60亿美元拿下全球最大IT分销商，海航或借此举开拓其全球物流产业

就在今天早些时间，海航集团旗下公司天海投资就正式发布公告，以60亿美元价格收购了美国英迈国际100%股权，并已完成交割。

CNET科技资讯网 12月7日 北京消息（文/齐丰润）： 一个企业看上了另一个企业的能力，而且这种能力还是另一个企业如今迫切需要的，那么另一个企业该怎么办？其实答案很简单，把那个企业买过来。

这段看似不靠谱的话却每时每刻都在中国的企业身上发生着，就在今天早些时间，海航集团旗下公司天海投资就正式发布公告，以60亿美元价格收购了美国英迈国际100%股权，并已完成交割。

在2016世界500强排名中，海航集团排名第353位，英迈国际则排名218位。成立于1979年的英迈国际如今已稳坐全球IT分销市场第一把交椅，并在全球45个国家设立分支机构，业务遍及全球160多个国家，服务1800余家供应商和20万余家经销商。

如此规模的公司被海航旗下的子公司天海投资纳入囊中，上演了现实版的“蛇吞象”戏码，不过在这个重量级收购的背后，我们也不难发现海航意图和布局。

首先，IT分销商简单点来说就是连接IT厂商与零售商之间的中游企业，比如国内的神州数码。而在这一领域中稳坐头把交椅的英迈，自然也拥有着庞大的资源优势。除了遍布全球的业务覆盖之外，其还在供应链方面有着极高的价值和品牌认可度。

据悉，英迈国际将被纳入海航集团旗下的海航物流集团有限公司，成为海航物流供应链管理业务的主体。而这一做法也正是海航当下最大需求的体现，作为海航集团旗下的核心产业集团之一，海航物流明确提出了打造全球物流行业投资商及物流金融服务提供商的目标。而此次将英迈纳入，其在供应链管理业务方面的优质表现绝对是极其重要的因素之一。

因此，不难发现此次收购对海航的意义所在。收购英迈并掌握其强大的能力和资源，为海航布局全球物流全产业链有着相当大的帮助，加强了海航“物流+信息流+资金流+商流”的掌控。

业内人士分析，在并入海航后，英迈国际未来在亚太等新兴市场的收入占比将会提升；同时英迈的海外运营经验、经销商资源、全球供应链体系也可以帮助中国的IT 企业“走出去”；此外，海航集团拥有的金融全牌照，也将帮助英迈在国内发展供应链金融业务。

据悉，交易完成后，英迈国际从美国纽约证券交易所退市，成为海航集团成员企业。英迈总部仍将设在美国加利福尼亚州尔湾市，包括首席执行官阿兰·莫尼在内的原有管理团队将继续领导公司发展，作为上市公司控股子公司继续独立运作。