我问大家今天有那几个场景在普通人用的。首先有一个场景非常重要，就是带手机。在古代你会拿把扇子，到近代反正总有一个设备离你特别近，这是人天生的一个场景就是移动。第二个场景也是非常非常稳定的就是家里面的客厅，在古代的时候，可能是一个火炉在欧洲，在中国可能就是中堂大厅，慢慢发展为收银机，电视，现在可能是游戏机或者智能电视成为中枢，还有一个场景是非常非常稳定的就是快速移动的出行。

我们两年前进入这个行业，我们发现第一个场景和第二个场景已经发展非常非常好的状态了，生态蓬勃，什么都有了，但唯独有一个场景，汽车怎么看就像是一个小的监狱，人们在里面发现什么都连不上。特斯拉虽然提供了一块屏幕，但没有用，没有为用户带来价值，用户会把它关掉。再想象一下这些车是新能源了，成品也会降低。今天所有车企都是以驾驶人员为主体进行设计，如果你开的是无人车，你关注只是什么时候到目的地，可能会干很多事情。互联网汽车最重要的就是要做这个场景。

OSCAR，今天互联网飞速发展催生很多产业变得越来越快，越来越敏捷，当然大家加班也会越来越多。作为制造业的翘楚，面临着全新的契机。作为阿里巴巴而言，我们对于造车这件事情其实没有什么兴趣的，我相信每件事情有非常专业的人来做。如果我们胆大包天把车造下来这不太现实，但今天我们的能力是，能够让这些车企，不管是小的车企，还是大的车企，让他们的产品变得更好。我们通过操作系统，跟硬件跟底层结合，跟上层和应用数据生态结合，产生全新的用户价值。今天通过我们研究会发现，有一点很奇妙的事情，今天我们的车主在车上拿起手机的概率非常非常低，因为他拿起来不安全。这件事情怎么发生的呢我后面来分享。

先讲第一件事情，今天我们做了几个新的总结，第一个新叫新连接。永远在线，这意味着什么？意味着这个车所有状态和用户使用都是在线的，因为它给用户带来一种可能性，很多服务是通过云端下来的。说到永远在线，用户会问一个问题，你这玩意流量怎么办？然后我们在行业里面又提出一个标杆，我们提出了两句话：基础流量终生免费，增值类流量定向精准运营。今天你使用这辆车里面的升级服务，地图服务机账号、支付所有这些服务全部是免费的，相当于我们在制定车里面上网的标准。之前有两个人做过定义，第一个是PC，你接网线，每个月包月就好了，手机定义了移动上网策略就是流量嘛。但车里面怎么定义呢？目前我们在十一期间做了流量的，这个活动做完以后，稳定的用户自己每个月都会有充值行为，在车里面。当然我是说增量服务。

我们今天把车变成互联网的节点，把网络跟车和人联结在一起，但是进入车以后还有另外一块连接就是车里面的屏幕。第二块我们会通过整个系统将仪表盘和后视镜全部连接起来，对于用户来说，驾驶员最重要是仪表盘。第三件事情，我们将车内元器件串联在一起。再有是信息流转，场景穿梭。我们一开始规划的时候非常清晰认识到这个问题，今天用户出行一定是在家里面已经拿手机看过才会出门。

我再举一个例子，如果我从互联网人角度去看这三个场景的差别，今天下午6点半我把手机点亮，但不一定知道我想要干什么。你想想一下，今天晚上6点30分把电视机点亮电了，很清楚他需要娱乐。第三个场景下午6点30分把车点着了，这个很清楚啊。

我们通过生态链合作，今天用户在出行的时候，你先拿出手机，在高德地图会看，我今天要去哪里哪里，查一下位置和路况，这时候高德提供一个功能，把这个东西传到车上去，但活跃度只有2%。今天我们互联网做法很简单，你搜索这个记录，走到车旁边，我把车点着，手机和车会进行连接，搜索记录会自动出现在车里面，直接弹出一个通知澳门你是不是要去那个地方，这个贯穿感非常非常强的，这两个设备有机的联系在一起了，而不是冷冰冰的用人去选择。我不需要做操作的场景场所和体验才是好的用户的体验。因为我们是在做一个新的事物，首先我们把汽车这样一个非常沉重的产品变成一个很轻的产品，让用户跟他连接。其次车内屏幕跟电子设备连接，通过这两个连接，让用户场景串联起来。

我们也会做很多用户的回访，沟通了解，有些用户反馈是，他有两辆车，他会说，他一旦开我们的车一段时间，他再用以前的车不习惯了，因为他以前的车没有这样的能力。这很重要，因为所有创新之后会让用户产生新的习惯，认为以前的方式是不的对。

第二个是新体验。新的体验还是举四个点，用户拿到这辆车有什么体验？发动机更好了，空间更大了，其实不是。今天用户带来的体验，首先我们创造了一个新的词叫双盲定位，就是没有GPS和没有网络，这个场景是在地库和隧道里面。大家都用过谷歌地图，百度地图，腾讯地图，高德地图，这些地图都会有一个蓝圈，你可能在一公里任何地方。大家会有一个习惯，不会在地库开导航，一定是出了地库再开导航。但今天互联网汽车是能够做到双盲定位。柔性导航，我举一个案例，在座各位都看过电影，大家也有开车去看过电影，也会开车带着自己的媳妇或者爱人看过电影，这个过程是蛮焦虑的。今天我买电影票，我是早走还是晚走，去到这边有没有停车的地方，有没有吃饭的地方，我应该怎么去接她。那么我们做到什么状态呢？今天用户上车之后，比如你前一天买了两张电影票，到这一天，在电影上映前三个小时你上车，然后我们会弹出一个小卡片，告诉你说已经知道您可能要去电影院了，用户轻轻触及就会把线路规划出来，并且告诉你时间。会让客户觉得，用户在车上面不用打开应用，再去查询电影票，再看电影票里面有一个按纽叫点击位置，在地图里面再点击规划路线，所有这些东西都没有了，只需要做的事情就是我去那边需要45分钟，如果需要停车位比较满，卡片告诉你那边停车位比较紧张，建议您早些出行。

服务找人，在过去我们怎么找服务？我们用眼睛找服务，我们看到周围的就是了，看不见的就算了。之后我们用手机找，看不见的地方可以看见了，但是第三个阶段是车里面的场景，因为我车的场景跟手机和电视完全不同，这种场景下我们可以让服务主动找用户。

服务找人分为两部分，第一部分我们做得非常务实，车最重要的服务就是维修、保养、保险等等，在车里面有一个贴心模块，我的违章，我们可以清晰告诉你有几个违章点，用户怎么去接触这个信息呢？包括他今天维修保养的时候，比如说今天开车，告诉你今天这辆车评分已经从98分降到了82分，列表告诉你今天机油滤芯，空气滤芯都有问题了，建议你去维修。那我现在怎么修呢，很自然点击后面的按纽服务预约，可以很清楚找到今天服务的位置，下一步我们会再做一件事情，今天我们甚至觉得让用户去察看这些维修保养信息都有点太累了，步入这样，下一步语音会直接告诉你说，哥们，你这车会有一些问题了，建议你去预约，而且有一个很近来的预约战，给你蹦出三个预约时间。

主动语音，现在有一个数据，今天我们通过三个月时间统计，平均每天每个车主，每天跟汽车对话次数14.7次，意味着今天他要发起14.7次和车的对话，今天这些发起代表用户愿意跟车对话。但又来一个问题，之前有经销商给我讲一个笑话，有一天一个女顾客打电话问经销商，我们车里显示一个图表，有一个人背了一把剑，不知道什么意思？实际上那个安全带脱标注。还有一次我的朋友拉着手刹开了三公里，直到闻到味道才知道。那今天主动语音之后，就可以让人有更好的体验。

新参与，参与这个东西说起来还是蛮悬的，其实也蛮简单。全世界有改装车的行业，为什么改呢？今天我买这款车，全世界途观2.0的车都是一样的，但是他们想彰显自己的个性。

今天我们可以让车随时拍照，并进行分享。我们推出一个智能硬件开放平台，只要你符合汽车协议，进入进去可以无缝连接，今天设备能够干什么？举个例子，今天可以把摄象头布置在三个位置，直接开车出去玩，可以通过方向盘一个按纽一点击，可以让摄象头同一时间全部拍照，这个感受非常强烈。我们今天让用户参与，这个参与是全链路的，他是为了达成跟别人炫，你让整车厂商去做几个摄像头让用户消费，我们觉得不大可能。

那么我们站在中间，今天我们让用户直接购买这样的硬件，同时操作系统硬件和车紧密的耦合在一起，今天用户可以在里面做很多的创新。今天我有一个朋友做婴儿座椅，你今天做婴儿座椅，如果今天能够释放出来车辆的信息，你能做什么？他说，太好了，我很愿意为你们互联网汽车做一个智能的婴儿座椅，让前排可以看到电动后排的位子，这个感觉是完全全新的，而之前没有出现过这样的产品。

在我说三个创新，底下都会标一些LOGO，因为今天所有成功是源于产业的合作，今天整个闭环不是由我们一家做的，而且阿里巴巴也不想做一个很硬的硬件，我们要做得是把产业有效能力联系在一起，让这些合作伙伴不可能产生的事情发生变革。这样的变革是源于今天和互联网的结合，今天跟第三方合作伙伴结合所赋予的。

最后再呼应一下今天的主题，我们通过平台能力，让整车行业，让所有人产生更多的可能性，让未来变得更美好一些，谢谢大家。