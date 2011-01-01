微软徐明强：企业成功转型离不开信息技术的支持

制造业企业转型如今已经成为了老生常谈的话题，也是制造业企业最关心的话题。在第二届中国制造千人会上，微软大中华地区首席技术官徐明强就带来了“现代信息技术助理制造业企业转型”的主题分享。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 制造业企业转型如今已经成为了老生常谈的话题，也是制造业企业最关心的话题。在第二届中国制造千人会上，微软大中华地区首席技术官徐明强就带来了“现代信息技术助力制造业企业转型”的主题分享。

徐明强在演讲中表示，“企业想要真正成功转型，那么数据是必须要用到的。通过数据技术，虚拟现实技术，云计算、物联网技术，微软能够帮助大家可以密切的和客户沟通，予力赋能源工，优化业务运营，以及转型产品服务。”

以下是徐明强演讲内容全文：

大家好，非常高兴今天来到这里和大家分享一下，在现代信息技术如何助力企业转型。

首先我们看制造业，很多客户告诉我，过去的日子是蛮好了，过去的日子是线性的日子，一条龙服务，但是这样的问题，包括微软也曾经遇到过，就是靠左边哪些人对于客户是越来越不了解。而今天随着技术的发展，以及客户本身主导的这样一个趋势，我们看见越来越多是客户变成中心，而现在日子就比较麻烦一点，因为和客户之间的交互，很多是通过数字化进行的。

现在我们看到物理和数字的这些资产都变得同样重要。彭博士讲的非常好，企业里头如何把物理资产和数字资产连接在一起。现在的企业是真正能够拥抱客户中心，快速创新，可以更加敏捷。所谓发展飞速，将来会是什么样的呢？将来我们认为成功的企业，在制造里面应该是树脂化的软件企业。

真正成功转型的企业，四件事情做得非常好，可以密切跟客户沟通，让员工有极大的生产力，可以优化他的业务运营，并且成功转型产品服务。真正要做到这些的企业，平均每年营业额比其他做得差的要多1亿。在50年前五百强公司平均寿命是75岁，而今天却不同，今天五百强公司平均寿命是15岁。微软我们的使命就是要和制造业各位朋友一起协力，帮助大家做到转型，真正破除这15岁夭折的魔咒。

真正做得好的这些公司是怎么样做得呢？客户告诉我们，真正要和客户做好密切沟通，必须要利用数据，获得非常完整的客户视角。而且要提供一个可行的洞察力量一，最后交付一个差异化的体验。说了那么多，多少人骑过摩拜单车，大家知道摩拜单车后端是放在微软云上，下面我们看看摩拜单车是怎么说的。

（VCR）

曾经有人把两辆摩拜单车扔到黄浦江里面去，摩拜单车第一时间发现，因为他们通过物联网的技术，每个车都联结在一起的，每时每刻这个车的位置他们都知道，最后把这两个车捞出来以后继续可以跟云保持通讯。所以它之所以能够做到，能够跟踪每一辆车最后的效果，他可以做到，当一辆车骑到某一辆车，如果越来越偏离城市中心的时候，他就要做一个决定，是把车运回来，还是在郊区出现一大批摩拜单车的用户，通过这个分析能力就可以分辨如乳化去做。

首先他们的数据是非常多的，结构性，非结构性，流失的，通过数据平台可以得到最有效的支持。第二，在分析能力上面，我们提供机器学习，提供流性数据分析，可以测阀值，可以让运行规则自动化起来。分析师是怎么评价微软这些分析BI的能力呢？分析师把我们放在右上角。

下面再看所有这些都需要云技术，我最常见的问题，微软云技术如何差异化你自己呢？这边我讲三点。第一，我们是全球性的，我们38个区域都有，在4个月前还是34个区域，所以我们业务增长非常快。第二，我们不是说划个地方，在这个地方进驻，对中国的企业来说，如果你想走向全球的话，你是希望这些服务在云运营商上跑的时候，他是合乎当地信息安全合规的，所以今天我们全球有近五六十个信息安全证书，金融的，医疗的，政府的等等。

一个数据中心里头的线就可以绕地球三四圈。而且我们也可以通过数据的直连，可以保证你有各种各样安全和阴私上的需求。讲完这个里头，到底分析师是怎么样来看云这个产业的呢？到底是哪些在座的可以去和他们合作，然后来满足数字化的需要呢。

分析师分了七个部分：虚拟化、基础即服务，企业平台级服务，云的存储服务，商务智能，社交，销售自动化。

我们来看一下VMware在虚拟化是领先的，亚马逊也非常好他们是在基础即服务，虚机上，而且他们的存储是领先的。谷歌就更多了，当然他们还正在往领先位置努力。oracle也非常好，尤其在BI领域。SAP也非常强，尤其在BI方面，社交以及销售自动化方面。最后是微软在所有象限全居于领先地位。大家要看到真正要做好企业转型，不光是几个虚机和存储解决的，你要靠社交，销售自动化等等帮助你能够更好的经营客户。

第二点如何让你的员工生产力真正被提高起来。首先你要保护组织、数据及员工。以生产力实现多样化的工作方式。这里介绍一个微软的虚拟现实技术。大家知道AR和VR区别都很清楚，但是AR和MR混合现实区别在哪里呢？混合显示就是戴上一个眼镜，眼镜里头给你一些信息，而MR是对三维空间有很好的传输，实际是把三维物体放在里头，你围绕着它转看到信息是不一样的。Hololens第一次把虚拟现实和真正的现实联结在一起。那对制造业有什么帮助呢？我们下面来看一段短片。

（VCR）

一两个小时完成的维修工作，很多时候需要专家到场，现在20分钟就可以解决。不光是一个生产力的问题，Hololens将是未来的PC。从很多客户交流时候发现，第一次客户他们的想象力都完完全全被激发出来。

下面讲到优化业务运营。就像彭博讲到的，要加快业务服务响应速度，提升服务水平，降低成本。我们来看看下一个短片，他们是石油管道厂商，看看他们是如何优化业务运营的。

（VCR）

运营的优化，这里为大家介绍，微软物联网这样一个服务。首先我们看早最上面是最接近设备端的，我们提供设备端安全的连接和管理。再下面是数据高效被输入到云里头，这是有实时的处理，你可以把很多安全的，运营的规则自动化起来。再下面是通过机器学习可以给运维人员提供一览表，全球各地油站到底有什么样的情况和警示都一目了然。我们还提供两个域帮助大家很快的建立起，让你远程的监控，可以让你做可预测性的服务。

最后讲到如何转型？转型的产品和服务。成功的公司都说他们是利用数据来获得远见。从数据当中就可以帮助他们发现新的模式，今天飞机引擎的厂商不再卖大引擎了，而是卖不间断飞机的时间，他们之所以可以做到这个，是因为他们有数据，可以做预测性维护的分析，包括我个人最喜欢的，电子行业的富士通都开始在一个关闭的厂房里面种蔬菜，这个蔬菜是用高科技种的，地下完全是用水，没有泥土，而且是用物联网技术，传感网技术，对蔬菜进行生长监控。最后我们来看一个视频，有关于劳斯莱斯。

（VCR）

刚才这里提到他们是用微软人工智能的技术，下面我也为大家介绍一下微软的人工智能。今天制造业的转型，转型最终结果就是你给客户提供最重要的结果。制造业转型最好的是有一个广告就可以概括了，那个广告是一个奶茶的广告，一个帅哥买了一杯奶茶给到美女，最后那位帅哥说了一句话：哥给的不是奶茶，是温暖，进行作为制造业，客户所需要的温暖是什么呢？包括福特现在也说，我不是一个主机厂商了，我现在是交通体验服务提供商。我们业提供语音方面的API，还有知识和搜索的API可以帮助大家写数据处理的软件。

大家听过谷歌的AlphaGo，听过IBM的深蓝。但是我想说一点，游戏上面引导人类还是比较容易的，当然我不是说他们完全没有技术能力。而作为制造业方面来讲，你需要给不同的产品进行标签。当你搜索一个兔子的时候，点了兔子照片的时候，你就帮助搜索引擎的厂商在图片上贴了标签，将来这个照片就会用来训练辨别兔子的深度学习网络。

左边你看到的3.5是什么意思呢？是分辨的错误率，5.1是人的错误率，他是从1200万个图片当中分析出近1000多种不同的物体，微软是第一次在人工智能方面取得突破，我们现在是超过了人类，在辨别图形上。

最后我做一个总结，我们微软助力制造业产业转型，通过提供数据技术，通过我们的虚拟现实，混合现实这样一个技术，还有通过云计算，物联网的技术帮助大家可以密切的和客户沟通，予力赋能源工，优化业务运营，以及转型产品服务。

好，谢谢大家。