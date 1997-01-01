高尚全：创新可以改变全世界

第二届中国制造千人会今日在上海隆重开幕，大会主题为“新技术、新工业、新商业”，旨在与全国各的的专家学者么一同探讨制造业的创新升级之路。会上，原国家体改委副主任、著名经济学家高尚全发表了主题演讲。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 第二届中国制造千人会今日在上海隆重开幕，大会主题为“新技术、新工业、新商业”，旨在与全国各的的专家学者么一同探讨制造业的创新升级之路。

会上，原国家体改委副主任、著名经济学家高尚全发表了主题演讲，他在演讲中表示：“经济在下行的时候是靠我们的创新，创新可以促进我们经济的发展，创新可以改变我们国家，创新在世界范围内可以改变世界。”

以下是高尚全演讲全文：

建国以来，中国制造业有很大的发展，我们现在是制造业大国，制造业在世界制造业比重当中，已经达到了18.5%，美国是17%，所以超过了美国。但是我们制造业大国不等于制造业强国，制造业技术水平、产品开发等等还远远跟发达国家有很大的差距，所以现在我们面临着很大的挑战。为什么是很大的挑战呢？特朗普上台以后，第一，他要采取贸易保护主义。第二，减税，所得税从35减到15%。第三，总部在美国的在世界上的公司，你利润回到美国去，税率是8.5%，这几条措施以后，人家都在考虑了，怎么回流到美国。日本人很敏感，孙正义昨天网上讲了，他要投资500亿美元。我们知道阿里巴巴在美国上市，孙正义占了32%，所以马云的钱都给孙正义挣去了。现在阿里巴巴的钱从32%要减到28%，把这个钱腾出来去投资美国，因为有吸引力啊。这样一弄以后，世界制造业不光是美国的制造业要回流了，其他国家的投资也会到美国投资了。这个趋势值得我们注意。

我以前讲过了三产可以改变中国，第一叫创业，第二叫创新，第三叫创牌。创业是基础，创新是关键，创牌是目标。我们为什么提出创新驱动？为什么创新发展？经济在下行的时候是靠我们的创新，创新可以促进我们经济的发展，创新可以改变我们国家，创新在世界范围内可以改变世界。

我看了《乔布斯传》，我也看了《马斯克的冒险人生》，看了以后有启发。乔布斯是一个创新性的人物，他有一个企业现在变成世界创新领军的企业，他改变了世界。乔布斯人家认为他是个疯子，恰恰因为他是疯子，所以他有创新的机制，创新的动力。马斯克，17岁从南非到了加拿大，18岁到了美国，到了硅谷，后来一面学习，一面创新，他搞互联网，互联网赚了钱，第一个互联网企业卖掉了3亿，第二个互联网企业又卖掉15亿美元，有了15亿美元，他用不完，吃不完，但是他还是要创新，他干什么呢？说人类在地球上已经满了，要移民到火星上去，那怎么上火星呢？我搞火箭，火箭对他来说是没有经验的，他从世界范围招聘人才，而且招聘人才的时候，马斯克亲自面试，到底他要的人才是一流的人才，而且这个人才是会动手的，不光会动嘴的。我看了《马克思传》以后，他给人家出题目，说人站在地球上，向南走一英国，向西走一英里，再向南走一英里，请问你在哪里？有的说我在北极了，有的说我在南极了，还跟面试者一块探讨。

乔布斯的电脑和手机改变了世界，那么马斯克的火箭，而且他搞的火箭是能够回收的，他搞的火箭材料很齐，所以降低了成本，提高了速度。一个是火箭，一个是特斯拉，还有一个新能源。什么叫创新呢？创新是你做前人没有做过的事就是创新，你说前人没有说过的话，这个叫创新。

乔布斯在斯坦福大学没有毕业就出去创业了，后来他成功了，请他到斯坦福大学去演讲，演讲完以后，年轻的学生给他提两个问题：第一个问题，我怎么会像你？第二个问题，我怎么会变成你？乔布斯说，异类思维，只有异类思维才能够创新。

创新如果根据书本上，文件上去创新，那不是真正的创新。1984年出台的第一份关于社会主义改革开放的文件，邓小平同志说，这是马克思主义跟中国实践相结合的文件，解释了什么是社会主义，怎么样建设社会主义。

老祖宗说要消灭商品生产，结果我们提出社会主义商品经济，这就是一个大创新，大的理论的创新。他说，这个创新过去是不敢说的。小平同志有这样的思想，1984年就判断出来，老祖宗没有说过的话，现在我们可以说。老祖宗怎么说我们怎么做就没有创新了。

因为马克思时代还没有电灯了，马克思如果现在看到互联网，看到手机，看到电脑，他一定有好多创新。过去说老祖宗没有说过的话我们不能干，我们在改革过程中发现，股份制到底姓资，还是姓社，有人说姓资，有人说老祖宗没有说过这个话，我当时是体改委副主任，有人说那就去查吧，老祖宗说过的话，他说假如没有股份制的话，美国到现在都没有铁路了，因为铁路是单个资本完成不了这样的工程，通过股份制集资起来才搞了铁路。还好老祖宗说过，那老祖宗没有说过的是不是就不能搞了？小平同志说，老祖宗没有说过的话，我们说了，这就是创新。

我又想到习近平同志在哲学社会科学大会上讲了，说我们要创新，就是要奇思妙想，无中生有他前提讲了，我们要实现伟大目标，要聚集一切可以聚集的力量，调动一切可以调动的积极因素，如果不创新能实现吗？

另外我讲一个华为创新的案例，华为我去过三次，第一次是1997年，当时有人给中央写信，说华为姓资不姓社，为什么呢？说国家没有花钱，他脑子简单，国家花钱就是社会主义，私人花钱就是资本主义。第二，他说搞了职工持股，因此没有坚持社会主义方向。那么我参加了十五大报告的起草，我觉得恰恰是我们改革要提倡的，众人拾柴火焰高嘛，大家来集资，社会把资金调动起来才有力量。说人家姓资不姓社，所以我去调研了。当时深圳书记詈夷为（音），他原来是第二汽车厂的厂长，我跟他很熟的，我说，碰到这个问题，我说不赞成的，结果提倡的东西结果姓资了，他说，好我陪你去调研。调研结果，确实是国家没有投入，华为是任正非两万多块钱起家的，他又搞了职工持股，所以把职工的积极性和企业积极性捆绑在一起了。虽然没有国家投入，但是企业发展很快，职工也富起来了，经济发展了，给国家提供了大量的税收，也解决了大量的就业，这有什么不好呢，真是要提倡的东西。

第二次在海口开了两个会，后来任正非知道了，他派两个人接我到深圳，约我参加大梅沙论坛，开完会以后把我接到华为去住了。今年又参加了大梅沙论坛，他又把我接去了，今年除了任正非讲了，还请华为的科学家，还有华为大学系统给我介绍了，所以从他们介绍当中，我也受益了，华为怎么起来的，怎么创新的。华为的创新靠什么？第一，他有一个理念，他的理念叫做以奋斗者为本，以客户为中心，这样把职工积极性充分调动起来，把客户积极性调动起来，客户原来是甲乙方讨价还价的，他们现在强调是利益共同体。华为的职工搞的好不好，你为客户做了什么事，我想这是他成功的理念。

第二，任正非以身作则，他是两万多块钱起家，现在他在股份里面占多少呢？只占到1.4%，98.6%都是职工持股的，他没有占大股东。尽管他不当董事长，但他还是威信极高，大家都是听他的。

第三，去年他们投入了596个亿人民币，利润多少呢？是458亿，税收多少呢？462亿，所以他的投入占销售收入的15%，所以他有后劲。

第四，他有17万人，其中3万多名老外，1万多名博士生，最近派出2000个在华为工作15年到20年的技术人员/工程师到外面创新。我说，你不培养年轻人？他说，如果年轻人再去培养就晚了，我培养15-20年的，他们马上就接地气，马上就能创新。而且外国科学家在哪里，华为的研究所就到哪里。采取共享，而且尊重科学家，科学家创新的贡献，这样科学家很愿意为华为服务。

世界上有人的地方都有华为的设备，世界上他服务30亿人，人家认为华为是搞手机的，其实华为20%搞手机，80%是大管道的数据，搞基站，哪里有人，基站就在哪里，这样通讯就畅通了。

华为跟英国搞了一个研究所，诺贝尔获得者的研究所他们进行合作，石墨烯现在炒的很厉害，但是华为没有声音，他干了先说，现在成功了，华为的电池寿命长，效率高，耐热性强。三星的手机爆炸了，iPhone的手机也不行，结果华为慢慢领先了。他是靠这样的投入，靠技术和人才才能够成为世界上领先的企业。

我想，创新还要有先进的文化，就是鼓励创新。我们一个河南的科学家到美国留学，在细胞研究上他是领先的，结果放弃了美国国籍到了清华大学搞研究，现在当了清华大学副校长。他有一个发明结果以色列很重视他，他去领奖，领奖的时候，以色列驻美国的大使说，你们是怎么创新的？他也讲了一下，他讲了一个故事，以色列总理上小学的时候，他的母亲问他，你提出的问题有没有问倒你老师？第二，你提出的问题，到底有没有什么影响？所以以色列总理从小就培养这种创新的理念。他说，我是中国的文化，我的小孩回来就问了，你在学校里是不是听话？因为文化上的差异，也影响了我们的创新。我们小孩子就是培养，小孩听不听话，听话的孩子就是好孩子。那么这样子的创新动力从哪里来？老师怎么说你就怎么做吧。所以这个文化和先进的文化也有关系。

创新的原动力在什么地方呢？创新的原动力在人的自由和全面发展。我们科学发展观讲全面发展，我到广东，那个时候汪洋书记当广东书记，他让我去做演讲，讲完了以后广东社科院一个领导提出来，他说，我们的科学发展，人的全面发展，全面为什么没有人的自由？我说，没有写上去人的自由，不等于是不要自由。如果人没有自由，创新从何而来？其实马克思很重要的一个思想，每个人的自由是一切人自由的重要条件。马克思提倡自由人的联合体，这是最大的动力。法律不禁止的都可以干，这样才有创新的动力，创新的范围。技术创新是关键，理论创新是先导，制度创新是保障。

我就讲这么几个观念，讲的对不对，请大家批评指正，谢谢。