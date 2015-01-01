外高桥李伟：高技术含量才是企业的核心竞争力

12月8日，第二届中国制造千人会在上海隆重举行，上海外高桥集团股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区联合发展有限公司总经理李伟为大会进行致辞，在他看来，高技术含量以及高附加值的专利技术及产品是一个企业核心竞争力的体现。

CNET科技资讯网 12月8日 北京消息（文/齐丰润）： 12月8日，第二届中国制造千人会在上海隆重举行，上海外高桥集团股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区联合发展有限公司总经理李伟为大会进行致辞，在他看来，高技术含量以及高附加值的专利技术及产品是一个企业核心竞争力的体现。

他在致辞中表示：“着中国成本的逐年提升，部分劳动密集型、低附加值的制造业已逐步搬离外高桥，有些甚至搬离了中国。那些留存下来的制造企业，凭借其自身拥有的高技术含量以及高附加值的专利技术及产品，能够适应改革发展的浪潮，在国际市场上具备强有力的竞争力。”

以下是李伟致辞内容全文：

尊敬的各位领导，各位专家和企业家、各位来宾：大家上午好！

非常高兴，今天能有机会与各位一起参加第二届中国制造千人会。

中国改革开放以来，通过引进国外先进技术，带动了工业制造的腾飞发展，中国也成为了“世界工厂”。而地处改革开放的最前沿，上海自贸区外高桥保税区，生产制造型企业也是支撑区域快速发展的重要引擎。

作为上海外高桥区域的开发商及服务商，在多年来的建设及招商引资过程中，我们也发现随着中国成本的逐年提升，部分劳动密集型、低附加值的制造业已逐步搬离外高桥，有些甚至搬离了中国。那些留存下来的制造企业，凭借其自身拥有的高技术含量以及高附加值的专利技术及产品，能够适应改革发展的浪潮，在国际市场上具备强有力的竞争力。比如，我们园区企业恩坦华汽车门系统有限公司，充分利用现有的生产制造规模，实施本地化应用性研发，通过引进国际先进技术以及产品售后跟踪，不断优化产品的性能，提升产品竞争力，从而在国际市场中站稳脚跟；比如，丰田纺织，将中国总部及研发中心全部搬入外高桥，实现了由单一生产制造转型为“生产+研发+服务”的实体型总部；还有，卡尔蔡司公司，由原先的仓储贸易型企业转型为提供产品本地化研发和检测服务的总部型企业。

同时，在创新产业孵化方面。我们也与园区企业，全球领先的制药、生物技术研发领域的著名公司药明康德，共同组建上海自贸区国际生物医药科创中心，充分利用自贸区政策，发挥药明康德在生物医药研发领域的品牌优势、技术优势、人才优势，以及我们开发公司的物业载体、信息服务、融资配套等支持，打造走出去、引进来的国际化生物医药研发、孵化和技术交流的综合服务平台。

目前，外高桥已集聚了一批具有全球影响力的先进制造业、科技研发和检维修服务类的跨国企业，形成了“以提升技术为代表的制造提升型”、“以产品本地化为代表的贸易拉动型”、“以专业检测为代表的服务带动型”及“以医药研发为代表的离岸服务型”这四类具有区域特色的科技创新生态群落。

上海外高桥保税区26年的发展以及上海自贸区三年的建设，对于各类企业例如贸易类、研发类、技术制造类企业来说极富吸引力。而已入驻的各类企业，也可为新入驻企业提供全方位的配套服务，从而实现园区内产、学、研、销一体化。此外，作为海关特殊监管区域，园区企业还可以享受各类保税及免税政策，为企业节约营运成本创造了良好的条件。上海自贸区还集聚了众多海内外银行、证券、基金、保险等金融机构，在各大金融领域拥有开放度最高的政策环境。特别在离岸金融服务方面，包括：通过自贸区FT账户、资金池等金融政策实现海外基金、风投的资本直投等，可以为企业提供全方位的金融服务支持。

上海外高桥集团股份公司作为创新的自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商，多年来秉承与企业联合发展的经营理念，在承担着自贸试验区及周边区域的开发建设、招商稳商、功能推进和运营服务的同时，也承担着支持自贸区产业升级的重要责任。中国的制造业在国家一系列改革政策的支持下，也在迅速向技术转型、互联网及物联网领域快速拓展。我们将全力推动园区企业升级换代，实现产业转型，帮助企业逐步向现代化、智能化制造业转移过渡。

最后，我祝本次大会取得圆满成功，谢谢大家！