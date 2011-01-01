百度袁闻骞：智能制造的人机料法环应当围绕物联网进行改变 

“人机料法环”是制造业中影响产品质量的五大因素，而在智能制造的改革之下，这五大因素也发生了前所未有的改变。在中国制造千人会上，百度物联网拓展总监袁闻骞就结合物联网谈及了智能制造环境下的人机料法环所需要做出的改变。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： “人机料法环”是制造业中影响产品质量的五大因素，而在智能制造的改革之下，这五大因素也发生了前所未有的改变。在中国制造千人会上，百度物联网拓展总监袁闻骞就结合物联网谈及了智能制造环境下的人机料法环所需要做出的改变。

袁闻骞在演讲中表示：“其实互联网解决人的问题已经基本上非常成熟了，基于互联网的思维我们去看物联网，再去看智能制造，平等对待的人和机，以人和机作为对象，法作为动态的服务，我们可以把不同的服务串联起来，变成动态的法，这个思路是不是就可以解决我们现在所有系统信息孤岛的问题，去解决我们在智能制造中所面临的数据问题。”

以下是袁闻骞演讲内容全文：

今天主要内容主要是两块，一块是物联网，一块是人机料法环的问题。大家都知道百度也不能算是说传统的玩智能制造的企业，为什么在智能制造千人会上分享物联网和智能制造的关系。

首先谈一下物联网。中国互联网发展到现在这样一个时代，其实为我们物联网提供了天时。中国制造业规模也是提供了这个地利，所以我们有理由相信智能制造，物联网最大的发展应该就是在中国，稍微提一下，也是根据摩尔定律成本不断下降。

从彭博社分析上可以看到，今天我们是物联网的世界，从两个纬度去看，首先是数量规模去看，今天在物联网时代，我们可以看到物的数量有百亿级，从百亿级物上可以看到这个市场的规模是万亿级美元的市场规模。这样一个物联网所采用的技术，或者大家所关注的点也跟原先的系统有所不同，在IOT这层百亿级设备和万亿级规模物联网上产生的企业，他们更注重的是数据，对于大数据的分析和展现。

2020年全球物联网规模将会突破3万亿美元，互联网可以说是连接所有人的网络。那么物联网是互联网的一个延伸和拓展，它不仅仅连接几十亿人，更连接几百亿的设备甚至上千亿的设备。截止到2014年，中国物联网市场规模约为6100亿。

稍微聊一下物联网的现状，不管对于制造，还是物联网都有这样一个现状，那就是纷繁复杂不同的协议，也产生了行业鸿沟。现在所采用的物联网技术很多还是上世纪80年代的技术，所以在数据分析上和设备并发上还是会有很多的问题，我们也发现数据丢失上，由于我们技术并不能承载这么大量规模的设备，所以我们很多数据也是在采集或者分析过程中，其实都有丢失，也为我们大数据分析产生了很多遗憾吧，很多纬度的数据在我们分析过程当中发现，应该有的数据纬度其实并没有，应该有的数据粒度也没有达到。现在制造业企业2C了以后，无可避免就有一个发布的问题，发布的问题就把我们原来制造的网络和互联网无可避免的去做打通，在能源行业，生产行业，各个行业这个打通其实带来了很多安全的问题，这就变成了一对矛盾。我到底是要去打通，还是不要去打通，打通了可能有安全问题，但不大同又没有办法直接2C，这是我们总结下来看到的一些问题。

那么就不得不聊到云，云应运而生，我们觉得用云解决物联网这个问题是非常合适的，云在过去17年内其实也是改变了整个世界，不仅仅是IT的世界。

在这里可以看到云跟传统部署很大的区别。云是无处不在的东西，有网的地方就有云。大家可以想见到，第一是设备的接入可以是无处不在的接入。 现在万亿级的物联网规模，我们看到扩容并发弹性，那么云天生就是解决这个问题。云的无限扩展，首先是弹性并发的，弹性计算的，另外存储空间也是有弹性的。也就是说，我用来支撑物联网的架构，我其实是可以是弹性的，在我的业务初期可能是非常小的云，将来同样一个架构可以支撑无限拓展的业务体系。

再从按需服务来看，其实云提供的服务是多种多样的，一切都可以是服务，这个服务是按需收费的机制了，这个也不用多说，大家应该都明白。集众人智为众人用，很多制造业企业都已经有众设、重研的平台，能够把社会上更多优秀的人的资源集中到企业的制造、设计、研发、测试平台上，从这里看，从云这样一个架构，其实是非常有利于把这些众汇聚起来。为众人用也很好理解，很多人做好本职工作以后，忽然发现我的某一个部门可以独立出去为公众服务，百度云其实也是百度内部，为百度搜索、地图负责后台引擎的部门，出来以后做了百度云这样一个事业部，其实也是为众人用的非常典型的例子。现在我们能看到很多智能制造物联网的问题非常碰巧能用云来解决这些问题，所以我们非常激动说，何不用云的技术来做这样一个物联网。

大家会想到公有云和私有云，从我们来看，中小型企业在将来态势上还是会以公有云为主。中国人还是相对比较能够包容和接受共享的这样一个民族，因为中国的城市是世界上最大的，城市应该说是最大的共享体，我们在城市里面共享很多城市的资源。

稍微多拓展一点到智能制造，刚才谈的都是物联网。这是智能制造千人会了，制造这个行业非常深，只是说大家一起探讨一下关于制造这块物联网又能做一些什么呢？制造这块跟很多行业一样，人机料法环在制造里面，我们认为是非常重要的，逃不出的是人机料法环的这些环节。

从原有的系统来看，我这边起的题目叫以法串联。以法串联，现在碰到了非常大的问题就是信息孤岛的问题。每个系统里面可能都有重复的关于人和机的信息，那关于人和机的信息，在我们做分析的时候，我们会发现这些信息不仅仅重复，可能还是有一些冲突或者说对立的一些数据。

这些数据怎么去统一呢？根本没有办法统一，那就是为什么现在大家都在说打通所有的业务系统，不仅仅是生产企业，还有零售企业，各种企业都在强调打通这个系统。从这块来看有可能，以法串联的架构本身是制约打通系统的这样一个方案。

反过来想想，如果不是以法串联，如果是以人和机，平等对待人和机的思路对待新的人机料法环的结构呢。其实互联网解决人的问题已经基本上非常成熟了，为什么说基于互联网的思维我们去看物联网，再去看智能制造，我们就想到这样一个新的思路，平等对待的人和机，以人和机作为对象，法作为动态的服务，我们可以把不同的服务串联起来，变成动态的法，这个思路是不是就可以解决，我们现在所有系统信息孤岛的问题，去解决我们数据分析的这些问题，是这样一个思路。

有了这样一个思路，我们再来看这个架构，我的数据层，可能就是说人和机的模型的数据将会是我新的所有数据层。另外应对所有数据的服务，比传统业务系统更小的，有一些共享的服务，这些服务可以以微服务的形式在服务层去定义。我们去打通这些业务系统的过程，其实就是把这个服务打通了，我把这些数据打通了，换一换思路，我不去打通，我去打通系统和数据。

以数据为承载，算法为驱动，应用为导向的全新物联网，分别是物理现实层、网络协议层、数字克隆层、算法服务层、应用服务层。在数字克隆层，我们发现完全可以用原有互联网方式去做数据克隆、数据分馏和调度。上面的算法和服务层，这块服务层其实完全可以让更多的企业或者更多的人作为一个生态来贡献这些算法，再结合百度原有人工智能算法，其实可以贡献非常有意思的算法的服务层，进而来提供对整个应用服务层的支撑。

百度在这边提供的是几个PaaS平台，首先是打通所有物跟云，包括数据克隆的，包括展现分析的平台叫天工的平台，我们的口号也是说开放的拥抱生态。我们有很多SaaS，创新企业，他们以新的方式作为我们百度的生态一起来服务整个行业。

天算平台，对于所有计算的能够，包括百度自身的算法，加上百度机器学习和深度学习平台，都集成在天算平台里面作为PaaS的平台。

天智平台，大家知道百度现在是人工智能的公司，我们的无人车，动力机器人，各种各样的人工智能在各行各业内所用。在物联网或者说机器越来越智能的时代，大家能够发现天智平台里面所提供的，比如说智能客服，增强现实，身份认证，这些服务其实非常容易被物联网所用的。

从应用场景来看，从我们的监控到维保到工作流程管理和决策分析的场景。此外智能制造的场景，也是跟我们智能制造生态合作伙伴一起打造这样一个云端相结合的智能制造的架构。

在C2M应用场景上，我们也是集合百度云和百度天工所有的业务，来帮助企业把原有生产、物流、销售、对接服务一整个过程，帮助企业一起去打造。

后面稍微有几个案例，我简单介绍一下吧。首先是我们利用天工平台的数据接入加上天算平台大数据分析，帮助风电企业去做风电预测，12个小时预测两类经常发生的故障。有常态数据，瞬态数据和标签数据，经过百度几个平台相互串联，我们也是能够达到对所有设备商两类鼓掌的预测达到7%的误报率。

还有对于智慧路灯的应用，还有桥梁健康检测的应用，这些相对来说更偏智慧城市一些，我也就不做更多介绍。还有零部件生产供应链管理，这在制造上应用是非常多的，我们帮助企业去利用物联网技术去看，实时制造过程中的制造质量，去实时把这些质量能够跟握云连通，包括跟云内的智能分析。另外包括云内所有这些发布，跟做质量报告，利用云的方式重新去看一下供应链是怎么样去做制造质量上的管理。

我今天的分享先就到这里，多谢大家。