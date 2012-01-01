怎么保证优质自媒体人月薪过万？UC启动的“W+”量子计划就可以

今年以来，UC在媒体、内容方面一直有着持续不断的动作。5月，UC发布了“赋能媒体” 计划，并同时发布了UC订阅号；8月，UC正式升级成为媒体平台。而就在2016年的最后一个月，UC又再次启动“W+”量子计划，为自媒体人兑现他们的创作价值。

CNET科技资讯网 12月6日 北京消息（文/齐丰润）： 互联网的发展带来了内容的爆发，如今自媒体已经成为了重要的内容出口，不过对于大部分的自媒体人来说，优质内容的变现都是一个不小的问题，如何让持续产出高质量内容的优质自媒体人得到真正的收益，这也是许多内容分发平台在思考的问题。

今年以来，UC在媒体、内容方面一直有着持续不断的动作。5月，UC发布了“赋能媒体” 计划，并同时发布了UC订阅号；8月，UC正式升级成为媒体平台。而就在2016年的最后一个月，UC又再次启动“W+”量子计划，为自媒体人兑现他们的创作价值。

“W+”量子计划宣布投入10亿元专项扶优基金，以创作奖金、广告分成两种形式对平台订阅号予以扶持, 总体人数不设上限。

据介绍，“W+”量子计划主要以一个自然月为评分周期并进行结算发放，向当月持续产出优质内容的自媒体奖励1万元奖金。只需满足以下三个条件即可参与，一，开通UC订阅号≥15天 且近30天内“已推荐”内容≥20篇；二，已开通“原创保护”功能；三，累计粉丝≥1000。UC每月将开放1000个名额，符合条件的自媒体人每月更新入榜。

阿里巴巴文化娱乐集团UC总经理陈超表示，“量子”寓意每一个量子的能量都会被重视，而每一个自媒体人的创作价值，也应当得到兑现。他认为，“对比其他内容平台的补贴方案，‘W+’量子计划主要特点是开放程度更高、流动性更好、优质自媒体账号获得奖金的机会也更丰富。”

除了对于优质自媒体人每月发放的奖励之外，“W+”量子计划还提供了最高3倍的广告分成的奖励。据介绍，广告分成收益是以“订阅号星级评定”机制为基础。五星订阅号，可享受三倍分成收益。四星订阅号，可享受双倍分成收益。

正是这种多重的奖励和变现制度，让UC平台对于自媒体人也展示出了强大的吸引力。自5月上线以来，UC已吸引了包括papi酱、吴晓波、张召忠、毒舌电影等在内的超过8万家自媒体入驻，而这其中阅读量过亿的已有18家。

阿里巴巴文化娱乐集团UC副总经理吴梁伟表示，“‘W+’量子计划就是为了让每一个自媒体得到更公平机会，通过内容创作获得收入和个人品牌的提升。无论是大V还是草根，都将进入一个更大的成长空间。”