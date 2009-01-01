当自制网剧成为一种现象，爱奇艺认为“精品化”才是良心制作

日前，由爱奇艺、五元文化、若森数字联合出品的《画江湖之不良人》第二季在京举行发布会，于2016年12月7日起在爱奇艺上线播出。

CNET科技资讯网 12月6日 北京消息（文/周雅）：新派武侠网剧《画江湖之不良人》第一季以6亿成绩收官，网络播放量7.38亿，豆瓣评分8.3，让出品方爱奇艺坚定了第二季的想法。日前，由爱奇艺、五元文化、若森数字联合出品的《画江湖之不良人》第二季在京举行发布会，于2016年12月7日起在爱奇艺上线播出。

网剧近年来频繁的出现在各大视频网站上，究其原因是因为，电影化制作对于很多大投入的电视剧制作来说，勘称奢侈，而网络的兴起却为“戏剧”这种艺术类创作提供了更多的空间和可能性，甚至有人预言，受制于市场、政策等因素，电视剧变革或许将由网络剧来承担。

同样是拍自制网剧，爱奇艺把“精品化和现象级”视为生存法则，如开播22小时即破亿的《灵魂摆渡3》完结季，点击量破百亿的《老九门》，都是走的这个路数。

《画江湖之不良人》根据同名国产动画作品改编，之所以称之为“新派武侠剧”，是因为剧中不仅含有热血、武侠等元素，还融合了中国古代的武术、文化、历史等中国风元素，对侠、义精神作出全新诠释。

主创们现场透露，《画江湖之不良人》第二季继承了第一季的漫感武侠元素，但对故事进行了全新改编。第二季中四位主角的命运会发生跌宕起伏的转折，感情线逐渐明朗，而剧中几大组织间勾心斗角的较量也将进一步升级。

播放排期上，不良人第二季每周三、四20：00更新一集，爱奇艺VIP会员可先观看本季12集全部内容，还有爱奇艺会员高清画质。

值得一提的是，由若森全程监制、云畅游戏和爱奇艺游戏联合发行的官方唯一正版手游《不良人2》全新版本也即将上线，此版本将首次开放隐藏剧情。